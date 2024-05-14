مؤثرة لياقة بدنية في دبي تكشف كيف يبدو يوم في حياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من كؤوس الشمبانيا غير المحدودة، إلى جلسات العناية بالوجه التي تستخدم الذهب من عيار 24 قيراطًا، وأكواخ "كابانا" خاصة لكبار الشخصيات والتي تتميز بمسبح معلق.. هذه ليست سوى بعض من التجارب فائقة الرقي في واحدة من المنتجعات الأكثر فخامة في الشرق الأوسط.

افتُتِح منتجع "أتلانتس ذا رويال" في دبي العام الماضي بجوار المنتجع الرئيسي للعلامة التجارية في جزيرة النخلة.

ووضع حفل الافتتاح، الذي استمر ثلاثة أيام، وشمل عروضًا من المغنية بيونسيه وفِرقة "سويديش هاوس مافيا"، الفندق على الخارطة كأحد أكثر المنتجعات شهرةً في المنطقة.

افتُتِح منتجع "أتلانتس ذا رويال" في مدينة دبي الإماراتية العام الماضي. Credit: Atlantis, The Royal

وبعد مرور 9 أشهر، أصبح "أتلانتس ذا رويال" الفندق الوحيد في الشرق الأوسط الذي احتل مكانًا ضمن قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم.

وقال المدير العام في "أتلاتنس ذا رويال" والمدير الإداري في منتجعات "أتلانتس"، توم رولينز إن "غرف وأجنحة الضيوف صاغت معايير الصناعة حقًا، ولكن أبعد من ذلك، هناك أيضًا مجموعة من المطاعم. إنّه موقع رائع للترفيه وتناول الطعام".

90 مسبحًا

يتمتع الفندق بـ90 مسبحًا. Credit: Rebecca Cairns / CNN

ويتمتع "أتلانتيس ذا رويال" بـ90 مسبحًا، بعضها معلق وبعضها عبارة عن حمامات غطس خاصة في أكواخ الـ"كابانا".

ومن الوجهات التي يجب زيارتها في المنتجع حمام السباحة اللامتناهي الموجود في الطابق الـ22، ويُدعى "Cloud 22".

أصبح "أتلانتس ذا رويال" الفندق الوحيد في الشرق الأوسط الذي احتل مكانًا في قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم. Credit: Atlantis, The Royal

وتوفر كراسي الاستلقاء "العائمة" المغطاة بمظلات من علامة "دولتشي أند غابانا" إطلالات شاملة على جزر النخلة الصناعية، كما تُقدَّم مشروبات الكوكتيل والوجبات الخفيفة في حانة "لوتس".

كما يوجد حوض سباحة ثانٍ يطل على الخليج مُحاط بأكواخ "كابانا" خاصة.

وفي حال لم تكن هذه الدرجة من الخصوصية كافية بالنسبة لك، فهناك كوخ "كابانا" مزدوج خاص لكبار الشخصيات يتمتع بحمام سباحة.

ويجدر بالذكر أنّ نجمة تلفزيون الواقع، وعارضة الأزياء، كيندال جينر، استخدمته من أجل حفل إطلاق علامتها التجارية الخاصة لمشروب تيكيلا.

ويضم منطقتين خاصتين للترفيه، وحوض سباحة خاص بقاع زجاجي معلّق من الطابق الثاني.

وأضاف رولينز: "أخذنا مفهوم المنتجعات، والتي عادةً ما تكون أفقية، لكننا جعلناها عمودية"، موضحًا: "هذا يخلق تجربة فريدة جدًا حقًا، حيث تتمتع بهذه المناظر الاستثنائية لجزيرة النخلة، وأفق دبي، مع مساحة كبيرة من الخصوصية في الوقت ذاته".

أناقة مطلية بالذهب

تتمتع جميع الغرف بإطلالات خلابة. Credit: Atlantis, The Royal

تتميز غرف الفندق البالغ عددها 795 غرفة بوسائل راحة مصممة من شركة "Graff" للمجوهرات، وأردية حمام من علامة المنسوجات الإيطالية الفاخرة "Frette"، وفرش أسنان، وأمشاط ذهبية مصممة خصيصًا.

ويمكن للضيوف الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى "النادي الملكي" الاستفادة من خدمة الشمبانيا المستمرة طوال اليوم، والتلذذ بتناول الشاي بعد فترة الظهيرة.

يقدم جناح "Royal Mansion" فرش أسنان وأمشاط ذهبية. Credit: Atlantis, The Royal

ويزدخر الفندق بأماكن متنوعة لتناول الطعام، إذ يضم 17 خيارًا، بما في ذلك "أكبر مجموعة من مطاعم الطهاة المشاهير في أي مكان على هذا الكوكب"، وفقًا لرولينز.

جناح يليق بملكة

يُعد الماء محورًا رئيسيًا للمنتجع. وترمز هذه المنحوتة إلى أول قطرة مطر في الصحراء. Credit: Rebecca Cairns / CNN

بالنسبة للأثرياء، يُعد جناح "Royal Mansion" جوهرة التاج، وتبلغ مساحته 1،100 متر مربع، وهو مكوّن من أربع غرف نوم، ويمتد عبر طابقين.

وأقامت المغنية بيونسيه وزوجها جاي-زي في الجناح، عندما أدّت النجمة في حفل الافتتاح.

ويتم الدخول لهذا الجناح عبر مصعد ومدخل خاص مزين بأشجار زيتون يتعدّى عمرها الـ100 عام، كما أنّه يوفر "إطلالات بزاوية 360 درجة" لجزيرة النخلة والخليج.

وأشار رولينز إلى أنّ الضيوف يحصلون على "تجربة فريدة" في هذا الجناح بفضل مسبحه اللامتناهي، ووسائل الراحة المصنوعة من قِبَل دار الأزياء الفرنسية "هيرميس"، وغرفة سينما منزلية، وثلاثة مواقع لتناول الطعام.

وتبدأ أسعار الغرف في الفندق من 1،300 دولار تقريبًا في الليلة خلال موسم الذروة، ومن 100 ألف دولار عند المكوث في الجناح الأكثر تميزًا فيه، والذي يُعتَبَر واحدًا من أغلى الأجنحة في المدينة.