مع حلول سنة "التنين".. أيّ حيوان يجسّد برجك الصيني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حان الوقت لتوديع عام الأرنب ودخول عام التنين، المخلوق الأسطوري الوحيد بين الحيوانات التي ترمز إلى الأبراج الصينية الـ12.

في هذه اللحظة بالذات، ينشغل ملايين الأشخاص حول العالم بالتحضير للسنة القمرية الجديدة التي يمثّل أول قمر جديد في التقويم القمري، وتصادف يوم 10 فبراير/ شباط من هذا العام. وبمناسبة السنة القمرية الجديدة ينطلق مهرجان الربيع الذي يستمر 15 يومًا، ويُعد أحد أكبر مهرجانات العام.

وترمز السنة القمرية الجديدة، أو عيد الربيع، إلى الانتقال من حيوان إلى آخر أو من برج لآخر. ورغم التعقيد الكبير لتقويم الأبراج الصينية، فإن أفضل وصف له يتمثل بأنه عبارة عن دورة مدتها 12 عامًا من أبراج الحيوانات والصفات التي تنسب إليها. واستنادًا إلى التقويم القمري، تتمثّل الدورة بـ12 حيوانًا مختلفًا، وفق هذا الترتيب: الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الديك، الكلب، والخنزير.

يتم تحديد برجك الحيواني الشخصي بحسب سنة ميلادك، ما يعني أنّ عام 2024 سيرحّب بالكثير من صغار التنانين في العالم. نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على أبراج الحيوانات الـ12 بالترتيب مع السنوات المصاحبة لكل منها.