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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد جزيرة سردينيا في إيطاليا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع الطبيعة، واحدة من أجمل الأماكن في أوروبا للقيام بذلك فعلًا.

وهناك فرصة للتقرّب من الطبيعة بشكلٍ أكبر، وذلك من خلال فرصة تنظيم حفلات الزفاف على شاطئ للعراة في الجزيرة.

ويبدو أنّ شاطئ "إس بيناس"، الذي يقع في منتصف الطريق إلى الساحل الغربي لجزيرة سردينيا، سيُصبح وجهة لحفلات زفاف محبي العري بعد أن اختارت السلطات المحلية السماح للأزواج بتبادل نذورهم من دون ملابس.

وأفاد لويجي تيديسكي، عمدة سان فيرو ميليس، وهي أقرب بلدة للمكان، أنّ الفكرة استُوحيت عندما أرسل ثنائي ألماني رسالة للسؤال عمّا إذا كان من الممكن الزواج على الشاطئ، الذي أصبح يضم منطقة مخصصة للعراة خلال العامين الماضيين.

سيشهد شاطئ "إيس بيناس" في جزيرة سردينيا الإيطالية إقامة حفلات زفاف لمحبي العري في وقتٍ لاحق من هذا العام. Credit: Massimo Piacentino/Alamy Stock Photo

ورغم أنّ فكرة تبادل النذور من دون ملابس قد تُضحك البعض، إلا أنّ تيديسكي اعتبر أنّ سبب السماح لحفلات الزفاف كان جديًا، إذ قال: "أعتقد أنّنا نعيش لحظة حساسة عندما يأتي الأمر لحرية الأشخاص بظل الحركات القومية في أوروبا"، مضيفًا: "تعتقل الشرطة المحتجين أو يتعرضون للترهيب. لذا أعتقد أنّنا بحاجة إلى القيام بأشياء تُؤيد حرية الأشخاص".

"لا يرتبط بالجنس"

وفي مقابلة مع CNN، أفاد تيديسكي، الذي يُشير إلى نفسه كمناهض للفاشية، والذي شغل منصب العمدة منذ عام 2015، أنّ الجزء المركزي من شاطئ "إيس بيناس" شكل وجهة قام محبو العراة في زيارتها باستمرار.

وقال: "لقد جعلت الأمر رسميًا فحسب للتأكيد على الحق في الحرية"، مضيفًا أنّه "شاطئ مختلط، حيث يتواجد العراة والزوار من غير العراة معًا".

وأكّد تيديسكي: "العري لا يرتبط بالجنس. بالنسبة لـ(محبي العري)، إنّها فلسفة حياة، ترتبط بالطبيعة"، مضيفًا: "لدينا هذا الشاطئ، وهو مكان يفسح المجال لمحبي العري بشكلٍ رائع. وبعد ذلك فكّرنا في إنشاء شاطئ لحفلات الزفاف. وإذا أراد الناس الزواج من دون ملابس، فإنه يمكنهم ذلك".

تنمية السياحة بشكل مستدام

تشتهر الجزيرة بالبقايا الأثرية، ومنها مدينة "ثاروس" الرومانية. Credit: Education Images/Universal Images Group Editorial/Getty Images

تكمن الفكرة في زيادة السياحة بشكلٍ مستدام، إذ شرح تيديسكي قائلًا: "يجب أن يكون لدينا تبادل ثقافي، وبدلاً من الفنادق الكبيرة، يجب أن نتمتع بعروض الإقامة القصيرة والبسيطة التي تسرد قصة المنطقة".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا قمت بالترحيب بالسائح في منزلي، وقدّمت إليه شيئًا قمت بتحضيره. وهذا النوع من السياحة (أي محبي العري) مثالي لذلك، إذ أنهم أكثر اتصالاً بالطبيعة".

وتتميز المنطقة المحيطة بسان فيرو ميليس ببعض من أجمل السواحل في أوروبا.

وتُوجد مسافة 27 كيلومترًا من السواحل الشاطئية ضمن نطاق البلدة وحدها.

ويتمتع شاطئ "إيس بيناس" و"إيس أريناس"، وهو الشاطئ المجاور الأكثر شهرة، بالكثبان الرملية الشاسعة، مع وجود غابة صنوبر ضخمة في الخلف.

وتُعد سردينيا ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وهي معروفة بمناطقها الداخلية الجبلية، وشواطئها المذهلة.

وتشتهر الجزيرة ببقاياها الأثرية أيضًا.