ما هي السلوكيات الأسوأ التي ارتكبها السُيّاح خلال العام 2023؟

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في العام 2023، تسبّب العديد من السيّاح بأحداث سيئة، مثل تدمير المواقع التراثية، وأكل الأنواع المهددة بالانقراض، وسرقة زجاجات من النبيذ تصل قيمتها إلى مليوني دولار من مطعم حائز على نجمة ميشلان.

وعند إلقاء القبض عليهم، غالبًا ما يتظاهرون بالجهل.

فيما يلي، أبرز الحوادث السيئة التي شهدناها خلال العام 2023.

شهر يناير/ كانون الثاني

أُلقِي القبض على شاب أمريكي يبلغ من العمر 34 عامًا عبر بسيارته جسر "بونتي فيكيو" المخصّص للمشاة في مدينة فلورنسا الإيطالية. وحُرّر بحقه غرامة قدرها 500 يورو.

ويعود هذا الجسر الشهير إلى العصور الوسطى.

وكان جميلًا جدًا إلى درجة أنّ ألمانيا أحجمت عن قصفه في الحرب العالمية الثانية. والسبب أن هتلر قد وقع في حُبّه أثناء زيارته لموسوليني.

صورة تعكس جسر "بونتي فيكيو" في مدينة فلورنسا الإيطالية. Credit: mustafacan/iStockphoto/Getty Images

شهر فبراير/ شباط

تم تغريم مؤثرة صينية بمبلغ 18,600 دولار عقب نشرها مقطع فيديو تتناول فيه لحم القرش الأبيض الكبير الذي يعتبر من الأنواع المحمية في البلاد.

شهر مارس/ آذار

أثار سائح روسي موجة من الغضب عندما تجرّد من ملابسه لالتقاط صورة وهو شبه عارٍ في موقع مقدّس بمقاطعة بالي الإندونيسية. وشارك السائح، الذي كشف عن اسمه الأول فقط، يوري، صورة تظهر النصف السفلي من جسمه عارياً على جبل آغونغ البركاني، يمثّل الإله "شيفا"، ويُعد أعلى نقطة في الجزيرة الإندونيسية.

وفي اليابان، أعلنت السلطات عن حملة صارمة ضد زوار منتزه "غيبلي بارك" الترفيهي الذين يلتقطون صورًا "غير محتشمة" فيه. وهذا المنتزه مخصّص لأعمال شركة الرسوم المتحركة الشهيرة "استديو غيبلي" .

وفي إسبانيا، حُكم على ثنائي سرقا كمية من النبيذ بقيمة 1.7 مليون دولار من مطعم إسباني حائز على نجمة ميشلان، بالسجن لمدة أربع سنوات.

وفي تفاصيل حكم المحكمة الذي صدر الاثنين، واطلعت عليه CNN، فإن المرأة المكسيكية وصديقها من أصل روماني هولندي، غادرا مطعم أتريو الشهير في كاسيريس، غربي إسبانيا، وحملا 45 زجاجة نبيذ ملفوفة في مناشف الفندق لتجنب تعرضها للكسر، مخبأة في حقائب السفر.

اتخذ "استديو غيبلي" إجراءات صارمة ضد الزائرين الذين يلتقطون صورًا "غير لائقة". Credit: Franck Robichon/EPA-EFE/Shutterstock

شهر أبريل/ نيسان

واجه مجموعة من الشباب مشكلة في منطقة "ليك ديستريكت" بالمملكة المتحدة.

إذ تشتهر المنطقة بإطلالاتها البانورامية الجميلة، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة للشباب الذين قرّروا تعزيز تجربتهم من خلال استهلاك الفطر السحري.

وقام المارّة بتنبيه رجال الإنقاذ المتطوعين من المجموعة التي بدت "مشوّشة".

شهر مايو/ أيّار

ومع بدء موسم الصيف الأوروبي، سئمت قرية نمساوية من السيّاح الذين يلتقطون صور "سيلفي"، ما دفعها إلى وضع سياج لحجب الرؤية.

وقامت "هالستات" بوضع سياج بعدما استقبلت ما يصل إلى 10 آلاف زائر يوميًا في القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 نسمة.

وفي بعض الأحيان، يؤدي التصرف السيء إلى عواقب مأساوية، لا تطال السياح فقط.

ففي 20 مايو/ أيّار، قام أحد زوار منتزه يلوستون الوطني "بإزعاج" عجل البيسون حديث الولادة بعدما انفصل عن أمه وبقية القطيع أثناء عبور النهر.

وقام الرجل برفع العجل من النهر، رغم أن لوائح المنتزه تنص على ترك مسافة 25 ياردة على الأقل من الحيوانات.

