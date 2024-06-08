ما هو أفضل مطعم في العالم لعام 2024؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدّدت الشكوك، إن وُجدت، وتكرّست إسبانيا كمركز للطعام الفاخر في العالم، مع الكشف عن قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2024.
فقد أُدرِجت ستة مطاعم من هذه الدولة الأوروبية على القائمة، ثلاثة منها صُنّفت في المراكز الخمسة الأولى.
الفوز هنا يعادل الحصول على إحدى جوائز الأوسكار للطعام الفاخر العالمي، وقد أُعلنت النتائج خلال حفل أقيم في فندق وين بلاس فيغاس مساء الأربعاء، حيث فاز مطعم Disfrutar من برشلونة بالجائزة الكبرى، بعدما حلّ في المرتبة الثانية العام الماضي. ويمتلك هذا المطعم ويديره الطهاة أوريول كاسترو، وإدوارد زاتروش، وماتيو كاساناس.
إن حقيقة لقاء هذا الثلاثي أثناء العمل في مطعم El Bulli الأسطوري، يعطيك بعض الدلائل حول ما يمكن أن يتوقعه رواد المطعم من أطباق خيالية ومرحة تُنفّذ بإتقان فني، مثل كعكة بانشينو المليئة بالكافيار، وشطيرة الغازباتشو المجمدة، وطبق فرخ الحمام مع السباغيتي واللوز والعنب.
وحلّ في المركز الثاني مطعم أسادور إتكسيباري (Asador Etxebarri) الواقع ضمن نطاق بلدية أتكسوندو، غير البعيدة عن مدينة بلباو الساحلية الإسبانية. يدير المطعم الشيف فيكتور أرغوينزونيز الذي يشتهر بتقديم حفلات الشواء التي لا يمكن منافستها والتي تبرز جودة المكونات المستخدمة، مثل جمبري بالاموس الأحمر المشوي ببساطة ويقدم بمفرده.
وهل في الإمكان استبعاد باريس. وتقلّص مطعم طاولة برونو فيرجو (Table by Bruno Verjus) حلّت بالمركز الثالث، في حين حجز مطعم آخر من إسبانيا، Diverxo في مدريد، المركز الرابع له.
وجاء في المركز الخامس مطعم Maido في ليما، وهو واحد من ثلاثة مطاعم في المدينة دخلت القائمة، ما منح عاصمة البيرو لقب الوجهة الأولى لتناول الطعام في أمريكا الجنوبية.
وكانت المكسيك الرابح الأكبر في أمريكا الشمالية، حيث حجزت ثلاثة مطاعم أماكنَ لها على القائمة، وتصدّرها مطعم كوينتونيل (Quintonil) في مكسيكو سيتي، الذي حلّ في المركز السابع.
باقي القائمة
كان إدراج ستة مطاعم على القائمة كافياً لجعل إسبانيا الفائزة الكبرى في ليلة فيغاس. ومن حيث المدن، تقاسمت باريس وبانكوك المركز الأول، حيث ضمّت كل منهما أربعة مطاعم على القائمة. وحلّ مطعم غاغان أناند (Gaggan Anand) في العاصمة التايلاندية، بالمركز التاسع.
أما بالنسبة للدولة المضيفة للحدث، فقد أُدرج مطعمان للولايات المتحدة على قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام. وجاء ترتيب مطعم Atomix في مدينة نيويورك السادس هذا العام، متقدما مركزين عن العام الماضي. وتراجع مطعم SingleThread، ببلدة هيلدسبيرغ في وادي سونوما بكاليفورنيا، إلى المركز 47.
ووصلت ثلاثة مطاعم من طوكيو إلى القائمة، حيث احتل مطعم Sézanne (الذي تم التصويت لصالح كأفضل مطعم في آسيا لعام 2024) المرتبة الأعلى في العاصمة اليابانية، وحل في المركز 15.
