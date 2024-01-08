في السعودية.. رصد حيتان قاتلة في مياه جزر فرسان في مشهد بديع

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بداية العام الجديد، ظهرت مجموعة من حيتان الأوركا في مياه المملكة العربية السعودية.

وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية الأحد إلى رصد حيتان الأوركا، التي تُعرَف أيضًا باسم الحيتان القاتلة، في مياه محمية جزر فرسان، وذلك بحسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وفي مقطع فيديو شاركه، يمكن رؤية عدد من هذه الحيتان لبضع ثواني أثناء ظهورها فوق سطح الماء، قبل الاختفاء مجددًا.

وتُعتبر هذه الكائنات من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها، وبُنيتها الاجتماعية، وأهميتها البالغة في سلامة الأنظمة البيئية البحرية.

وتقع جزر فرسان، إحدى أكبر جزر المملكة العربية السعودية، في جنوب البحر الأحمر بمحاذاة منطقة جازان، وهي من أهم المواقع السياحية والاستثمارية على مستوى المنطقة.

وفي عام 2021، تم تسجيل محمية جزر فرسان في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، وهو أحد البرامج التابعة لمنظمة اليونسكو، وجَعَلها ذلك أول محمية سعودية تسجل في اليونسكو.

وتشتهر الجزر بتنوعها الأحيائي الكبير، واحتضانها أكثر من 230 نوعًا من الأسماك، والعديد من الأحياء البحرية الفطرية المهددة بالانقراض مثل السلحفاة الخضراء، والسلحفاة صقرية المنقار، والدلافين، وبعض أنواع الحيتان، وأسماك القرش.