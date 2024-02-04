برّية وجميلة وغير مأهولة.. إليك أبرز مسارات المشي الملحمية بالسعودية

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نشر الأحد ، 04 فبراير / شباط 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينام بن هوفلر في الهواء الطلق كلما خرج للتنزه لمسافات طويلة في الصحراء. ويعتبرها أحد أجمل التجارب التي يمكن أن يخوضها الإنسان أثناء مغامرته.

ويقول هوفلر، مستشار المشي لمسافات طويلة، وهو يساعد على تطوير مسارات جديدة في السعودية: "إنه أمر يحرّرك للغاية، ويفتح عقلك".

وتابع: "إنه أفضل نوم حصلت عليه على الإطلاق.. أنام بشكل أفضل في الصحراء من أي مكان آخر في العالم".

ولكن في إحدى المرات، كان هوفلر نائمًا في وادٍ بصحراء حسمى السعودية، عندما استيقظ على صوت ضوضاء قريبة.

واستطاع العودة إلى النوم مجددًا. وفي الصباح الباكر، استيقظ ليجد أربعة جمال تتعانق من حوله.

ونهض هوفلر بهدوء، ورأى ستة آخرين، ثم أدرك أن قطيعًا من 20 جملًا قد نزل إلى الوادي للنوم.

وأوضح: "أعتقد أنهم شعروا بالأمان أثناء نومهم بجوار إنسان في الصحراء".

وأمضى هوفلر 15 عامًا في تطوير المسارات في شبه جزيرة سيناء المصرية والأردن.

واليوم، يعمل مع مرشدين محليين لتطوير المسارات السعودية القديمة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة المحليين والدوليين.

ويصرّ على أن السعودية ليست مجرد رمال وصحراء ودرجات حرارة مرتفعة.

وقال: "السعودية واسعة النطاق للغاية، وهذا هو أول ما لفت انتباهي".

صورة تعكس وادي الديسة في السعودية. Credit: Didier Marti/Moment RF/Getty Images

وجهة على مدار السنة

وتابع هوفلر: "تشعر بأن السعودية برّية للغاية، وجميلة للغاية.. وتشعر بأنها غير مأهولة، وربما تشعر بأنها جديدة أكثر من الوجهات الأخرى".

وتعتبر رياضة المشي لمسافات طويلة جديدة نوعًا ما، لكنها تتمتع بشعبية متزايدة في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى بعد حوالي ساعة بالسيارة من العاصمة السعودية، الرياض، يمكن لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة الوصول بسهولة إلى جبال طويق.

وهناك، توجد العديد من نقاط المشاهدة المميزة على قمة الجرف، أبرزها "حافة العالم".

وتقع الوهبة على بعد 4 ساعات بالسيارة شمال شرق جدة، وهي عبارة عن حفرة بركانية يبلغ عمقها 250 مترًا وعرضها حوالي 2 كيلومتر.

وستستغرق حوالي 45 دقيقة سيرًا على الأقدام من الحافة نزولاً إلى المركز الأبيض، والذي يتكون من بلورات فوسفات الصوديوم.

ويتميز وادي الديسة بلونه الأخضر، حيث تُغذّيه الينابيع، ويُعرف أيضًا باسم "وادي النخيل".

وتحيط به منحدرات شاهقة من الحجر الرملي في جبال جنوب غرب محافظة تبوك، وهي تشتهر بأجوائها الهادئة والمنحوتات الصخرية وبقايا الحصون القديمة.

ومن بين الوجهات الأقل شهرة لممارسة المشي لمسافات طويلة هي الجبل الأبيض.

ويعتبر أطول بركان في السعودية، حيث يبلغ ارتفاعه 2,093 مترًا، ويقع في حقل حمم حرّة خيبر الضخم.

كما توفر الجبال خارج مكة والطائف، مثل الهدا، العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة.

تتألف صحراء حسمى من رمال حمراء وتكوينات صخرية ضخمة من الحجر الرملي. Credit: Aldo Pavan/The Image Bank RF/Getty Images

مناظر ملحمية

يتواجد هوفلر غالبية وقته في جبال الحجاز. ويقول إنها "واحدة من أكثر السلاسل الأسطورية في شبه الجزيرة العربية".

ويعد جبل اللوز هو أعلى نقطة في السلسلة الجبلية، حيث يزيد ارتفاعه عن 2,500 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتميز في كونه أحد الأماكن الوحيدة في السعودية التي تستقبل تساقط الثلوج بانتظام.

وقال هوفلر: "عندما أكون على قمم الحجاز العالية، يمكنك رؤية البحر الأحمر.. وفي يوم صافٍ، يمكنك رؤية القمم العالية المتعرجة في سيناء.. وفي يوم صافٍ للغاية، يمكنك حتى رؤية مرتفعات إفريقيا.. إنه أمر مذهل للغاية".

ويقوم البريطاني أيضًا بمغامرات منتظمة في صحراء حسمى الضخمة، وهي تتألف من رمال حمراء وتكوينات صخرية ضخمة من الحجر الرملي، حيث تمتد حتى الأردن، وتشمل وادي رم.

تعتبر السودة من بين الوجهات التي تمتاز بمساراتها للمشي لمسافات طويلة والتخييم. Credit: mauritius images GmbH/Alamy Stock Photo

مكان ساحر

تعد السودة مركزًا سياحيًا يضم تلفريكًا، بحيث يصل إلى قمة جبل السودة.

وتوجد خطط حكومية لتطوير وجهة فاخرة، تضم فنادق بوتيكية، وتُعرف باسم "قمم السودة"، كجزء من رؤية 2030.

وتعتبر السودة من بين الوجهات التي تمتاز بمساراتها للمشي لمسافات طويلة والتخييم.

وهناك، تدربت متسلقة الجبال السعودية اللبنانية، نيللي عطار، من أجل صعود قمة إيفرست في عام 2019 وإنجازها القياسي عندما حصلت على اللقب كأول امرأة عربية تتسلق K2، ثاني أعلى جبل في العالم، في عام 2022.

وقالت لشبكة CNN: "في الأسفل، تجد الكثير من أشجار العرعر، والكثير من النباتات المورقة، والصبار، والفواكه، والحيوانات.. هناك بعض المناطق التي تبدو وكأنك في كليمنجارو، وتبدو استوائية تمامًا".

والقائمة تطول لتشمل عاصمة عسير، وهي مدينة أبها السعودية. وتشتهر بمناخها المعتدل وحصونها وممراتها الجبلية ومناظرها.

وعلى بعد حوالي 120 كيلومترًا شمال أبها، تقع مدينة تنومة، التي غالبًا ما يكتنفها الضباب، ولكنها تشتهر بشلالاتها وغابات العرعر والصنوبر وغيرها من الأنشطة الخارجية.