وبعد التفاعل، رفض القطيع العجل، الذي بدأ بعد ذلك بالاقتراب من زوار المنتزه.

وأخيرًا، لجأ الحرّاس إلى ممارسة القتل الرحيم.

صورة تعكس مدرج الكولوسيوم في إيطاليا. Credit: Antonio Masiello/Getty Images

يونيو/ حزيران

قبضت السلطات الإيطالية على سائح في مدرج الكولوسيوم أثناء نحت عبارة "إيفان + هايلي 23" على النصب التذكاري الذي يبلغ عمره ألفي عام.

وفيما كان يتمّ تصويره، ابتسم ابتسامة عريضة، لكنه كان أقل مرحًا عندما تعقبته الشرطة بعد يوم واحد فقط.

وتوّسل المقيم البريطاني إلى السلطات الإيطالية للحصول على العفو، وفقًا لمتحدث باسم قوات الدرك الوطني الإيطالية.

وقال إنه لا يعرف عمر النصب التذكاري.

ويُعتقد حاليًا أن السائح ينتظر محاكمته في العام 2024.

شهر يوليو/ تموز

ومع تقدم فصل الصيف، استمرّ السياح في إيطاليا بإتلاف تراثها الحساس.

ففي شهر يوليو/ تموز، تم القبض على مراهقين فيما يقومان بتشويه مدرج الكولوسيوم في أيام متتالية: أولًا فتاة سويسرية ثم شاب ألماني.

شهر أغسطس/ آب

أُلقي القبض على سائحين ألمانيين في إيطاليا بسبب كتابتهما على الجدران في ممر "فاساري" في فلورنسا، وهو يربط معرض "أوفيزي" بجسر "بونتي فيكيو".

وكان الزوجان جزءًا من مجموعة مكونة من 11 فردًا في فلورنسا، بهدف حضور مباراة لكرة القدم. وتسبب ذلك بأضرار تزيد عن 10 آلاف دولار.

وفي شمال البلاد، أسقطت مجموعة من السيّاح الألمان تمثالًا لا يقدر بثمن، خلال محاولتهم لالتقاط الصورة المثالية في بلدية فيجو، بالقرب من بحيرة كومو.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في روما، تم القبض على سائحة وهي تدخل نافورة "تريفي" لملء زجاجة المياه الخاصة بها.

ولم يتضح ما حدث للمرأة، لكن تم تصويرها بالفيديو أثناء توقيفها من قبل السلطات. ويمكن أن يؤدي وضع القدم في النافورة الشهيرة إلى فرض غرامات قدرها 500 يورو.

شهر سبتمر/ أيلول

في رحلة جوية متجهة من لاس فيغاس إلى مونتريال، أجبر موظفو طيران كندا الركاب الجلوس على مقاعد متسخة من رحلة سابقة.

وكتب أحد الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وضعوا القهوة المطحونة في حقيبة المقعد ورشّوا العطر لإخفاء الرائحة".

وتابع: "عندما حاول الركاب المنزعجون بشكل واضح أن يشرحوا للمضيفة أن المقعد وحزام الأمان كانا مبللين وأنه لا تزال هناك بقايا قيء مرئية في منطقتهم، اعتذرت المضيفة بشدة، لكنها أوضحت أن الرحلة كانت ممتلئة ولم يكن هناك ما يمكنهم فعله".

واعتذرت شركة الطيران عندما انتشرت أخبار الحادث.

اعتذرت شركة طيران كندا بعد ترك الركاب جالسين في منطقة مبلّلة وقذرة. Credit: James MacDonald/Bloomberg/Getty Images

شهر أكتوبر/ تشرين الأول

في العام 2022، تسبب سائح بفوضى في متاحف الفاتيكان من خلال تحطيم منحوتات قديمة.

وفي العام 2023، تكرّر الأمر بعدما ألحق سائح أمريكي الضرر بمنحوتتين رومانيتين من القرن الثاني الميلادي في إسرائيل.

وقالت الشرطة لـCNN، إن الرجل أسقط التماثيل لأنه اعتبرها أحد أشكال "عبادة الأوثان".

ولكن، أوضح المحامي الخاص به أنه يعاني من "متلازمة القدس"، حيث ينشغل السياح بالتاريخ لدرجة أنهم ينفصلون عن الواقع.

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مُنع سائح أمريكي من دخول الفلبين مدى الحياة بعد اتهامه بكتابة ألفاظ نابية في استمارة الهجرة الخاصة به.

وقالت السلطات إنه "أدخل عنوانًا مزيفًا في الفلبين، ولم يذكر اسمه الكامل، وأدخل كلمات بذيئة في استمارة دخوله".