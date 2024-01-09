دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تحتاج أن تكون بهلوانيًا، أو أن تتمتع بقوى خارقة للطبيعة حتى تعمل في هذه الوظيفة المعروضة بالصين، كل ما عليك فعله هو أن تكون من محبّي الأسطورة الصينية، "الملك القرد"، وأن تكون قادرًا على تناول الكثير من الموز المجاني الذي يُقدّم إليك.

وإذا كان هذا يبدو بمثابة الوظيفة المثالية لك، فقد ترغب بإرسال سيرتك الذاتية إلى منطقة "ووزيشان" ذات المناظر الطبيعية الخلابة (Wuzhishan Scenic Area) في مقاطعة هيبي شمال الصين.

وترغب الوجهة السياحية بتوظيف شخص ما ليرتدي زي الشخصية الصينية الأسطورية، "الملك القرد"، وهي مستعدة لدفع مبلغ مقداره 842 دولارًا شهريًا للمرشح المناسب، وفقًا لما ذكرته وكالة الأخبار "Shangyou News" التابعة للدولة.

موظف يرتدي زي "الملك القرد" في منطقة "ووزيشان" في الصين. Credit: Jinjinghouge/Douyin

وفي المقابل، يجب على الموظف قضاء الوقت في كهفٍ أسفل الجبل، حيث يُطعِمه السياح.

وتتمتع أسطورة الملك القرد الصينية بشعبية في الصين بالطريقة ذاتها التي تحظى بها حكايات الأخوان غريم الخيالية بالشعبية في الغرب.

وغذّت الأسطورة مخيّلة عدد لا يحصى من الأطفال، وألهمت العديد من الأفلام، والبرامج التلفزيونية.

والقصة تتمحور حول سون ووكونغ، وهو قرد وُلِد من حجر، واكتسب قوى خارقة للطبيعة من ممارس فنون قتالية.

ويتنقّل القرد فوق السحاب أثناء مرافقة الراهب المقدس تانغ سانزانغ في "رحلته إلى الغرب" للحصول على النصوص البوذية في الهند.

وتبدأ الرحلة في "ووزيشان"، أو "جبل الأصابع الخمسة"، حيث يُحاصر الملك القرد من قِبَل الآلهة الغاضبة من غطرسته.

ويحرّره الراهب، ومن ثمّ ينطلق الثنائي في مغامرتهما.

ومع ذلك، سيتعيّن على المرشح للوظيفة أن يبقى في مكانه.

يجب على الموظف قضاء الوقت في كهفٍ أسفل الجبل. Credit: Jinjinghouge/Douyin

وتتطلب الوظيفة من الشخص ارتداء قناع وزي قرد والاختباء في كهفٍ أسفل الجبل، بحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجزء أساسي من الدور هو قبول الوجبات الخفيفة التي يقدمها الأطفال الزوار، مثل التفاح، والشعيرية سريعة التحضير، والكثير من الموز بالتأكيد.

وقال أحد مستخدمي موقع "Douyin" (النسخة الصينية من "تيك توك"، مازحًا: "ما هذه الوظيفة المذهلة؟هناك طعام مجاني لا نهائي، وراتب".

وعلاوةً على ذلك، لا تحتاج الوظيفة سوى إلى الحد الأدنى من الخبرة، إذ قال مدير في الموقع لمنصة "Shangyou News": "لا توجد متطلبات أكاديمية. المتطلبات الرئيسية هي أن يكون لديك شغف تجاه سون ووكونغ، وموهبة معينة في التمثيل، والقدرة على أن تكون مفعمًا بالحيوية، والبهجة، وأن تكون ودودًا للتفاعل مع السياح".

وأضاف المدير أنّه تم بالفعل تعيين اثنين من الموظفين للعب دور الشخصية، والآن هناك حاجة إلى موظف واحد فقط.

وأكّد المدير أنّ الممثلين ليسوا مطالبين بأكل جميع الطعام الذي يُقدم إليهم على الفور، مشيرًا إلى أنّه بدلاً من ذلك، عادةً ما يحتفظ الممثلون الحاليون ببعض الموز لمشاركته مع زملائهم بعد الانتهاء من مناوبتهم.

كما قامت الشركة أيضًا بتركيب سخّان كهربائي داخل الكهف للوقاية من الطقس البارد.