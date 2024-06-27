تعرّف إلى قصة مضيفة الطيران التي أصبحت رئيسة الخطوط الجوية اليابانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت جوائز "سكاي تراكس" لهذا العام والتي أُعلن عنها الاثنين، عن أن الخطوط الجوية القطرية حصلت على لقب أفضل شركة طيران في العالم، وذلك للمرة الثامنة على مدى 25 عامًا من إطلاق هذه الجائزة، تقديرًا لجودة الخدمة التي تقدمها للمسافرين على متن أسطولها الحديث.

أفاد إدوارد بليستد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس" وهي بمثابة جوائز الأوسكار لقطاع الطيران التجاري، في بيانٍ أن "فوز الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 إنجاز رائع، وهذه هي المرة الثامنة التي تفوز فيها (بهذا اللقب)".

وجمع الحفل مدراء شركات الطيران وطواقم الطائرات في منزلٍ ريفي بالقرب من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف بليستد: "نهنئ الخطوط الجوية القطرية على هذا النجاح الذي ينبغي أن يكون مصدر فخر ورضا كبيرين لإدارة شركة الطيران وموظفيها".

واكتسبت شركة الطيران الشرق أوسطية سمعة قوية على مدى العقد الماضي، إذ أنّها ساعدت مطار حمد الدولي الحائز على جوائز في قطر على ترسيخ مكانته كمركز طيران عالمي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، بدر محمد المير، في بيانٍ صادر عن "سكاي تراكس": "إنّها لحظة فخر للخطوط الجوية القطرية، ويشرفني أن أشارك هذه الجائزة مع زملائي الذين يعملون بجد".

كما أضاف: "هذه الجائزة هي شهادة على تفانينا المستمر في تقديم خدمة وابتكار لا مثيل لهما. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل".

نتائج متقاربة

وكان فوز قطر باللقب يعني حلول فائز العام الماضي، أي الخطوط الجوية السنغافورية، في المكان الثاني.

وأشارت "سكاي تراكس"، ومقرها المملكة المتحدة، إلى أنّ الأصوات التي جُمِعت من استطلاعات رأي شملت أكثر من 21 مليون عميل من 100 دولة و350 شركة طيران تقريبًا، كانت الأكثر تقاربًا منذ بدء توزيع هذه الجوائز في عام 1999.

حصلت الخطوط الجوية السنغافورية، التي فازت بالمرتبة الأولى 5 مرات، على جائزة "أفضل طاقم طيران في العالم".

وأكدّ نائب رئيس الشركة، تان بي تيك أن هذا إنجاز كبير ونتيجة تفاني واحتراف الطاقم الجوي.

كما فازت سنغافورة بجائزة "أفضل خدمة في الدرجة الأولى" و"أفضل شركة طيران في آسيا".

في الوقت ذاته، حصلت خطوط "أول نيبون" اليابانية (ANA) على جائزة "أفضل خدمات للمطارات في العالم"، بالإضافة إلى "أفضل خدمة موظفي شركات الطيران في آسيا".

حصلت الخطوط السعودية على لقب "شركة الطيران الأكثر تطورًا في العالم"، متفوقةً على شركتي "ستارلوكس" التايوانية" و"بلاي" الأيسلندية، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

تُوِّجت "AirAsia" ضمن فئة ميزانيات الطيران بجائزة "أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم" مرة أخرى، وهو لقب حققته كل سنة منذ عام 2010.

وحصلت شركة " Scoot" السنغافورية على لقب "أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة" في العالم.

وفي آسيا أيضًا، حصلت خطوط بانكوك الجوية على جائزة "أفضل شركة طيران إقليمية" في العالم للعام الثامن على التوالي، في حين حصلت "فيستارا" على جائزة "أفضل شركة طيران في الهند/جنوب آسيا"، بينما حصلت خطوط فيجي الجوية على جائزة "أفضل شركة طيران في منطقة أستراليا/المحيط الهادئ".

وحصلت الخطوط الجوية الإثيوبية على لقب "أفضل شركة في إفريقيا" للعام السادس على التوالي، بينما اعتُبِرت الخطوط الجوية التركية "الأفضل في أوروبا".

وكانت شركة "airBaltic" الفائزة في أوروبا الشرقية، في حين صُنِّفت خطوط "هاينان" كالأفضل في الصين.

وحصلت شركة "دلتا" على لقب "أفضل شركة طيران في أمريكا الشمالية"، كما حصلت أيضًا على جائزة "أفضل خدمة لطاقم طيران" بالمنطقة.

أفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2024 بحسب تصنيف "سكاي تراكس":