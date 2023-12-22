نشر الجمعة ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2023

5 أشياء عليك جلبها معك عند السفر بالدرجة الاقتصادية في رحلة طيران طويلة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر السفر الجوي مرهقًا بحدّ ذاته، فما بالك إذا كانت رحلتك طويلة المدى!

هل يجب عليك منح الأولوية للنوم، أم لتناول الطعام، أم لكليهما؟ هل يجب أن تُمارس الرياضة في ممر الطائرة؟ وهل من المقبول خلع حذائك؟

جميع هذه الأسئلة يُجيب عليها كريس ميغور، مضيف طيران بريطاني منذ 24 عامًا.

هل تتناول طعامك قبل أو أثناء الرحلة؟

إذا كنت ستسافر في رحلة ليلية، وترغب بالحصول على أقصى قدر من النوم والراحة، يقترح ميغور تناول الطعام قبل الصعود إلى الطائرة.

وأوضح بدوره أن غالبية المسافرين من رجال الأعمال يُغمضون أعينهم بمجرد صعودهم على متن الطائرة.

إذًا، متى يجب أن تتناول طعامك على متن الطائرة؟

إذا كنت تسافر لمسافات طويلة، فمن المحتمل أن يُعرض عليك أكثر من وجبة واحدة خلال الرحلة.

ويقول ميغور إن الركاب يجب أن يفعلوا كل ما هو مناسب لجدول سفرهم.

ومن المُفضّل أن تنام عوض إجبار نفسك على تناول العشاء عند الساعة الثالثة صباحًا.

هل يجب أن تُحضر وسادتك الخاصة أو تعتمد على ما توفره شركات الطيران؟

عادةً ما توفّر شركات الطيران الوسائد للمسافرين لمسافات طويلة بغض النظر عن المقصورة التي يتواجدون بها.

لكنّ ميغور رأى أنّ إحضار غطاء العينين، ووسادة السفر، وبطانية قد يكون فكرة جيدة اعتمادًا على ما تفضّله.

ماذا تفعل إذا كنت لا تستطيع النوم؟

يجد الكثير منا صعوبة في النوم على متن الطائرات، سواء بسبب الضوضاء غير المألوفة، أو المقاعد الرخيصة، أو المساحة المحدودة للأرجل والوضعية المستقيمة.

وأوضح ميغور أنه لا فائدة من محاولة إجبار نفسك على النوم، خصوصًا إذا كانت ساعة جسمك البيولوجية بدورة النهار.

ولكن، حاول أن تأخذ أكبر قسط من الراحة إذا كنت ستقود السيارة بعد رحلتك، أو لديك اجتماع مهم.

كيف تبدو مناطق استراحة طاقم الطائرة؟

تتوافر مناطق الاستراحة على متن جميع الطائرات، لكن تصميمها يختلف بحسب شركة الطيران والطائرة وطول الرحلة.

وأوضح ميغور أنّ طاقم الطائرة يحصل على فترة راحة مدتها 90 دقيقة.

وقال: "إذا كانت وجهتنا تبعد أكثر من 13 ساعة، على سبيل المثال، فنحن بحاجة إلى مناطق جيّدة للراحة".

ويجد بعض الأشخاص صعوبة بالنوم في أسرّة طاقم الطائرة، التي يصفها ميغور بأنها "توابيت" من الناحية الفنيّة.

وقال: "أنت تدفع نفسك إلى الداخل.. إنها طويلة ورفيعة بسبب عدم وجود مساحة كبيرة في الطائرة.. إنها تشبه ما تتخيّل رؤيته على متن غواصة".

صورة تعكس منطقة استراحة الطاقم على متن طائرة بوينغ-787. Credit: Boeing

هل يجب ممارسة الرياضة في رحلة طويلة؟

الجلوس في الوضعية ذاتها لساعات متتالية أمر غير مريح، لكن ليس من السهل النهوض والقيام بتمارين التمدّد دومًا.

وأكّد ميجور أن القيام بأمر بسيط مثل تحريك أصابع القدم أثناء الجلوس أمر يستحق العناء.

ما رأيك بخلع الركاب أحذيتهم؟

هذا سؤال مثير للجدل بالنسبة للعديد من الركاب بسبب وجود مخاوف بشأن رائحة القدمين.

لكن ميغور يُشجّع المسافرين خلال رحلات الطيران طويلة على خلع أحذيتهم للشعور بالراحة، وتعزيز الدورة الدموية.

ما هو أفضل مقعد على متن رحلة جوية طويلة؟

وإذا كنت قلقًا بشأن الاضطرابات الجوية، ينصحك ميغور بالجلوس بالقرب من مقدمة الطائرة إن أمكن.

وإذا كنت طويل القامة، فقد يكون حجز مقعد بالقرب من مخرج الطوارئ أمرًا مفيدًا لتوفيره مساحة إضافية لقدميك.

وأشار ميغور إلى أنّ المقعد المجاور للنافذة هو الأفضل بالنسبة له.

هل يجب عليك إحضار طعامك ووجباتك الخفيفة؟

يقول ميغور: "بالتأكيد!".

إذ يحتمل أن تمرّ ساعة ونصف الساعة بعد الإقلاع قبل أن تتناول وجبة طعامك. وإذا كنت تعاني من حالة صحيّة مثل مرض السكري، فسيكون إحضار طعامك الخاص أمرًا مهمًا.

ومن المهم أيضًا أن يكون بحوزتك وجبات الطعام الخفيفة إذا كنت تسافر مع أطفال.

وإذا كان لديك محطة توقف مؤقتة، فكيف تستطيع الاستفادة من وقتك؟

يمكن حجز غرفة في أحد الفنادق للنوم وتمديد ساقيك، بحسب ما أوضحه ميغور.

وإذا كان هناك ما يكفي من الوقت لمغادرة المطار والحصول على بعض الهواء النقي، فهذا أمر يستحق القيام به أيضًا.