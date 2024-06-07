مغامرة جديدة بالنرويج.. الكشف عن سلم "عائم" ليس لضعاف القلوب

فقاعة كبيرة تطفو على الماء وسط اللامكان في النرويج.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع السلم "العائم" الجديد في النرويج بمناظر خلابة، ويقدم إثارة لا يمكن إنكارها للسياح، ولكنه ليس لضعاف القلوب على الأرجح.

يتدلى السلم الذي يبلغ طوله 40 مترًا تقريبًا، ويُدعى سلم "ستيجول" (Stigull)، على ارتفاع 790 مترًا تقريبًا فوق مضيق نرويجي في قرية لوين الصغيرة الواقعة شمال غرب البلاد.

قال الرجل الذي يقف وراء إنشاء هذه التجربة، بير هيلج بو، لـCNN: "قد يتسبب السلم بحالة ارتجاف لدى الكثير من الأشخاص".

وأضاف هيلج بو أنّه عند النظر إلى السلم من جسر "Gjølmunne" المعلّق القريب في قرية لوين، "يبدو الأمر وكأن الأشخاص يطفون في الهواء".

سلم في السماء

يتدلى سلم "ستيجول" من ارتفاع مدهش في قرية لوين بالنرويج. Credit: Lars Korvald/Storywell/Loen Active

ويعمل هيلج بو كمدير العمليات في "Loen Active"، وهي الشركة التي تقف وراء هذه التجربة، والعديد من الأنشطة الخارجية حول قرية لوين الواقعة في قلب منطقة "نوردفيورد" المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

ويُعد السلم المكوّن من 120 درجة أحدث إضافة إلى مشهد محبي الأدرينالين في لوين، وهو يشكل جزءًا من مسارات تسلق "فيا فيراتا" الممتدة في القرية.

ويُستخدم مصطلح "فيا فيراتا"، الذي يعني "المسار الحديدي" باللغة الإيطالية، لوصف مسارات تسلق الجبال التي تستخدم الأسلاك الفولاذية والسلالم الثابتة لمساعدة المتسلقين.

ولا يمكن للمتسلقين الوصول إلى سلم "ستيجول"، الذي وُضع بزاوية تبلغ 45 درجة، إلا بعد عبور المسار الحديدي نحو قمة جبل "هوفن" في لوين بشكلٍ جزئي.

وهذا يعني أنّه عندما تبدأ في صعود السلم، ستكون عند ارتفاع عالٍ بالفعل.

يشكّل السلم جزءًا من المسار الحديدي (فيا فيراتا) في القرية. Credit: Joachim Neumayr/Loen Active

وهذه تجربة مرعبة للغاية، ولكن إذا كنت تستطيع تحمل المرتفعات العالية، يَعِد هيلج بو بأنّ المناظر التي ستراها تستحق العناء، مثل المياه الزرقاء المتلألئة التي تحيط بالجبال والسحب.

وأوضح بو: "إذا كنت تجرؤ على النظر حولك، فستتمكن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمضيق، والقمم المهيبة، ووجه الجرف الضخم، والوادي الضيق بجوارك مباشرةً".

وعندما تصل إلى قمة جبل "هوفن"، لن تُكافأ بالمزيد من المناظر المذهلة فحسب، بل بمطعمٍ أيضًا للاستمتاع بوجبة، ورحلة على متن عربة تلفريك ستُعيدك إلى الأسفل خلال 5 دقائق فقط.

ويأمل هيلج بو، الذي أشرف على عملية بناء شركة "HZI" النمساوية لبناء السلم، أن تصبح هذه التجربة نقطة جذب كبيرة في صيف عام 2024 في منطقة "نوردفيورد".

يُعد السلم أحدث إضافة إلى مشهد المغامرات في لوين. Credit: Kjersti Kvamme/Loen Active

ويمكن للزوار تسلق المسار الحديدي بصحبة مرشد، أو وحدهم، اعتمادًا على مستوى خبرتهم.

وتبدأ أسعار التسلق بصحبة مرشد من 160 دولارًا تقريبًا للبالغين.

ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا الانضمام إلى الجولات المصحوبة بمرشدين مقابل 145 دولارًا تقريبًا.

ويمكن للزوار أيضًا حجز أنشطة أخرى، بما في ذلك التجديف بالكاياك، أو تجربة المسار الانزلاقي "زيب لاين" فوق جبل "هوفن".

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يبدأون رحلتهم عبر المسار الحديدي، هناك العديد من التدابير التي تضمن سلامة المتسلقين.

وشرح هيلج بو: "تتم جميع تجارب التسلق في فيا فيراتا ليون، بما في ذلك ستيجول، أثناء ربطك بسلك في شكلٍ آمن".

وقد تبدو السلالم مخيفة، ولكن أكّد هيلج بو أنّها مناسبة لأي شخص يتمتع بمستوى لا بأس به من اللياقة البدنية، موضحًا أنها "لا تتطلب الكثير من الجهد".

ويأمل يو أن تجذب التجربة المزيد من الزوار إلى منطقة لوين الشهيرة بالفعل.