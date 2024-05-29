اكتشف 10 من أروع تجارب الهبوط في المطارات حول العالم

هبوط طائرة بوينغ بأمان رُغم فقدانها لوحًا خارجيًا.. ماذا حدث في الجو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك العديد من الجوانب التي تجعلنا نعشق السفر، مثل تجربة ثقافات جديدة، وتذوق الأطعمة الشهية، والإقامة بفنادق فاخرة، ويمكن إضافة الهبوط في مطارات جديدة لهذه القائمة أيضَا.

بطبيعة الحال، ليست جميع المطارات متساوية من حيث المميزات، إذ يقدم بعضها وسائل راحة مميزة، بينما يوفر البعض الآخر سهولة الوصول إلى وسط المدينة.

تتمتع العديد من المطارات بمدارج هبوط رائعة، ولكن أشهرها يقع في وجهات بعيدة.

فيما يلي، إليكم قائمة ببعض أجمل مدارج الهبوط في وجهات رئيسية، وأفضل جهة للجلوس على متن الطائرة للاستمتاع بالمنظر من النافذة.

مطار سانتوس دومونت، ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو Credit: Ricardo Funari/Brazil Photos/LightRocket/Getty Images

من خلال التحليق فوق التلال والجبال الخضراء التي تحيط بها الشواطئ الرملية، تتمتع ريو بواحدة من أجمل المناظر الطبيعية في العالم.

وبينما تهبط الرحلات الجوية الدولية في مطار جالياو الدولي، الذي يقع خارج وسط مدينة ريو، يخدم مطار سانتوس دومونت، وهو الأصغر بين المطارين، العديد من الوجهات المحلية.

ويقع مطار سانتوس دومونت في خليج جوانابارا، على أرض مستصلحة، ما يوفر مناظر رائعة عند الهبوط أو الإقلاع.

جرب الجلوس على الجانب الأيمن من الطائرة لإلقاء نظرة على أيقونات ريو، بما في ذلك جبل "رغيف السكر".

مطار فيلانا الدولي، ماليه

يوفر النزول بالطائرة إلى جزر المالديف إطلالة بانورامية على االجزر المليئة بالشعاب المرجانية Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images

بمجرد الاقتراب من جزر المالديف، ستحصل على المشهد الرائع الذي تتوقعه في مطار فيلانا الدولي، وهو يقع قبالة ساحل ماليه على جزيرة هولهولي.

وعندما شيّد المطار لأول مرة في الستينيات، كان يضم مدرج هبوط مصنوع من شرائح فولاذية. وفي هذه الأيام، أصبح سطح المدرج إسفلتيًا قياسيًا، مع إطلالات ساحرة على المحيط الهندي والجزر المرجانية عند الوصول إلى اليابسة.

مطار البندقية ماركو بولو، البندقية

البندقية Credit: Mattia Ozbot/Soccrates Images/Getty Images

من الجو، تبدو مدينة البندقية وكأنها سمكة تسبح نحو البر الرئيسي وذيلها يرفرف على البحر الأدرياتيكي.

ولا يمكنك رؤية هذا المنظر من الأرض، بل فقط عندما تهبط في مطار البندقية ماركو بولو، الذي يقع شمال وسط المدينة في البر الرئيسي.

ويمكن الجلوس على يمين الطائرة، لمشاهدة المدينة من تحتك، بدءًا من حواجز الفيضانات MOSE، وجزيرة ليدو، وحتى الأسطح ذات اللون البرتقالي البني، وصولًا إلى أبراج الجرس.

وخلال الثواني القليلة الأخيرة من الرحلة، ستشاهد جزيرتي بورانو وتورسيلو، قبل أن تهبط وسط المستنقعات المالحة في البحيرة الشمالية.

مطار سان فرانسيسكو الدولي، سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو Credit: Josh Edelson/AFP/Getty Images

بخليطها من الساحل والتلال، توفر مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الكثير من المناظر الخلابة أثناء الهبوط في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

تتمثل أفضل المناظر عند الإقلاع على الجانب الأيسر من الطائرة، حيث تتوفر إمكانية رؤية المدينة وجسر البوابة الذهبية قبل التوجه شرقًا.

