حب بين الغيوم.. طيار يتقدم للزواج من مضيفة طيران أمام الركاب

فيديو من داخل رحلة طيران ألاسكا بعد انفجار نافذة في الجو على ارتفاع 16 ألف قدم

خطوط الطيران لم تضعه على متن الرحلة الصحيحة.. شاهد مصير طفل بعمر 6 سنوات سافر بمفرده إلى الوجهة الخطأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدّم طيار بولندي بطلب يد حبيبته التي تعمل كمضيفة طيران أثناء رحلة جوية من عاصمة بولندا وارسو إلى مدينة كراكوف.

ونشرت خطوط "لوت" الجوية البولندية، التي يعمل فيها الثنائي، مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" الإثنين.

ويُظهِر مقطع الفيديو اللحظة التي طرح فيها الطيًار كونراد هانك السؤال، وهو يحمل باقة من الزهور.

تقدم طيّار بولندي لطلب يد حبيبته التي تعمل كمضيفة طيران على متن رحلة جوية. Credit: LOT Polish Airlines via Facebook

وقال هانك: "هناك شخص مميز للغاية على متن رحلة اليوم، وآمل أنّها لم تتوقع حدوث هذا الأمر".

وتابع: "سيداتي وسادتي، منذ عام ونصف تقريبًا، التقيت بأروع شخص قام بتغيير حياتي تمامًا. أنتِ أغلى شيء بالنسبة لي. أنتِ حلمي الكبير الذي تحقق. ولهذا السبب يجب أن أطلب منك معروفًا يا عزيزتي. هل تتزوجني؟".

وبعد ذلك، يمكن رؤية السيدة هانك المستقبلية، باولا، وهي تركض عبر ممر الطائرة لتعانق زوجها المستقبلي.

وقالت باولا أثناء وضع الخاتم في إصبعها أمام الركاب المبتهجين: "لا أعرف إذا كانت هذه هي اليد الصحيحة لهذا الأمر".

لحظة توجه هانك بالسؤال لحبيبته. Credit: LOT Polish Airlines via Facebook

وحصد الفيديو أكثر من ألف تعليق على "فيسبوك".

ويأمل الزوجان أنّ تكون علاقتهما طويلة الأمد مثل علاقة إيلونا زان وإيان دنكان الرومانسية التي استمرت لـ 50 عامًا.

وبدأ كل شيء أثناء عمل زان كمضيفة طيران بينما كان دنكان طيارًا على متن رحلة لخطوط "بان أمريكان" العالمية متجهة من روما إلى طهران في عام 1970. واستمرت علاقتهما حتى وفاة دنكان في عام 2021 عن عمرٍ يناهز الـ86 عامًا.