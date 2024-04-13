أعلى من مثيله في ريو دي جانيرو.. تمثال جديد للمسيح في البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن عام 2024 سيكون عام التأجيل في قطاع السفر.

فبعدما أجّل الاتحاد الأوروبي مجدّدًا وضع نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) الذي تمت مناقشته كثيرًا قيد التنفيذ، والذي بموجبه يفرض على الزوار من معظم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح مسبق للسفر، ها هي البرازيل ترجئ البدء بتطبيق نظام التأشيرات الجديد للمسافرين من 3 دول هي، الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.

وبالنسبة للمسافرين من تلك البلدان الثلاثة المتوجهين إلى البرازيل، سيؤثر النظام على أرصدتهم المصرفية، إذ يطلب منهم مشاركة بياناتهم المصرفية أيضًا.

واعتبارًا من 10 أبريل/ نيسان عام 2025، سيحتاج مواطنو أستراليا وكندا والولايات المتحدة إلى تأشيرة لدخول البلاد.

ومن الناحية الإيجابية، يمكن لأولئك الذين يسافرون بغرض السياحة أو الرحلات البحرية التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت، عوض زيارة القنصلية.

التأشيرة، وتكلفتها 80.90 دولارًا، ستكون صالحة لمدة 10 سنوات، وتقتصر الإقامة على 90 يومًا في السنة.

وكان مقرّرًا في السابق تفعيل التأشيرة في عام 2024، أو بالأحرى إعادة تفعيلها. إذ حتى عام 2019، كان يتعين على المسافرين من الولايات المتحدة إلى البرازيل الحصول على تأشيرات، وتفعيل التأشيرة الإلكترونية قبل عام واحد فقط من إلغاء النظام بالكامل.

وسيحتاج المتقدمون أيضًا إلى تقديم معلومات إضافية، وفقًا لموقع الحكومة البرازيلية. ويجب أن يتضمن مستند خطاب النوايا تفاصيل عن تواريخ الرحلة والغرض منها، بالإضافة إلى التفاصيل المؤكدة حول المكان الذي سيقيم فيه المسافر، وإثبات الإقامة في الولايات المتحدة، وتذاكر العودة إلى البرازيل، وسيتعين كذلك تقديم إثبات الدخل.

ويتمثل إثبات الدخل في إظهار آخر ثلاثة كشوفات حساب جاري أو حساب توفير، أو آخر ستة كشوف دفع، وسيحتاج المسافرون إلى إظهار مبلغ لا يقل عن 2000 دولار في حسابهم. وسيتطلب من أولئك الذين لا يستوفون المتطلبات الحصول على كفيل للتوقيع عنهم.

ورغم أن الأمر يبدو معقدًا، إلا أن أنظمة التأشيرات تميل إلى العمل على أساس المعاملة بالمثل، وهو وضع مماثل بالنسبة للبرازيليين المسافرين إلى الولايات المتحدة، بل إنه أكثر تعقيدا.

وحاليًا، يجب على جميع المواطنين البرازيليين تقريبًا تحديد موعد للحصول على التأشيرة في أقرب سفارة لهم، وإظهار أن لديهم الوسائل اللازمة لدفع ثمن رحلتهم المقترحة بالكامل.

وتبلغ تكلفة التأشيرة إلى الولايات المتحدة 185 دولارًا.

ومن المقرر أن تستغرق مدة معالجة طلبات تأشيرة البرازيل كمعدل وسطي خمسة أيام عمل، رغم أن شركة VFS، الشركة التي تتعامل مع الطلبات، "توصي بشدة" بتقديم الطلب قبل شهرين من موعد الرحلة.

وشهدت البرازيل نحو 6 ملايين وافد في عام 2023، مع زيارة 483 ألف مواطن أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وهذا يضع الزوار الأمريكيين في المرتبة الثانية بعد الأرجنتينيين، وفقًا لمجلة السفر التجارية TravelPulse.