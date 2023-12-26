نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

أصدقاءٌ يقيمون حفلة صاخبة في سماء البرازيل على منصة متدلية من منطاد هوائي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتخذ حفل غداء نظمته إحدى الشركات التابعة لـ"إيرباص" في فرنسا، بمناسبة عيد الميلاد، منحًى سيئًا بعدما أصيب عشرات الموظفين بمرض عقبه، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد متحدث باسم شركة صناعة الطائرات الأوروبية في بيان لـCNN: "أصيب حوالي 100 موظف لدى شركة إيرباص أتلانتيك بالمرض ينتقل من طريق الغذاء بعد تناول الغداء الذي نظمته الشركة بمناسبة عيد الميلاد".

ولم يحدد المتحدث نوع الطعام الذي تسبّب بذلك.

ولم يصب أحد في شركة إيرباص بمرض خطير بسبب الحادث الذي وقع في 15 ديسمبر/ كانون الأول، وعاد جميع الموظفين إلى العمل بحلول يوم الاثنين التالي، وفقًا للمتحدث.

وتعد إيرباص أتلانتيك، التي تأسست في يناير/ كانون الثاني 2022، شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إيرباص ومتخصصة بمقاعد الطائرات.

ويعمل لدى شركة إيرباص أتلانتيك 13 ألف موظف في خمس دول، رغم أن غداء عيد الميلاد المشؤوم حدث في فرنسا.

وقال المتحدث باسم شركة "إيرباص" إن السلطات الصحية الفرنسية تقود تحقيقا في شأن تفشي المرض.

وأضاف المتحدث باسم "إيرباص": "يبدو أن هذا حدث منعزل وجميع الموظفين يتعافون بشكل جيد".

وأضاف:"تظل صحة موظفينا همنا الأساسي ونحن نتعاون بشكل كامل مع وكالة ARS الصحية لتحديد سبب المرض والتأكد من عدم حدوث ذلك مجددًا في المستقبل".