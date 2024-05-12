مضيفة طارت واصطدمت بالسقف.. شاهد ما حدث لطائرة ركاب عندما تعرضت لمطبات شديدة في الجو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمت الإشادة بثلاثة مضيفات طيران لنجاحهنّ في التعامل مع عراك جسدي بين راكبين على متن رحلة تابعة لخطوط "إيفا" للطيران (EVA Air).

وفي بيان لشبكة CNN، أفادت شركة الطيران أنّ الشجار بدأ عندما ورد أنّ أحد الركاب كان يسعل، وحاول الرجل المجاور له الانتقال إلى مقعد آخر للابتعاد عنه.

ومع ذلك، محاولة الرجل لتبديل المقاعد لم تكن ناجحة لأنّ المقعد الذي اختاره كان ينتمي لرجل آخر بالفعل.

ومن ثم دخل الرجلان في جدال حول المقعد، وأشارت شركة الطيران إلى أنّه تحول إلى خلافٍ جسدي.

وعندئذٍ تدخلت ثلاث مضيفات للتعامل مع الموقف، وفقًا للشركة.

وعند وقوع الحادث، كانت قد مرت 3 ساعات فقط من بدء رحلة "BR08"، التي تستغرق 12 ساعة إجمالاً من تايبيه إلى سان فرانسيسكو، الأربعاء الموافق لـ8 أيار/مايو.

وأفادت شركة "إيفا"، ومقرها تايوان، لـCNN أنّ الراكبان كانا من الأجانب، لكنها لم تحدد أصلهما.

وبفضل الإجراءات السريعة التي قامت بها المضيفات، وبمساعدة بعض الركاب القلقين، تم فصل الرجلين عن بعضهما البعض، بحسب الشركة، واستمرت بقية الرحلة كما كان من المقرر لها، وهبطت بنجاح في سان فرانسيسكو في الوقت المحدد.

وأكّدت خطوط "إيفا" في البيان: "لطالما تبنّت الشركة سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه حوادث إزعاج الركاب. وستقدم الشركة المكافآت المناسبة (لمضيفات الطيران الثلاثة) لاحقًا".

وتواصل قبطان الطائرة بشرطة سان فرانسيسكو في منتصف الرحلة، وتم نقل الراكبين للاستجواب عند وصولهما، بحسب شركة الطيران.