وعند الهبوط، يجب أن يوفر لك الجانبان إطلالات على المياه - مع لمحات من المحيط على اليسار ومنطقة الخليج على اليمين.

مطار جنوة كريستوفورو كولومبو، جنوة

مدينة جنوة الإيطالية Credit: Andrea Izzotti/Alamy Stock Photo

ليس هناك أفضل من مشاهدة البحر الأبيض المتوسط عن طريق الهبوط في مطار جنوة، الذي يعد مدرجه عبارة عن شبه جزيرة من الأراضي المستصلحة المتدلية على البحر الليغوري، خارج وسط المدينة مباشرة.

ويعتمد الجانب الذي ستختاره على متن الطائرة، فيما إذا كنت من محبي منظر البحر أو المدينة.

ولرؤية المنازل ذات الألوان الزاهية وسط مدينة جنوة وهي تتدلى أسفل الجرف، مع ظهور الجبال خلفها، يمكنك الجلوس على يمين الطائرة، أما إذا كنت تفضل البحر المتوسط بمياهه الللامعة والشعور بالهبوط على الماء، فاختر جهة اليسار.

مطار لندن هيثرو، لندن

لندن تصوير: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images

قد يكون مطار هيثرو على بعد مسافة خارج وسط مدينة لندن، ولكن إذا كنت تسافر بالطائرة على المسار الشرقي المستخدم غالبًا، فستحصل على منظر عام لعاصمة المملكة المتحدة على الجانب الأيمن أثناء مرورك فوق معالمها.

ستتبع نهر التايمز عبر وسط لندن، مرورًا بمنطقة كناري وارف، وجسر لندن، وكاتدرائية سانت بول، وأخيرًا مرورًا بقصر باكنغهام والحدائق الملكية المحيطة به.

مطار نيس كوت دازور، نيس

مدينة نيس الفرنسية Credit: Valery Hache/AFP/Getty Images

بُني مطار نيس على المياه، ويقع مدرج الهبوط على الأراضي المستصلحة. وإذ كنت تجلس على الجانب الأيسر من الطائرة، سترى ساحل كوت دازور، بينما على اليمين سترى مياه البحر المتلألئة.

مطار غواروليوس الدولي، ساو باولو

مدينة ساو باولو البرازيلية Credit: Julia Buckley/CNN

يمكن أن تبدو ساو باولو، ويبلغ عدد سكانها 12.3 مليون نسمة، ضخمة جدّا على الأرض، ولكن التحليق فوقها يوفر مشهدا مختلفا تمامًا.

قم برحلة مسائية للإطلاع على المشهد الحضري الممتد في الأسفل، وهو أشبه بمجرة من الأضواء تشع بقوة شديدة تحت الغطاء السحابي. وستتمتع بإطلالة رائعة أينما كنت تجلس على متن الطائرة.

مطار هونغ كونغ الدولي، هونغ كونغ

هونغ كونغ Credit: Nora Tam/South China Morning Post/Getty Images

بني مطار هونغ كونغ الدولي على أرض مستصلحة في بحر الصين الجنوبي، لذا يمكنك توقع مشهد هبوط رائع.

ورغم أن الرؤية قد تكون غير واضحة، إلا أنك ستتمتع بإطلالات رائعة على بحر الصين الجنوبي وجزره عندما تنخفض إلى ما دون مستوى السحاب.

وستمر قوق سفن الحاويات وقوارب الصيد، قبل الهبوط بالقرب من جزيرة لانتاو.

مطار سانتياغو الدولي، سانتياغو

مدينة سانتياغو، عاصمة تشيلي Credit: Ricardo Ribas/Alamy Stock Photo

إذا كنت تفضل الجبال المغطاة بالثلوج، فهذه هي الوجهة المناسبة لك.

وستتمتع بمناظر خلابة لجبال الأنديز عندما تتجه نحو سانتياغو عاصمة تشيلي، ما يفسح المجال لرؤية التلال القاحلة، والسهول، والجبال في الأفق.

ابق على الجانب الأيسر لإبقاء جبال الأنديز في الأفق على طول المسار إلى أسفل.