ما هو أفضل مطعم في العالم لعام 2024؟

Disfrutar (برشلونة، إسبانيا): هو أفضل مطعم في العالم لعام 2024. كان هذا المطعم الشهير في برشلونة واحدًا من ستة مطاعم في إسبانيا دخلت قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لهذا العام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبدّدت الشكوك، إن وُجدت، وتكرّست إسبانيا كمركز للطعام الفاخر في العالم، مع الكشف عن قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2024.

فقد أُدرِجت ستة مطاعم من هذه الدولة الأوروبية على القائمة، ثلاثة منها صُنّفت في المراكز الخمسة الأولى.

الفوز هنا يعادل الحصول على إحدى جوائز الأوسكار للطعام الفاخر العالمي، وقد أُعلنت النتائج خلال حفل أقيم في فندق وين بلاس فيغاس مساء الأربعاء، حيث فاز مطعم Disfrutar من برشلونة بالجائزة الكبرى، بعدما حلّ في المرتبة الثانية العام الماضي. ويمتلك هذا المطعم ويديره الطهاة أوريول كاسترو، وإدوارد زاتروش، وماتيو كاساناس.

إن حقيقة لقاء هذا الثلاثي أثناء العمل في مطعم El Bulli الأسطوري، يعطيك بعض الدلائل حول ما يمكن أن يتوقعه رواد المطعم من أطباق خيالية ومرحة تُنفّذ بإتقان فني، مثل كعكة بانشينو المليئة بالكافيار، وشطيرة الغازباتشو المجمدة، وطبق فرخ الحمام مع السباغيتي واللوز والعنب.

سادور إتكسيباري (أتكسوندو، إسبانيا): ثاني أفضل مطعم بالعالم أيضًا. يقع هذا المطعم الريفي الجذاب في منطقة الباسك وسط منطقة جبلية، ويتميز باللحوم المشوية على اللهب والمأكولات البحرية. Credit: Asador Etxebarri

وحلّ في المركز الثاني مطعم أسادور إتكسيباري ( Asador Etxebarri ) الواقع ضمن نطاق بلدية أتكسوندو، غير البعيدة عن مدينة بلباو الساحلية الإسبانية. يدير المطعم الشيف فيكتور أرغوينزونيز الذي يشتهر بتقديم حفلات الشواء التي لا يمكن منافستها والتي تبرز جودة المكونات المستخدمة، مثل جمبري بالاموس الأحمر المشوي ببساطة ويقدم بمفرده.

Table by Bruno Verjus (باريس): أفضل مطعم في باريس مدرج على القائمة، يتميز بمطبخ مفتوح ويقع في حي الدائرة الثانية عشرة بالمدينة. Credit: Philippe Vaures Santamaria

وهل في الإمكان استبعاد باريس. وتقلّص مطعم طاولة برونو فيرجو ( Table by Bruno Verjus ) حلّت بالمركز الثالث، في حين حجز مطعم آخر من إسبانيا، Diverxo في مدريد، المركز الرابع له.

ديفركسو (مدريد، إسبانيا): يقدم مطعم ديفركسو، الذي يديره الشيف دابيز مونيوز، أطباقًا مبتكرة وغير متوقعة مع تأثيرات آسيوية، في العاصمة الإسبانية. Credit: Diverxo

وجاء في المركز الخامس مطعم Maido في ليما، وهو واحد من ثلاثة مطاعم في المدينة دخلت القائمة، ما منح عاصمة البيرو لقب الوجهة الأولى لتناول الطعام في أمريكا الجنوبية.

مايدو (ليما، بيرو): يحظى مطعم مايدو بمزيد من الإشادة في مجال الطهي، حيث يجمع بين التقنيات اليابانية والمكونات البيروفية في مطبخ نادر يتبع قائمة موسمية. Credit: Maido

وكانت المكسيك الرابح الأكبر في أمريكا الشمالية، حيث حجزت ثلاثة مطاعم أماكنَ لها على القائمة، وتصدّرها مطعم كوينتونيل ( Quintonil ) في مكسيكو سيتي، الذي حلّ في المركز السابع.

كوينتونيل (مكسيكو سيتي): يركز هذا المطعم على المكونات المحلية الطازجة، والنكهات، والتقنيات المكسيكية التقليدية مع لمسة عصرية. قد تشمل الأطباق سرطان البحر العنكبوتي في الخلد الأخضر، أو ​​شربات الصبار أو حتى سندويشات التاكو الحشرية. Credit: Quintonil

باقي القائمة

كان إدراج ستة مطاعم على القائمة كافياً لجعل إسبانيا الفائزة الكبرى في ليلة فيغاس. ومن حيث المدن، تقاسمت باريس وبانكوك المركز الأول، حيث ضمّت كل منهما أربعة مطاعم على القائمة. وحلّ مطعم غاغان أناند ( Gaggan Anand ) في العاصمة التايلاندية ، بالمركز التاسع.

Atomix (مدينة نيويورك): يمنح مطعم Atomix الولايات المتحدة أعلى تصنيف مجددًا، ويوفر هذا المطعم الواقع في الطبقة السفلية ويحوي 14 مقعدًا على حافة الحي الكوري في مانهاتنت، جربة قوية. Credit: Evan Sung

أما بالنسبة للدولة المضيفة للحدث، فقد أُدرج مطعمان للولايات المتحدة على قائمة أفضل 50 مطعمًا لهذا العام. وجاء ترتيب مطعم Atomix في مدينة نيويورك السادس هذا العام، متقدما مركزين عن العام الماضي. وتراجع مطعم SingleThread ، ببلدة هيلدسبيرغ في وادي سونوما بكاليفورنيا، إلى المركز 47.

ووصلت ثلاثة مطاعم من طوكيو إلى القائمة، حيث احتل مطعم Sézanne (الذي تم التصويت لصالح كأفضل مطعم في آسيا لعام 2024) المرتبة الأعلى في العاصمة اليابانية، وحل في المركز 15.

وشهدت هونغ كونغ إدراج اثنين من مطاعمها على القائمة، حيث قام كلاهما بخطوات مثيرة للإعجاب. كان Wing أفضل مطعم جديد للمدينة على القائمة بأكملها، حيث احتل المركز 20، بينما كان The Chariman المتقدم الأبرز حيث انتقل من المركز 50 في العام الماضي، إلى المركز 26.

تم تجميع القائمة بناءً على مجموع تصويت أكاديمية أفضل 50 مطعمًا في العالم، التي تتكون من 1080 خبيرًا عالميًا في صناعة المطاعم، ضمنًا كتّاب الطعام والطهاة، في 27 منطقة حول العالم.

يمكن للمطاعم الفوز بالجائزة الكبرى مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يتم إدخالها في برنامج منفصل "أفضل الأفضل".

الكيميائي (كوبنهاغن، الدنمارك): يقع في منطقة نائية من المدينة تشتهر بمبانيها الصناعية، وستجد أنواع عدة مختلفة من الكافيار والمأكولات البحرية الرائعة، والحمام المعتق في شمع العسل، بين الأطباق الشهية. تصوير: Søren Gammelmark

وبين أعضاء مجموعة النخبة هذه مطاعم Geranium و Noma في كوبنهاغن، بالإضافة إلى Eleven Madison Park في نيويورك، و The Fat Duck بالقرب من لندن، و Osteria Francescana في مودينا بإيطاليا، و Mirazur في مينتون بفرنسا. والفائز العام الماضي، سنترال أوف ليما، بيرو، انضم إليها الآن مطعم Disfrutar على تلك القائمة.

أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2024