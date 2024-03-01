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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعرّف مصطلح "الناقل الوطني" عادة بأنه شركة الطيران الأكثر تمثيلاً في دولة ما، حيث تحلّق أساطيلها على أكبر عدد ممكن من المسارات الدولية.

وبينما تمتلك غالبية الدول ناقلة وطنية واحدة، هناك دول لديها أكثر من ناقلة وطنية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تخدمها كل من شركتي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات.

أما بالنسبة لبعض الدول الأخرى، فليس لديها أي ناقلة وطنية على الإطلاق، مثل الولايات المتحدة - كانت خطوط بان أمريكان العالمية هي آخر شركة طيران أمريكية اعتبرها الكثيرون ناقلة شبه رسمية في البلاد حتى أنهت عملياتها في عام 1991.

من جانبه، يوضح غاري كريشلو، وهو محلل الطيران لدى شركة الاستشارات "AviationValues" أنه "لا يوجد اختبار قياسي يحدد شركة الطيران الوطنية، ولكن الخصائص المشتركة إلى حد ما تشمل ملكية الدولة الحالية أو التاريخية أو الدعم الحكومي، والإشارة إلى اسم الدولة في العلامة التجارية لشركة الطيران، وعادة يكون لديها مركزا مهيما داخل أسواق السفر الجوي الدولية بهذا البلد".

ويشير كريشلو إلى أنه "من نواحٍ عديدة، حلّت أكبر شركات الطيران وأكثرها تطوّراً محل هذا المصطلح، لتُصبح علامات تجارية عالمية. ولكن من الجهة الأخرى، لا تزال الناقلات الوطنية تمثّل ميزة كبيرة، إذ يميل تكوين أسطولها وتركيزها على المسارات الدولية إلى عكس مزيج من موقعها الجغرافي، فضلاً عن الروابط الثقافية والاقتصادية الأقوى".

وعلى سبيل المثال، يقول كريشلو، إن "العمليات الدولية لشركات الطيران الكاريبية الصغيرة مثل خطوط أروبا الجوية، وخطوط كايمان الجوية، وخطوط سورينام الجوية تركّز بشكل كامل تقريبًا على خدمة السياح والمغتربين في الولايات المتحدة، كما أن قُربها نسبيًا يعني أن بإمكانها تشغيل رحلات لهذه المسارات بطائرات لا يزيد حجمها عن طراز بوينغ 737 متوسطة الحجم أو إيرباص إيه 320 ذات الجسم الضيق".

ولكن مع الدول الأصغر تأتي ناقلات وطنية أصغر، وليست جميعها مجهّزة لمسارات المسافات الطويلة.

وفيما يلي نظرة على بعض أصغر الناقلات الوطنية في العالم من حيث حجم الأسطول.

طيران ألبانيا

حجم الأسطول: 3 طائرات

تخدم شركة طيران ألبانيا، وهي الناقل الوطني لألبانيا، حاليًا خمس وجهات من مركزها في العاصمة الألبانية تيرانا، وتشغّل أسطولًا بالكامل من طائرات إيرباص، يتكون من طائرة واحدة من طراز إيرباص إيه 319 وطائرتين من طراز إيرباص إيه 320، التي خدمت جميعها سابقًا مع شركات طيران أخرى وتقترب من 15 عامًا من الخدمة.

تأسست الشركة في عام 2018، بعد عدة سنوات لم يكن خلالها لدولة البلقان ناقلة وطنية. وتمتلك الخطوط الجوية التركية – الناقل الوطني لتركيا – 49% من طيران ألبانيا.

بوركينا للطيران

حجم الأسطول: 3 طائرات

تأسست شركة بوركينا للطيران، الناقل الوطني لدولة بوركينا فاسو، في عام 1967، وتدير أسطولًا مكونًا من طائرتين من طراز إمبراير 195 وواحدة من طراز إمبراير 175، وهي طائرات إقليمية أنيقة من إنتاج شركة إمبراير البرازيلية، وتتسع لأربعة مقاعد جنبًا إلى جنب وتحمل 100 راكب فقط أو نحو ذلك.

ويقع مقر شركة الطيران في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ، وهي دولة غير ساحلية تقع في غرب إفريقيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة،

وتوفر بوركينا للطيران رحلات إلى العواصم القريبة مثل لومي في توغو، داكار في السنغال وأكرا في غانا.

طيران جزر مارشال

حجم الأسطول: 3 طائرات

تقع جمهورية جزر مارشال في المحيط الهادئ، وتتكون من خمس جزر و29 جزيرة مرجانية، أشهرها - حلقية بيكيني - كانت موقعًا للعديد من التجارب النووية الأمريكية بين عامي 1946 و1958.

