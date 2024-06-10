هذه المفاهيم المبتكرة لمقصورات الطائرات قد تشكّل مستقبل الطيران

تصميم طائرة من الماضي قد يغيّر الطريقة التي نسافر بها مستقبلًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بدءًا من مفهوم مقصورة الدرجة السياحية الذي يسمح للركاب بالجلوس مقابل بعضهم البعض، إلى منطقة رفاهية مصمّمة للحفاظ على حركة المسافرين في الرحلات الجوية الطويلة، إليكم كيف سيبدو مستقبل الطيران، وفقًا لجوائز "كريستال كابين" لعام 2024.

تسلّط جوائز الطيران الكبرى في كل عام، الضوء على الابتكارات في التصميمات الداخلية لمقصورة الطائرات، مع ترشيحات تتراوح بين المبادرات الجاهزة للتنفيذ والمدعومة من شركات الطيران، إلى التصميمات التجريبية التي لم تتحقق بعد.

وتضمنت القائمة الطويلة لهذا العام مفهومًا لافتًا للنظر يُدعى "Fly-Buddy Hub" من شركة "Ameco" لخدمات الدعم الفني، الذي وصفته الشركة بأنه "مركز اجتماعي متعدد الاستخدامات" يعيد ترتيب صفين من مقصورة الدرجة السياحية، بحيث يمكن لستة ركاب الجلوس في مواجهة بعضهم البعض.

وقال بينج لي، وهو مدير قسم التصميم لدى شركة "Ameco"، لـ CNN إن الفكرة صُممت من أجل "سفر مجموعات العائلات ورجال الأعمال" وقد أثارتها فكرة أن "المناطق الاجتماعية مصممة جيدًا لمقصورات درجة رجال الأعمال والدرجة والأولى، ولكنها مفقودة في مقصورات الدرجة السياحية".

تم تصميم مفهوم شركة Ameco للتحول إلى سرير أيضًا. Credit: Courtesy Ameco/Crystal Cabin Awards

وبعد تقليص القائمة الطويلة إلى قائمة مختصرة في وقت سابق من هذا العام، قام 28 خبيرًا في الصناعة بتتويج الفائزين الثمانية في حفل هذا العام، الذي أقيم في معرض "Aircraft Interiors Expo" في هامبورغ بألمانيا.

ومن بين الفائزين هذا العام كانت شركة "Diehl Aviation" عن منطقة الرفاهية الخاصة بها، والتي صممت بالشراكة مع خطوط كانتس الجوية من أجل رحلات الطيران الطويلة "Project Sunrise" القادمة الخاصة بالناقل الرسمي الأسترالية، التي من المقرر أن تربط مدينة سيدني بلندن ونيويورك عبر رحلات تزيد مدتها عن 19 ساعة.

وفاز تصميم "Diehl" وكانتاس ضمن فئة "راحة الركاب"، حيث تصور مساحة واسعة بين مقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومقصورة الدرجة السياحية في طائرة A350، ما يوفر مساحة للركاب لتمديد أرجلهم، وتناول وجبة خفيفة، والتحرّك أثناء الرحلة.

فازت شركة "Diehl Aviation" بجائزة "كريستال كابين" عن منطقة الرفاهية الخاصة بها، والتي صممت بالشراكة مع خطوط "كانتاس" الجوية لرحلات الطيران الطويلة . Credit: Courtesy Qantas

وبهدف تحسين تجربة الطيران أيضا، فازت "حقيبة السلامة Accenture PED" من تصميم شركة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات "Accenture GmbH" بفئة "الصحة والسلامة".

ويهدف هذا المفهوم إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن حرائق بطاريات الليثيوم على الطائرات، وفي حال اشتعلت النيران في جهاز شخصي، بإمكان هذه الحقيبة أن تخمد النيران بأمان لمدة تصل إلى6 ساعات.

وبالمثل، أحدث مفهوم شركة "Schroth Safety Products" ثورة ضمن فئة "الصحة والسلامة"، الذي قدّم وسادة هوائية لحزام مقاعد الراكب تم تطويرها بالتعاون مع استوديو التصميم Teams وDesignBüro Stühmer/Scholz.

وصممت الوسادة الهوائية، المقترنة بتقنية استشعار التصادم المثبّتة أسفل مقعد الطائرة، لتنطلق بسرعة في حالات الطوارئ للمساعدة في حماية المسافرين من الإصابة.

السعي لتحقيق الاستدامة

كانت جامعة ساو باولو في البرازيل ضمن المرشحين لفئة "الجامعات"، والتي عملت بالتعاون مع شركة Embraer لتصميم جهاز لإلغاء الضوضاء على مستوى الطائرة، Credit: Courtesy University Sao Paolo/Crystal Cabin Awards

وتسعى جوائز "كريستال كابين" أيضًا إلى تسليط الضوء على الأفكار التي يمكن أن تجعل الطيران أكثر سلامة من الناحية البيئية، حيث اقترح أوكسلي أن "الحلول العملية" هي التي انتصرت.

وفازت شركة "Diehl Aviation" هذا العام بجائزة "فئة المقصورة المستدامة" عن تصميمها "ECO Sidewall"، وهو تصميم أكثر مراعاة للبيئة على جدار الطائرة.

كما أدرج مفهوم "R Sphere" من شركة "RECARO Aircraft Seating" في القائمة المختصرة لهذه الفئة، الذي يتخيل بشكل مثير مقاعد طائرة مصنوعة من مواد مستدامة مثل شباك الصيد المعاد تدويرها.

وتدّعي شركة "RECARO" أن هذا المقعد القابل لإعادة التدوير بنسبة 100% يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63 طنًا لكل طائرة سنويًا.

وفي الوقت ذاته، تسلّط جائزة "الجامعة" التي تقدمها "كريستال كابين" الضوء على الجيل القادم من ابتكارات الطائرات، وتهدف إلى "توفير منتدى للتصاميم الإبداعية بشكل خاص"، على حد تعبير جمعية جوائز "كريستال كابين".

وذهبت جائزة فئة "الجامعات" هذا العام إلى جامعة تونغجي في شنغهاي، عن مقعدها "Flexifold"، الذي يهدف إلى زيادة المرونة من خلال مفهوم مقعد الدرجة السياحية القابل للتكيف بسهولة.

قائمة الفائزين بجوائز "كريستال كابين" لعام 2024

فئة مفاهيم المقصورة: تصميم مقصورة جناح "The BermudAir Aisle Class Suite" لشركة طيران BermudAir وشركة التصميم الصناعي "Factorydesign"

فئة المواد والمكونات: تصميم "STARLight" لشركة التكنولوجيا "Collins Aerospace"

فئة أنظمة المقصورة: مفهوم "theCUBE" شركة تصميم المقصورات "Safran"

فئة الصحة والسلامة: مفهوم "حقيبة السلامة Accenture PED" لشركة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات "Accenture GmbH"

فئة راحة الركاب: مفهوم "منطقة الرفاهية" لخطوط كانتس الجوية وشركة "Diehl Aviation"

فئة الخدمات الرقمية: مفهوم "FlytEdge" لشركة "تاليس" لتصميم وبناء الأنظمة الكهربائية

فئة المقصورة المستدامة: مفهوم الجدار "ECO Sidewall" لشركة "Diehl Aviation"

فئة الجامعات: مفهوم مقعد "Flexifold" لجامعة تونغجي وشركة "Dupont"