هكذا تدق كل ساعة.. CNN داخل برج "بيغ بن" أحد أبرز معالم لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يتمكّن السياح الذين يرغبون في الحصول على منظر شامل من الأعلى إلى الأسفل للندن من حجز غرفة لأنفسهم في برج BT الشهير بالمدينة قريبًا.

وبيع برج الاتصالات السابق، وهو معلم محبوب للغاية من أفق لندن، مقابل 275 مليون جنيه إسترليني (347 مليون دولار) لشركة MCR Hotels، التي تخطط لفتحه للجمهور من خلال "إعادة استخدامه كفندق".

ووفقاً لبيانٍ صادر عن شركة الاتصالات BT Group الأربعاء، عملية البيع "تضمن مكانته (البرج) كمعلم لندني للمستقبل".

وعند اكتمال بناء البرج في عام 1964، تجاوز طوله ارتفاع برج Millbank في وستمنستر، ليصبح أطول مبنى في العاصمة البريطانية. وفي العام التالي، افتُتح البرج، الذي يقع في حي فيتزروفيا وسط لندن، رسميًا من قِبَل رئيس الوزراء آنذاك، هارولد ويلسون.

منظر جوي لبرج BT في عام 2010 Credit: Tim Motion/Construction Photography/Avalon/Getty Images

ويبلغ ارتفاع الهيكل الرئيسي 177 مترًا، لكن مع القسم الإضافي من المعدات الجوية، يصل ارتفاعه إلى 189 متر تقريبًا.

وكان المبنى معروفًا باسم برج مكتب البريد، وقد صُمِّم لنقل إشارات الموجات الدقيقة التي تحمل الاتصالات السلكية واللاسلكية من لندن إلى جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، تم استبدالها تدريجيًا بشبكات الشركة الثابتة والمتنقلة، وأُزيلت هوائيات الموجات الدقيقة منذ أكثر من 10 أعوام، فلم تَعُد هناك حاجة إليها.

وبقي برج BT أطول مبنى في لندن حتّى عام 1980، عندما طغى عليه برج NatWest في الحي المالي.

ومنذ ذلك الحين تجاوز برج Shard ارتفاعهما، إذ يبلغ طوله 310 مترًا.

وكان المبنى، الذي يحمل تصنيف الدرجة الثانية من هيئة التراث الوطني "إنجلترا التاريخية"، مفتوحًا للجمهور لعدة أعوام، مع وجود مطعم في طابقٍ دوارٍ في الأعلى.

ولكن في عام 1971، أغلق المبنى أبوابه بعد انفجار قنبلة في الطابق الـ31، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الحادث.

وفي عام 2009، أصبحت شاشة LED تغطيه حول الطابقين الـ36 والـ37، مع رسالة تعلن عن وجود ألف يوم لانطلاق أولمبياد لندن 2012.

ومنذ ذلك الحين، استخدمت الشاشة لعرض العديد من الرسائل المختلفة، بما في ذلك أول تغريدة للملكة الراحلة في عام 2014، ونصيحة "البقاء في المنزل" أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي بيانٍ صحفي أُعلن فيه بيع الموقع، قال مدير العقارات لدى مجموعة BT، برنت ماثيوز، إنّ الشركة كانت "فخورة للغاية" بامتلاك هذا "المعلم المهم".

وأضاف: "لعب (البرج) دورًا حيويًا في نقل مكالمات الأمة، ورسائلها، وإشاراتها التلفزيونية. ولكننا نقدم المحتويات ونتواصل عبر وسائل أخرى بشكلٍ متزايد".

وتابع: "ستمكّن هذه الصفقة مع MCR برج BT من تحقيق هدف جديد، والحفاظ على هذا المبنى الشهير لعقود قادمة".

وستعمل هذه الإضافة الأخيرة على تعزيز ممتلكات MCR التي تضم حوالي 150 فندقًا فاخرًا، بما في ذلك فندق TWA في مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي ومالك فنادق MCR، تايلر مورس، في البيان الصحفي: "نحن فخورون بالحفاظ على هذا المبنى المحبوب وسنعمل على تطوير مقترحات لتروي قصته كفندقٍ مبدع يفتح أبوابه للأجيال للاستمتاع به".