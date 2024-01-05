حيلة تساعدك في توفير المال وتثير حنق شركات الطيران.. ما هي؟ ولم يجب تجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة "سيريوم"، وهي المزوّد العالمي لتحليلات الطيران، عن أكثر شركات الطيران والمطارات التزامًا بالمواعيد في عام 2023.

وبصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه، أو تخطط للذهاب إليه، فإن هذه الإحصائيات تعطي بعض الأمل في أن رحلتك القادمة يمكن أن تكون أكثر سلاسة.

ورغم اعتراف الشركة بالفائزين من مختلف القارّات، إلّا أن الجائزة الإجمالية قد حازت عليها شركة "Avianca"، الناقل الوطني الكولومبي.

وحصلت خطوط كوبا الجوية على لقب الشركة الأكثر التزامًا بالمواعيد في أمريكا الجنوبية.

وكانت شركة الطيران الأكثر التزامًا بالمواعيد في آسيا هي خطوط أول نيبون الجوية (ANA).

وفازت خطوط دلتا الجوية باللقب في أمريكا الشمالية، بينما تصدرّت شركة "أيبيريا إكسبريس" القائمة في أوروبا.

وكانت شركة الطيران العُماني الأكثر التزامًا بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا، واحتفلت بعيد ميلادها الـ30 في عام 2023.

سجّلت خطوط دلتا الجوية علامات عالية في أمريكا الشمالية. Credit: Mario Tama/Getty Images

ونظرت شركة "سيريوم" إلى عدة عوامل عند تجميع تصنيفاتها. وتشمل الوصول في الوقت المحدد، وتتبع الرحلات الجوية، وإجمالي الرحلات الجوية التي تم إجراؤها.

ووفقًا لتحليل "سيريوم"، حقّقت شركة "Avianca" وصولًا في الوقت المحدد بنسبة 85.73% من أصل 213,039 رحلة جوية إجمالية.

وحصلت خطوط دلتا الجوية على نسبة 84.72% من بين 1,635,486 رحلة، في حين حصلت الخطوط الجوية الأمريكية على 80.61% من بين 1,998,844 رحلة.

وسجّلت كلًا من الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية اليابانية نتائج عالية بنسبة 85.11% و82.58% على التوالي.

وكان عام 2023 مليئًا بالصمود وتحقيق الإنجازات، خاصة بعد تضرر قطاع الطيران جرّاء وباء "كوفيد19"، بحسب ما أوضحه ديفيد وايت، وهو المدير الأول للمبادرات المتقدمة في "سيريوم".

وقال وايت في بيان: "رغم التحديات، تمكنت شركات الطيران الرائدة من إنهاء العام بمقاييس أداء مذهلة في الالتزام بالمواعيد".

وكشفت "سيريوم" عن المراكز الخمسة الأولى لشركات الطيران الأصغر حجمًا ومنخفضة التكلفة.

وتشمل خطوط "Safair" الجوية في جنوب إفريقيا، و شركة "أزول البرازيل"، و خطوط هونغ كونغ إكسبرس، و شركة "جيت ستار" في اليابان، و شركة "أيبيريا إكسبريس" في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن بعض التأخيرات ليس لها علاقة بشركة الطيران ذاتها. وقد يكون سببها سوء الأحوال الجوية، وازدحام حركة المرور في المطار، وغيرها.

جوائز المطار

ويُعتبر مطار مينابوليس-سنت بول الدولي في ولاية مينيسوتا الأمريكية هو أفضل مطار في العالم من حيث الالتزام بالمواعيد في عام 2023، وفقًا لشركة "سيريوم".

وفي الوقت ذاته، كان مطار ماريسكال سوكري الدولي (UIO)، الذي يخدم مدينة كيتو في الإكوادور، هو الفائز ضمن فئة المطارات الصغيرة.