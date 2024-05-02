أطول رحلة ركاب تجارية تغادر الصين ستنقل الركاب إلى مكسيكو سيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل خطوط جنوب الصين الجوية على إطلاق أول رحلة ركاب مباشِرة على الإطلاق من مدينة شنجن الكبرى إلى مدينة نيو مكسيكو، ومن شأنها تحقيق الرقم القياسي لأطول رحلة جوية تجارية منتظمة من دون توقف، تنطلق من الصين.

وستمتد الرحلة لمسافة عابرة للقارات تبلغ حوالي 14،147 كيلومترًا في كل من الاتجاهين.

وستغادر الرحلة الافتتاحية مدينة شنجن الواقعة في جنوب الصين بتاريخ 11 مايو/أيار، برحلة مدتها 16 ساعة من دون توقف إلى مكسيكو سيتي، وفقًا لما ذكرته المعلومات المتاحة لخطوط جنوب الصين الجوية، حيث ستنطلق الرحلات كل ثلاثاء وسبت.

ويُعد الطيران في الاتجاه المعاكس أكثر صعوبة بعض الشيء، إذ تستغرق مدة الرحلة المقدَرة 21 ساعة و20 دقيقة، حيث ستنطلق الرحلات خلال أيام الأربعاء والأحد اعتبارًا من 12 مايو/أيار.

ويتضمن الطريق الأطول بقليل إلى الصين التوقف لمدة قصيرة للتزود بالوقود في تيجوانا، حيث يتعين على الركاب البقاء على متن الطائرة.

ويُشار إلى رحلة الذهاب والإياب برمز "CZ8031/2"، كما سيتم استخدام طائرة "إيرباص A350"، وفقًا لتقارير من "SZ News"، وهي وكالة إخبارية متعاونة مع الدولة، ومقرها شنجن.

ويتفوق المسار الجديد على المسافة التي تعبرها رحلة الطيران من قوانغتشو إلى نيويورك التابعة لخطوط جنوب الصين، والتي تغطي مسافة 12،871 كيلومترًا، كأبعد رحلة تجارية من دون توقف تغادر من مطار صيني.

وفي الوقت الحالي، يحتل المسار الذي يبلغ طوله 15،332 كيلومترًا من سنغافورة إلى نيويورك، والذي تديره الخطوط الجوية السنغافورية، المركز الأول كأطول رحلة طيران من دون توقف في العالم، وتستغرق 19 ساعة تقريبًا في كل اتجاه.

وقد يؤدي أحدث مسار لخطوط جنوب الصين إلى تراجع مركز رحلة الخطوط الجوية السنغافورية، من سنغافورة إلى لوس أنجلوس، لكي تحتل المركز الثامن في قائمة أطول الرحلات الجوية في العالم، والتي جمعتها قاعدة بيانات "OAG" لتحليلات الطيران.

وفي العام الماضي، أعادت الصين فتح حدودها أمام المسافرين للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تعمل شركات الطيران على استعادة مسارات الطيران التي توقفت، أو تم تقليصها بشكلٍ كبير خلال الجائحة، وخاصة الرحلات الطويلة إلى الولايات المتحدة، وجميع أنحاء أوروبا.

وكانت خطوط جنوب الصين أول شركة طيران صينية على الإطلاق تسيّر رحلات إلى المكسيك، حيث أطلقت مسار قوانغتشو-فانكوفر-مكسيكو سيتي في أبريل/نيسان من عام 2017، وفقًا لتقارير وكالة الإعلام الحكومية الصينية "شينخوا" آنذاك.