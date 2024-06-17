"بوابة زمنية"..مصري يكتشف إطلالة مهيبة على القاهرة التاريخية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مقطع فيديو مثير للإعجاب (شاهده أعلاه)، تبرز إطلالة مدهشة لأحد أشهر معالم القاهرة التاريخية، أي قلعة صلاح الدين، ولكن السؤال هو كيف يمكن الوصول إلى هذه الإطلالة؟

اكتشف مدون سفر مصري هذه الإطلالة المذهلة بمحض الصدفة أثناء صعوده إلى قمة إحدى مئذنتي "باب زويلة".

تُعد بوابة "زويلة" واحدة من أهم المعالم الآثرية في القاهرة الفاطمية، إذا أنها البوابة الحجرية الباقية من السور الجنوبي لمدينة القاهرة الفاطمية، بحسب ما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

يعود تاريخ إنشاء "باب زويلة" إلى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، حيث شيدّه الوزير القائد الفاطمي بدر الجمالي في عام 1092 ميلادي.

وأوضح مدون السفر المصري أحمد غريب لموقع CNN بالعربية أنه أراد استكشاف مئذنتي "باب زويلة"، حيث أضيفتا في عام 1415 ميلادي على يد السلطان المملوكي المؤيد شيخ.

وبحسب ما أشار إليه موقع وزارة السياحة والآثار المصرية، فقد بنى السلطان المملوكي المؤيد شيخ مسجده بجوار البوابة، واستغل برجيها لإقامة مئذنتي جامعه.

وأضاف غريب أن بوابة "باب زويلة" تقع في شارع الغورية المقابل لشارع المعز، ويمكن زيارة هذا المعلم من خلال شراء تذكرة من منفذ التذاكر داخل المبنى.

وقد سُميت بوابة "باب زويلة" بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة الوافدة من شمال إفريقيا مع قائد الجيوش الفاطمية جوهر الصقلي، وسكنت بالقرب من البوابة، كما عرفت البوابة باسم "بوابة المتولّي" نسبة إلى متولّي الحسبة الذي كان يجلس عند البوابة لتحصيل الضرائب في العصر الفاطمي، وفقًا لما ذكره موقع وزارة السياحة والآثار المصرية.

يصف غريب الإطلالة من أعلى نقطة في القاهرة الفاطمية بأنها مشهد مذهل، إذ تشعر وكأنك عبرت بوابة زمنية إلى الماضي، كما أنها تبرز بعض أشهر معالم القاهرة مثل قلعة صلاح الدين.

ومن وجهة نظر غريب، تتمثل أهمية "باب زويلة" في كونه من الآثار المهمة في فترة الحكم الفاطمي الذي شكل الكثير من هوية القاهرة التاريخية.

وبكتلة بنائية ضخمة عرضها ‏25.72‏ متراً وارتفاعها ‏24‏ متراً، تتكوّن بوابة "باب زويلة" من برجين مستديرين يتوسطهما ممر مكشوف يؤدي إلى باب المدخل.

ونُعد بوابة "باب زويلة"، التي بُنيت في الجزء الجنوبي لسور القاهرة، من الحصون الدفاعية لمدينة القاهرة، وكانت تُستخدم سابقاً كميدان عام لإعدام المدانين وتعليق رؤوسهم فوق هذا الباب، وفقا للموقع الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وقد شهدت بوابة "باب زويلة" العديد من الأحداث التاريخية، إذ عُلّقت عليها رؤوس رسل هولاكو قائد جيوش التتار، بحسب موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

وحصد مقطع الفيديو الذي شاركه غريب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أكثر من 200 ألف مشاهدة. وأثار فضول متابعيه حول كيفية الوصول إلى هذه الإطلالة المهيبة للقاهرة التاريخية.