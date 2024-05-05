تقنية من المستقبل قيد التجربة في اليابان.. شاشة ترجمة فورية للسيّاح الأجانب في محطة مترو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يتنافس كل من مطار شانغي سنغافورة ومطار حمد الدولي في الدوحة على لقب "الأفضل في العالم"، يركّز مركز طيران آخر على تحقيق أمر مختلف.

ويحتفل مطار كانساي الدولي في اليابان بمرور 30 عامًا بدون فقدان قطعة واحدة من أمتعة المسافرين.

وفي بيان صحفي، أفاد المطار السابع الأكثر ازدحامًا في اليابان أنّه لم يفقد أي حقائب للركاب منذ افتتاحه في سبتمبر/أيلول من عام 1994. ويستقبل المطار في المتوسط 20 إلى 30 مليون مسافر سنويًا.

وبينما قد يكون ركاب الخطوط الجوية سعداء بمعرفة أنّ أمتعتهم ستصل معهم إلى وجهتهم، إلا أنّ هناك فئة من الأشخاص الذين لا يشعرون أنّ هذا الإنجاز يستحق ضجة كبيرة، وهم موظفو المطار.

وقال مسؤول العلاقات العامة لدى مطار كانساي، كينجي تاكانيشي، لـ CNN: "لا نشعر أنّنا قمنا بعمل مميز".

وشرح قائلاً: "لقد عملنا كما نفعل عادةً. نحن نقوم بعملنا بشكلٍ يومي ونحن معروفون بذلك. ونحن سعداء بالحصول على الجائزة. وأعتقد أنّ موظفينا، وخاصةً أولئك الذين يعملون بقسم العمليات الأرضية، يشعرون بسعادةٍ أكبر".

وقد اعترف موقع "سكايتراكس" المخصص لمراجعة وتصنيف شركات الطيران والمطارات، ومقره المملكة المتحدة، بمطار كانساي باعتباره أفضل مطار في العالم من حيث تسليم الأمتعة، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أُقيم في أبريل/نيسان.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لمطار كانساي، فإن عمال الأمتعة وموظفي العمليات الأرضية لم يفقدوا أي حقيبة أبدًا، وإذا ضلت واحدة الطريق من أو إلى المطار، فقد يكون ذلك نتيجة خطأ من جهة شركة الطيران، وليس المطار نفسه.

ويخدم مطار كانساي، المبني على جزيرة صناعية في خليج أوساكا، مناطق أوساكا، وكيوتو، وكوبي.

وبالنسبة لعام 2024، احتل كانساي المرتبة الـ18 كأفضل مطار في العالم بشكلٍ عام.

ويعد وصول الأمتعة في الوقت المناسب من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تسمية "أفضل مطار في العالم"، إلى جانب عروض الطعام والشراب، ونسبة الوصول والمغادرة في الوقت المحدد، ومعايير النظافة أيضًا.

وحاليًا، يبذل مطار كانساي جهودًا للتحديث للاستعداد لمعرض إكسبو 2025، والذي سيقام في مدينة أوساكا.