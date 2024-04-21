مطار دولة عربية يتصدر.. الكشف عن أفضل مطارات العالم لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مدى العقد الماضي، كان مطار شانغي سنغافورة ومطار حمد الدولي في قطر يتنافسان على لقب "الأفضل في العالم".

وكل عام، يقوم موقع "سكايتراكس" لمراجعة، وتصنيف شركات الطيران، والمطارات، ومقره المملكة المتحدة، باستقصاء آراء المسافرين من جميع أنحاء العالم لتجميع قائمته لأفضل المطارات حول العالم.

الحائز على اللقب العام الماضي، مطار شانغي سنغافورة يتميز بشلال داخلي. Credit: Erberto Zani/Alamy

وفي عام 2024، ذهب اللقب إلى مطار حمد الدولي، المعروف بتصميمه الحديث للغاية، ومباني الركاب التي يسهل التنقل فيها، وأماكن التسوّق الراقية.

ونال مطار شانغي سنغافورة اللقب خلال عامي 2023 و2020، بينما حصل مطار حمد الدولي على اللقب خلال عامي 2022 و2021.

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بدر محمد المير: "هذا العام، يحتفل (مطار حمد الدولي) بعامه العاشر من التشغيل، ويشرفنا حقًا تصويت المسافرين لنا كأفضل مطار في العالم للمرة الثالثة".

وتابع: "نحن نتطلع إلى الاستمرار في مفاجأة وإسعاد الركاب من خلال توفير رحلات ركاب استثنائية لا تُنسى في الأعوام القادمة".

مطار إنتشون الدولي، أكبر مطار في كوريا الجنوبية نال لقب أفضل مطار للعائلات المسافرة. Credit: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/Sipa USA/Alamy

ويُعد مطار حمد الدولي من المطارات التي تقدّم جولات مجانية في المدينة للمسافرين على متن رحلات "الترانزيت" ذات مدة الانتظار الطويلة، ما أكسبها درجات عالية من المشاركين في الاستطلاع.

كما أنّها موطن لـ"فندق أوريكس المطار"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بخدمات "السبا"، وملعب لرياضة "اسكواش"، ومسبح بطول 82 قدمًا (3 أمتار تقريبًا).

وأعلن موقع "سكايتراكس" عن تصنيفاته خلال حفل توزيع جوائز المطارات العالمية في مدينة فرانكفورت بألمانيا بتاريخ 17 أبريل/ نيسان.

مطار طوكيو هانيدا الدولي، ساعدت إعادة فتح اليابان للسفر وما تلاها من ازدهار في السفر اثنين من مطاراتها على العودة إلى المراكز العشرة الأولى على قائمة أفضل المطارات هذا العام. Credit: SOPA Images Limited/Alamy

وجُمِعت بيانات القائمة خلال الفترة ما بين أغسطس/ آب من عام 2023 ومارس/ آذار من عام 2024 من أكثر من مئة جنسية.

وشمل الاستطلاع مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءًا من سهولة المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية، وحتّى جودة الطعام والشراب، وتنوّعه.

هيمنة المطارات الأوروبية

إضافة إلى كونه المطار الأعلى تصنيفًا في أوروبا، تم اختيار المبنى الركاب رقم 3 بمطار باريس شارل ديغول كأفضل مبنى منخفض التكلفة في القارة. Credit: Viennaslide/Alamy

وكانت 9 من أفضل 20 مطارًا موجودة في أوروبا، بما في ذلك فيينا، ومدريد، وإسطنبول، ولكن كان مطار "شارل ديغول" في باريس على طليعة مطارات أوروبا بوقوعه في المركز السادس.

واستثمرت العاصمة الفرنسية بكثافة في تحديث البنية التحتية قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، ويبدو أن هذا العمل قد أتى بثماره.

كما حصلت مطارات أوروبية أخرى على جوائز من "سكايتراكس"، إذ فاز مطار "روما فيوميتشينو" على جائزة أفضل الإجراءات الأمنية للمطارات في العالم، وحصل مطار "زيورخ" على لقب الأفضل في فئة المطارات التي تستقبل 20 إلى 30 مليون مسافر سنويًا، بينما حصل مطار "هلسنكي فانتا" على المرتبة الأعلى في فئة 10 إلى 20 مليون مسافر سنويًا.

اليابان تتألق

وفي تصنيف "سكايتراكس"، كانت 7 من أفضل 20 مطارًا تقع في آسيا.

وقد وصل كل من مركزي طوكيو، وهما مطار "طوكيو هانيدا" الدولي ومطار "ناريتا" الدولي، إلى المراكز العشرة الأولى.

وبشكلٍ إجمالي، تم تقييم 570 مطارًا حول العالم.

وحصل مطار "فانكوفر" الدولي على لقب أفضل مطار في أمريكا الشمالية، بينما حاز مطار "ملبورن" على أعلى وسام لمنطقة أستراليا والمحيط الهادئ.

ونال مطار "أنديرا غاندي" الدولي في دلهي لقب أفضل مطار في الهند.

وفاز مطار "كيب تاون" بجائزة أفضل مطار في أفريقيا، بالإضافة إلى الاعتراف بكونه المطار الأفريقي الذي يقدم أفضل خدمة من الموظفين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الاعتراف بمطار دبي الدولي باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم. Credit: Paul Souders/Stone RF/Getty Images

وتم التصويت لمطار "إلدورادو" الدولي، الذي يخدم العاصمة الكولومبية بوغوتا، كأفضل مطار في أمريكا الجنوبية، بينما فاز مطار "توكومين" الدولي في بنما بجائزة أفضل مطار في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.