حانة جديدة في دبي تطمح لإعادة تعريف مشهد الحانات بالمدينة..كيف؟

عالم من المفاجآت داخل هذه "الحانة الجليدية" في دبي.. كأنك تدخل ثلاجة ضخمة في الصحراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه الحانة الموجودة بالطابق الثلاثين بفندق "لانا"، وهو أول فندق من مجموعة "دورتشستر" يفتتح في مدينة دبي - يرتشف العملاء مشروباتهم الكحولية من كؤوس زجاجية، مع إطلالة على مجموعة من ناطحات السحاب التي تظهر خلفها الكثبان الرملية الداكنة.

ويُطلق على الحانة، التي افتُتحت في وقت سابق من هذا الشهر، اسم "High Society"، في إشارة إلى العملاء من النخبة الذين يتسنى لهم الاستمتاع عادةً بمشروب الحانة المميز، أي الشمبانيا.

توفر حانة High Society إطلالات شاملة على أفق المدينة. Credit: Tina Hillier

ويعترف نيكولاس كوبين، وهو مدير الطعام والشراب بالفندق، بأنه أحد عشاق الشمبانيا، وقد صمم مفهوم الحانة للسماح للضيوف بتجربة الشمبانيا "ليس فقط كنبيذ احتفالي ولكن كنبيذ لطيف يمكن الاستمتاع به كل يوم" بحسب ما قاله.

وقد شهدت دبي تخفيف العديد من قوانين الكحول في السنوات الأخيرة، مع تنوع سكان المدينة، وكثافة المغتربين، وسعيها لتنمية قطاع السياحة، بما في ذلك إلغاء عقوبة تناول الكحول في عام 2020، وإلغاء ضريبة مبيعات الكحول بنسبة 30٪ خلال العام الماضي.

ورغم أن المدينة تضم أكثر من 13 ألف مطعم، إلا أن مشهد الحانات الخاص بها يشمل إلى حد كبير على مطاعم ميشلان الفاخرة والنوادي الليلية.

ولكن، يعتقد كوبين أن "هناك سوقًا في دبي يبحث عن هذا المستوى من الصقل والاكتشاف"، مضيفًا أن "حانة High Society هي جزء من حركة نحو أماكن الشرب غير الرسمية".

وأوضح كوبين أنه على عكس أنواع النبيذ الأخرى، تخضع الشمبانيا لعملية تخمير ثانية في الزجاجة، ما يمنحها فورانها المميز، ويجعل "كل نوع شمبانيا مختلف عن الآخر".

وتُترك الشمبانيا لتتخمر لمدة 15 شهرًا على الأقل، رغم أن النبيذ العتيق يُترك لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتؤدي هذه العملية غير العادية إلى مجموعة واسعة من النكهات، التي تتجسد في 118 ملصقًا لحانة "High Society" وقائمة مشروبات واسعة النطاق، تُعد واحدة من أكبر المجموعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما قاله كوبين.

اهتمام متزايد

تتراوح مجموعة "High Society" من علامات الشمبانيا الشهيرة مثل "بول روجر" (الشمبانيا المفضلة للملكة إليزابيث الثانية ووينستون تشرشل) إلى الشمبانيا المصنوعة بطريقة حرفية مثل "Egly-Ouriet"، و"لارماندييه بيرنييه"، و"Ulysse Collin".

وكما يُوحي الاسم، فإن هذه العلامات التجارية الأقل شهرة تعود لمنتجي الشمبانيا على نطاق صغير والذين يزرعون العنب الخاص بهم - وتتزايد شعبيتهم على مستوى العالم، حسبما ذكره صامويل لاكروا، وهو مدير النبيذ في مطعم "المنتهى" الأوروبي الفاخر الحائز على نجمة ميشلان في فندق برج العرب الشهير.

