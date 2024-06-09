طاهٍ شهير يتحدث عن تجربة الطبخ للزعيم الصيني والرئيس الفرنسي

تعرّف على المهاجر الذي يطبخ للرئيس الفرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال الأعوام الـ11 التي قضاها في السلطة، أطلق الزعيم الصيني شي جينبينغ عن غير قصد عددًا من الاتجاهات الجديدة في مجال الطعام والسفر، من تعزيز مبيعات طبق الـ"باو" في بكين، إلى زيادة مبيعات حانة إنجليزية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بحفلات العشاء الرسمية التي يحضرها، نادرًا ما تتاح للجمهور فرصة تجربة الأطباق ذاتها بأنفسهم، حتى هذه اللحظة.

وفي أوائل مايو/أيار، توجه شي في رحلة عبر أوروبا، وهي الأولى له منذ عام 2019.

وأثناء وجوده في باريس، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مأدبة رسمية في قصر الإليزيه على شرف الزعيم الصيني، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.

ولكن لن يجد محبو الطعام الذين يأملون في الحصول على فرصة لتذوق ما تناوله الرئيسان، هذه الأطباق في باريس.

الشيف ماورو كولاجريكو. Credit: Lai Sun Dining

ومن أجل القيام بذلك، يجب عليهم التوجه إلى مطعم "Plaisance" في هونغ كونغ، والذي أطلق قائمة طعام خاصة بتجربة العشاء الرسمية الصينية- الفرنسية، والمتاحة حتى أواخر يونيو/حزيران.

ويعد المطعم من الأماكن التي يطبخ فيها ماورو كولاجريكو، وهو طاهٍ ومالك مطعم "Mirazur" الشهير في فرنسا، وواحد من ثلاثة طهاة فقط تم استدعاؤهم لإعداد قائمة العشاء الرسمية.

فرصة الطهي لضيفٍ سري

الشيف ماورو كولاجريكو أثناء مصافحة يد الزعيم الصيني شي جين بينغ. تصوير: Laurent Blevennec/Présidence de la République

قال كولاجريكو إنّ فرصة الطهي لزعماء العالم بدأت بمكالمة هاتفية من قصر الإليزيه.

وشرح كولاجريكو لـCNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "طلبوا مني المشاركة في إعداد قائمة هذه المأدبة الرسمية دون معرفة أي رئيس سيكون ضيفًا، لأسباب تتعلق بسرية الدولة".

ووافق الطاهي على هذه المهمة بسرعة، وقال: "يزيد ذلك من الإثارة لأنّك لا تعرف ذوق الضيوف. ولكن في النهاية، أنشأنا قائمة تتوافق تمامًا مع المطبخ الذي أحبه، مع منتجات استثنائية ونكهات دقيقة".

تم تكليف كولاجريكو بتصميم قائمة المقبلات للأمسية.

وبفضل خلفيته الإيطالية والأرجنتينية، وخبرته في فرنسا، يُعرف الشيف بدمج لمسات من جميع تلك الثقافات، مع التركيز على الموسمية والاستدامة بشكلٍ قوي.

وفي عام 2019، أصبح كولاجريكو أول طاهٍ غير فرنسي يحصل على ثلاث نجوم "ميشلان" في فرنسا من خلال مطعم "Mirazur".

وحصد المطعم المركز الأول في حفل توزيع جوائز "أفضل 50 مطعمًا" في العالم في العام ذاته.

ولم يكن لدى كولاجريكو وفريقه سوى شهر واحد لتصميم وإعداد الأطباق الخاصة للعشاء الرسمي، ولكن مُنِح الطهاة "السلطة التامة" لإعداد ما يحلو لهم طالما أنّه "يمثل المنتجات الفرنسية ويحترمها".

وبعد تطوير الوصفات، أرسل الطهاة متطلباتهم المختلفة وقوائم المكونات إلى فريق مطبخ قصر الإليزيه بقيادة الشيف فابريس ديفيني.

مقبلات أبهرت السيدة الأولى للصين

كعكة الكافيار هذه مغطاة ببتلات زهور مأخوذة من المزرعة الخاصة بمطعم كولاجريكو. Credit: Lai Sun Dining

تمت دعوة 250 ضيفًا لمأدبة العشاء الرسمي.

وكانت القائمة النهائية قصيرة نسبيًا، فشملت ثلاثة أطباق لتناسب الجداول المزدحمة للقادة.

وعمل كولاجريكو على طبق مقبلات مصنوع من سلطعون "Tourteau" المحلي من فرنسا، وكعكة كافيار "Oscietra" المغطاة بطبقة هلامية جميلة من الزهور الوردية والأرجوانية.

وأكّد كولاجريكو: "استغرق الفريق بأكمله وقتًا للتوصل إلى طبقٍ مدهش".

ولحسن حظ الطاهي، كان مستوى الاهتمام بالتفاصيل لافتًا.

وشرح: "بدا أنّ زوجة الرئيس الصيني وجدته (الطبق) جذابًا للغاية، لذا فقد أُنجِزت المهمة".

وتمكن كولاجريكو من التحدث مع الضيوف في نهاية مأدبة العشاء، وخلال تلك الفترة، شكرته زوجة شي، بنغ ليوان، وأثنت على جماليات المقبلات، ونكهاتها.

"الطعام هو ما يربط العالم"

يمكن لرواد المطعم في هونغ كونغ تذوق الأطباق الثلاثة التي قُدِّمت خلال العشاء الرسمي في مطعم "Plaisance". Credit: Lai Sun Dining

في مطعم "Plaisance" التابع لكولاجريكو في هونغ كونغ، سيتمكن الزبائن من تذوق جميع الأطباق الثلاثة التي تذوقها شي وماكرون خلال العشاء الرسمي الأخير.

وأشار الطاهي إلى أنّ الأطباق والمكونات متطابقة، ولن يتم تعديل سوى طريقة تقديمها بما أنّ أدوات المائدة ستكون مختلفة.

وبالنسبة للذين يتمتعون بوقت أطول من شي وماكرون، يقدم المطعم أيضًا قائمة أطول مع ثلاثة أطباق إضافية من مطعمي "Mirazur" و"Plaisance".

وتبدأ كلفة الأطباق الثلاثة من 241 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ كلفة القائمة المكونة من 6 أطباق 369 دولارًا أمريكيًا.

وقال الطاهي الذي يبلغ من العمر 47 عامًا: "أنا فخور، ويشرفني حقاً اختياري لهذا العشاء الاستثنائي، وأن أمثل فرنسا، البلد الذي استضافني لـ23 عاماً تقريبًا، من خلال مطبخي".

كما أكّد: "أعتقد أن الطعام هو ما يربط العالم ببعضه حقًا.. وكطهاة، من واجبنا أن ننقل قيم المشاركة هذه، وأن نساهم في خلق جو إيجابي لعشاء دبلوماسي كهذا".