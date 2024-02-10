من البتلات إلى البنسات.. دليل لاختيار زهور عيد الحب المثالية

(CNN)—عبر التاريخ، أصبحت الزهور تعبيرًا فعّالًا عن المشاعر الجميلة والعواطف الجياشة. وفي أعياد الحب، تضطلع بدور خاص ورئيسي للتعبير عن الحب والرومانسية. ويُعتبر عيد الحب مناسبة استثنائية تجمع الأحباء وسط أجواء تخيّم عليها العاطفة والتقدير. ومن أجل التعبير عن الحب بطريقة مميزة ورومانسية، تأتي الزهور كخيار لا تضاهيه هدية أخرى، من أجل الإعلان عن المشاعر بشكل جميل ومؤثّر.

تتنوع أنواع الزهور التي يمكن تقديمها في عيد الحب، وتختلف لجهة الألوان والأشكال والمعاني. وبين هذه الأنواع الجميلة، تتصدّر القائمة الورود لاعتبارها أبرز رمز للحب والعاطفة. فالورود الحمراء تعبّر عن الحب العميق والشغف، في حين ترمز الزنابق إلى الجمال والأناقة. وهناك العديد من الزهور الأخرى مثل الأوركيد (السحلبية) والقرنفل التي تعبر عن مشاعر الحب والاحترام والولاء.

نعرض لكم في الإنفوغراف أعلاه، مجموعة من أنواع الزهور الأكثر رواجًا في هذه المناسبة، ومدة حياتها بعد القطف، للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجمالها لفترة طويلة بعد تقديمها كهدية، أو وضعها في بيئة داخلية.