ويقول لاكروا إن مطعم "المنتهى"، الذي حصل على اعتراف من قبل "Star Wine List" لأفضل قائمة نبيذ فوار في دولة الإمارات العربية المتحدة بوقت سابق من هذا العام، لديه 166 علامة ضمن قائمة الشمبانيا الخاصة به، بما في ذلك حوالي 60 نوعًا من الشمبانيا المضافة، مؤخرًا.

ويشير إلى أن التغير الديموغرافي في دبي، الذي شمل خلال العامين الماضيين تدفق نخبة رجال الأعمال والمهنيين الذين اجتذبتهم التأشيرة الذهبية للإمارة، يدفع مشهد الأطعمة والمشروبات في المدينة للتنافس مع المدن العالمية الأخرى.

وفي عام 2022، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد لمشروب الشمبانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية تجارة الشمبانيا "Comité"، حيث استوردت نحو ثلاثة أضعاف عدد الزجاجات التي استوردتها بقية شبه الجزيرة العربية مجتمعة.

ولكن، يفضل الموردون علامات الشمبانيا الكبرى، التي يسهل شراؤها بكميات كبيرة، وفقا لما ذكره لاكروا. ومع ذلك، من خلال توافد المزيد من السقاة والطهاة من ذوي المستوى العالمي إلى المدينة، فإنهم يجلبون معهم تفضيلاتهم لمزيد من المنتجات الفريدة من نوعها وتجارب الطهي.

”ثقافة النبيذ غير الرسمية“

تتضمن قائمة High Society كوكتيلات مستوحاة من ثقافات مثل الأزتيك واليونانيين القدماء Credit: BOBY

وتقدم المزيد من المطاعم في دبي النبيذ والشمبانيا غير العادية، مثل مطعم "Josette" الفرنسي الذي افتتح في عام 2023، ويقدم شمبانيا خاصة به، ومطعم "BOCA"، الحائز على نجمة ميشلان الخضراء لعام 2023، الذي يقدم قائمة بالنبيذ الفوار العضوي، أو الديناميكي الحيوي، أو الصديق للبيئة.

وفي ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2022، أصبحت طيران الإمارات، وهي الناقلة الوطنية للبلاد، شركة الطيران التجارية الوحيدة في العالم التي تقدم رسميًا خدمة "مويت آند شاندون"، و"فوف كليكوت"، و"دوم بيريجنون" على متن رحلاتها.

ورغم أن مشهد الحانات يتطور بسرعة، إلا أنه لا يزال يواجه التحديات التي تنبع غالبًا من تاريخ البلاد في حظر الكحول، إذ لا يوجد سوى اثنين من موردي النبيذ في المدينة، ورسوم جمركية بنسبة 50% على الكحول.

وتُعتبر العديد من الأماكن ليست مجهزة لنوع التخزين الذي يتطلبه النبيذ الفاخر والشمبانيا - وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للمطاعم الصغيرة أو المستقلة، حسبما ذكره لاكروا، وخاصة أن تخزين النبيذ بشكل غير صحيح في حرارة دبي على مدار العام قد يؤدي إلى تلف المخزون.

وتركز الثقافة المتعلقة بالشرب إلى حد كبير على تناول الطعام أو المناسبات الخاصة، بحسب ما أوضحه كريستر بنغتسون، وهو مؤسس قائمة "Star Wine List".

ويرى بنغتسون أن "البيئة الأكثر استرخاءً لمشاركة النبيذ، ليس موجودة بعد، بعكس ما إذا كنت في باريس، أو لندن، أو نيويورك".

مع ذلك، يضيف أن الأماكن الجديدة مثل حانة "High Society" يمكن أن تساعد في خلق "ثقافة نبيذ غير رسمية" تركّز على المشروبات بدلاً من الطعام.

وفي حانة "High Society"، يأمل كوبين أن قائمة الطعام الفاخرة (التي صممها الشيف الفرنسي جان إمبرت لتقترن بالشمبانيا) ومنسق الموسيقى، ستخلق جوًا مريحًا يسمح للضيوف بالاستمتاع بالشمبانيا في مجموعة من المناسبات، وإطلاق حقبة جديدة لمشهد الحانات في دبي.