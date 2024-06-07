ضباب داخل الطائرة؟ خبراء يشرحون سبب تشكله

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُحتَمَل أنّك صادفت هذه الظاهرة إذا ركبت طائرة خلال يومٍ رطب، حيث يلتقي الهواء الخارجي الساخن والرطب بالهواء الداخلي البارد الذي ينبعث من فتحات تكييف الهواء في الطائرة، ما يؤدي إلى ما يُشبه الضباب داخل المقصورة.

قبل أسبوعين، نشرت إحدى مستخدمات موقع "تيك توك"، وهي تُدعى سافانا غوارتي، مقطع فيديو عن الضباب على متن رحلة جوية أمريكية محلية.

وحصد الفيديو أكثر من 13.1 مليون مشاهدة، وتساءل المعلقون بدهشة وارتباك عمّا يحدث في المشهد.

وباختصار، هذا حدث طبيعي يستمر لفترةٍ قصيرة فقط عادةً، ولا داعي للقلق بشأنه.

وشرح متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لـ CNN: "في الأيام الحارة والرطبة نسبيًا، يمتزج الهواء البارد الصادر من نظام تكييف الهواء على متن الطائرة مع هواء المقصورة الأكثر دفئًا ورطوبة، ويخفّض (درجة الحرارة) إلى درجة التكثف، ما يؤدي إلى تشكل الضباب".

وأكّد المتحدث أن هذه الظاهرة قصيرة الأجل.

التفسير العلمي

قال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إنه عندما تنتظر طائرة على الأرض قبل المغادرة، يتم إبقاء هواء مقصورة الطائرة باردًا إمّا عن طريق وِحدة أرضية خارجية لتكييف الهواء، أو وِحدة الطاقة المساعدة الخاصة بالطائرة (APU).

وأوضح: "يوفر كلاهما الهواء البارد (يكون عادةً أكثر برودة بكثير من درجة الحرارة المحيطة) الذي يمكن أن يُخفِّض درجة تكثف هواء مقصورة الطائرة مؤقتًا، بما يكفي لتكوين الضباب".

وقالت عالِمة المناخ من جامعة كوليدج لندن، إندراني روي، إنّ البيئة على متن الطائرة تخلق أيضًا ظروفًا مثالية لحدوث عملية التكثيف في المقصورة.

ولهذا السبب قد يكون ملمس أسطح المقصورة رطبًا، وقد يشعر الأشخاص أنفسهم بذلك أيضًا.

ذكرت روي أن التكثف يحدث عند تلامس بخار الماء في الهواء مع أي أسطح صلبة أكثر برودة، وهناك الكثير من الأسطح الصلبة داخل الطائرة.

وأضافت روي: "لذلك يكون التكثيف مرجحًا بمناطق الأسطح الصلبة الباردة في المقصورة"، مؤكدة أن الضباب أو أي تكثف ناتج لا يُعتبر "مدعاة للقلق".

ورُغم أنّ الضباب الناتج عن الرطوبة آمن تمامًا، إلا أنّ الركاب قد يشعرون "بالقلق" أحيانًا، خاصةً عند مواجهة هذه الظاهرة لأول مرة، بحسب ما قاله ريتش هندرسون وهو مضيف طيران مقيم في الولايات المتحدة.

أوضح هندرسون لـCNN أنّ السبب وراء ذلك يتمثل بالاعتقاد أنّ الضباب المتشكل عبارة عن دخان، مضيفًا أنّ الركاب يستطيعون رؤية الجانب الفكاهي للموقف.

وشرح قائلًا: "عادةً ما أقوم بإلقاء نكتة وأقول: نبدو وكأننا في فيديو موسيقي من الثمانينيات. وغالبًا ما يجعل ذلك الأشخاص يضحكون بسرعة".

يزول خلال ثوانٍ

أشار المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية. إلى أنه "إذا كنت قلقًا بشأن تأثير الضباب على تسريحة شعرك، فعادةً ما يتبدّد الضباب في مقصورة الطائرة بسرعةٍ كبيرة".

وأوضح: "يعود ذلك لتسخين الهواء البارد (الذي تسبب بخفض درجة حرارة هواء المقصورة إلى درجة التكثف) بسرعة مرة أخرى لدرجة أعلى من درجة التكثف. وبمجرد أن يحدث ذلك، سيختفي الضباب. وفي الكثير من الأحيان، يظهر الضباب فقط عند خروجه من فتحة التهوية، ويتواجد لمدة ثانية إلى ثانيتين ومن ثم يختفي".