تأسست شركة الطيران في عام 1980، بعد عام واحد من استقلال البلاد، وتقوم بتشغيل طائرة بومباردييه داش 8 كندية الصنع (34 راكبًا) وطائرتين دورنير 228 ألمانية الصنع (18 راكبًا لكل منهما). وتقدّم خدمات يومية بين العاصمة ماجورو والجزر المرجانية والجزر الخارجية في البلاد.

خطوط أروبا الجوية

تعد أروبا وجهة شهيرة لقضاء العطلات في منطقة البحر الكاريبي Credit: Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press

حجم الأسطول: طائرتان

تُعد أروبا بمثابة جنة استوائية صغيرة، تقع قبالة سواحل فنزويلا، وهي جزء من مملكة هولندا تتمتع بالحكم الذاتي. وتخدمها شركة طيران واحدة وهي أيضًا الناقل الوطني لها، حيث تقوم بتشغيل طائرتين واحدة من طراز إيرباص إيه 320 والأخرى من طراز إيرباص إيه 321.

وتأسست خطوط أروبا الجوية في عام 2006، وتشغّل رحلات إلى عدد من الوجهات، بما في ذلك مدينة ميديلين في كولومبيا، وجورج تاون عاصمة غيانا، وميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

طيران برمود

حجم الأسطول: طائرتان

أُطلقت شركة طيران برمود في عام 2023، وتُعد أول شركة طيران محلية على الإطلاق في برمودا، وهي إقليم بريطاني فيما وراء البحار يتمتع بالحكم الذاتي وأرخبيل يضم أكثر من 170 جزيرة وجزيرة صغيرة في شمال المحيط الأطلسي.

وتوفر طيران برمود التي تشغّل طائرتين من طراز إمبراير 175 رحلات إلى عدد صغير من الوجهات الأمريكية بما في ذلك مدينتي بوسطن وفورت لودرديل بولاية فلوريدا.

خطوط كابو فيردي الجوية

طائرة تابعة لخطوط كابو فيردي الجوية تقلع من لشبونة في عام 2013 Credit: Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

حجم الأسطول: طائرتان

رغم أنها تشغل طائرتين فقط - طائرة بوينغ 737 ماكس 8 جديدة وطائرة أقدم قليلاً من طراز 737-700، إلا أن خطوط كابو فيردي الجوية موجودة منذ عام 1958، عندما كانت تُسمى TACV

وأعيدت تسميتها بخطوط كابو فيردي الجوية في عام 2018، وهي تخدم وجهات في الأمريكتين وأوروبا وإفريقيا للدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط. وتقع على بعد 385 ميلاً قبالة ساحل غرب إفريقيا.

الخطوط الجوية التشيكية

حجم الأسطول: طائرتان

تُعد من بين أقدم شركات الطيران في العالم، تأسست الخطوط الجوية التشيكية في عام 1923، وتشغل حاليًا طائرتين فقط – من طراز إيرباص إيه 320 – بعد إشهار الإفلاس في عام 2021 وبعض عمليات إعادة الهيكلة الثقيلة.

وتقدّم حاليًا رحلات جوية إلى مدريد وباريس من عاصمة التشيك، براغ، ولكن تتوفر العديد من الوجهات الأخرى عبر شركات الطيران الشريكة.

الخطوط الجوية السودانية

الخطوط الجوية السودانية محظورة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010. Credit: Aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images

حجم الأسطول: طائرتان

الناقل الوطني لدولة السودان الواقعة في شمال شرق إفريقيا هي شركة طيران أخرى ذات تاريخ طويل، منذ تأسيسها في عام 1946.

وفي أعقاب حادثتين - إحداهما في عام 2003 تسببت بمقتل 116 شخصًا والأخرى في عام 2008 تسببت بمقتل 30 شخصا - تم إيقاف شركة الطيران من قبل حكومتها ثم مُنعت من الطيران بالاتحاد الأوروبي في عام 2010. ويتكون أسطولها حاليًا من طائرة بوينغ 737 وطائرة إيرباص إيه 320.

فلاي آرنا

حجم الأسطول: طائرة واحدة

رغم أنها لا تشغّل أي رحلات حاليًا بسبب "المراجعات التشغيلية"، إلا أن فلاي آرنا أصبحت منذ عام 2021 الناقل الوطني لجمهورية أرمينيا، وهي دولة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة وتحدّها تركيا، وجورجيا، وأذربيجان، وإيران.

يضم أسطولها طائرة وحيدة من طراز إيرباص إيه 320 - 214، التي كانت في الخدمة سابقًا لأكثر من عقد من الزمن مع العربية للطيران، وهي شركة طيران إماراتية تمتلك حصة كبيرة في فلاي آرنا.

وتشمل وجهاتها بغداد، وطهران، وموسكو.