وشهدت هونغ كونغ إدراج اثنين من مطاعمها على القائمة، حيث قام كلاهما بخطوات مثيرة للإعجاب. كان Wing أفضل مطعم جديد للمدينة على القائمة بأكملها، حيث احتل المركز 20، بينما كان The Chariman المتقدم الأبرز حيث انتقل من المركز 50 في العام الماضي، إلى المركز 26.
تم تجميع القائمة بناءً على مجموع تصويت أكاديمية أفضل 50 مطعمًا في العالم، التي تتكون من 1080 خبيرًا عالميًا في صناعة المطاعم، ضمنًا كتّاب الطعام والطهاة، في 27 منطقة حول العالم.
يمكن للمطاعم الفوز بالجائزة الكبرى مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يتم إدخالها في برنامج منفصل "أفضل الأفضل".
وبين أعضاء مجموعة النخبة هذه مطاعم Geranium و Noma في كوبنهاغن، بالإضافة إلى Eleven Madison Park في نيويورك، و The Fat Duck بالقرب من لندن، و Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا، و Mirazur في مينتون بفرنسا. والفائز العام الماضي، سنترال أوف ليما، بيرو، انضم إليها الآن مطعم Disfrutar على تلك القائمة.
أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2024
- ديفروتار (برشلونة، إسبانيا)
- أسادور إتكسيباري (أتكسوندو، إسبانيا)
- طاولة برونو فيرجوس (باريس، فرنسا)
- ديفركسو (مدريد، إسبانيا)
- مايدو (ليما، بيرو)
- أتوميكس (مدينة نيويورك) – أفضل مطعم في أمريكا الشمالية
- كوينتونيل (مكسيكو سيتي، المكسيك)
- الخيميائي (كوبنهاغن، الدنمارك)
- غاغان أناند (بانكوك، تايلاند)
- دون خوليو (بوينس آيرس، الأرجنتين)
- سيبتيم (باريس، فرنسا)
- ليدو 84 (غاردوني ريفييرا، إيطاليا)
- ستوديو تريسند (دبي، الإمارات العربية المتحدة)
- كيكي داكوستا (دينيا، إسبانيا)
- سيزان (طوكيو، اليابان)
- كغولي (ليما، بيرو)
- كول (لندن، إنجلترا)
- الوفرة (باريس، فرنسا)
- ريالي (كاستل دي سانجرو، إسبانيا)
- وينغ (هونغ كونغ) – أفضل مطعم جديد
- فلوريليغ (طوكيو، اليابان)
- ستيريريك (فيينا، النمسا)
- سوهرينغ (بانكوك، تايلاند)
- أوديت (سنغافورة)
- إل تشاتو (بوغوتا، كولومبيا)
- الرئيس (هونغ كونغ) – جائزة أفضل متقدم على اللائحة
- كاسا دو بوركو (ساو باولو، البرازيل)
- إلكانو (جيتاريا، إسبانيا)
- بوراجو (سانتياغو، تشيلي)
- مطعم تيم راو (برلين، ألمانيا)
- بيلكانتو (لشبونة، البرتغال)
- دن (طوكيو، اليابان)
- بوجول (مكسيكو سيتي، المكسيك)
- روزيتا (مكسيكو سيتي، المكسيك)
- فرانتزين (ستوكهولم، السويد)
- ذا جين (أنتويرب، بلجيكا)
- أوتيك (ريو دي جانيرو، البرازيل)
- سورن (بانكوك، تايلاند)
- ساحة الكاتدرائية (ألبا، إيطاليا)
- لو دو (بانكوك، تايلاند)
- مايتا (ليما، بيرو)
- إيكويي (لندن، إنجلترا)
- نوبلهارت وشموتزج (برلين، ألمانيا)
- مينغلز (سيؤول، كوريا الجنوبية)
- أربيجي (باريس، فرنسا)
- سينغل ثريد (هيلدسبورج، كاليفورنيا)
- شلوس شاوينشتاين (فورستيناو، سويسرا)
- هيسا فرانكو (كوباريد، سلوفينيا)
- لا كولومب (كيب تاون، جنوب أفريقيا)
- أولياسي (سينياليا، إيطاليا)