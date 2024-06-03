25 مسافرًا يبلغون عن الشعور بالمرض على متن طائرة أمريكية

شاهد.. رياح قوية تدفع طائرة بعيدًا عن بوابة بمطار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خرجت طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة من الخدمة للخضوع لعملية تنظيف عميق، بعد أن أبلغ العديد من المسافرين الذين كانوا على متنها عن شعورهم بالتوعّك على متن الرحلة التي غادرت مدينة فانكوفر بكندا متجهة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وفقًا لما ذكرته شركة الطيران الأمريكية.

وكان الركاب الـ 25 المرضى الذين اشتكوا من الغثيان على متن الرحلة رقم 1528 يوم الجمعة، من بين مجموعة تتكونّ من 75 شخصًا سافروا سابقًا برحلة بحرية في فانكوفر، وفقًا لما أوضحته إدارة الإطفاء في هيوستن.

ولم تذكر الخطوط الجوية المتحدة الرحلة البحرية التي كان الركاب على متنها قبل رحلة الطيران يوم الجمعة، والتي كانت تقل 163 راكبًا و6 من أفراد الطاقم.

وكان المسافرون على متن طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" التي وصلت إلى هيوستن بعد السادسة مساء بتوقيت وسط أمريكا يعانون من المرضى "بسبب الرحلة البحرية"، وفقا لما قاله مارتي بلاك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في هيوستن، لـ CNN.

وأوضح بلاك أن إدارة الإطفاء في هيوستن وصلت إلى مطار جورج بوش الدولي وأجلت ثلاثة مرضى من على متن الطائرة، لكن لم يُنقل أي منهم إلى غرفة الطوارئ.

وذكر بيان تابع لشركة الطيران الأمريكية أن "الخطوط الجوية المتحدة تنسّق بشكل فعال مع السلطات الصحية لمعالجة الوضع. يظل ضمان صحة وسلامة ركابنا وطاقمنا على رأس أولوياتنا".

وأشارت شركة الطيران إلى أن الطائرة ستخضع إلى تنظيف عميق قبل إعادتها إلى الخدمة “كإجراء احترازي”.

وتواصلت CNN مع وزارة الصحة في هيوستن للتعليق.