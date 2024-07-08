بتصميم دائري فريد.. دبي تكشف عن مخطط لتطوير شاطئ جبل علي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مدينة دبي الإماراتية عن مخططٍ لتطوير شاطئ جبل علي، وهو أطول شاطئ عام مفتوح في الإمارة، بشكلٍ يوازن بين صون النظام البيئي، وإثراء رحلة الزوار، وفقًا لما ذكره بيان صادر عن موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر الإنترنت الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) عددًا من الصور التخيلية للمشروع، والتي قدّمت لمحة عن المخطط، والتصاميم المعمارية للمباني، والمرافق التي ستكون فيه.

ويبدو أنّ الشاطئ سيشمل ممشًا دائريًا رملي اللون، بحسب ما أظهرته إحدى الصور.

واحدة من الصور التخيلية لمشروع تطوير شاطئ جبل علي في إمارة دبي. Credit: @DXBMediaOffice/X

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أنّ المشروع يهدف إلى تحويل شاطئ جبل علي إلى "وجهة شاطئية ترفيهية ذات طابع بيئي فريد من نوعه على مستوى الإمارة"، لافتًا إلى إلى أنّه سيراعي الحفاظ على النظم البيئية، والحياة الفطرية.

ويمزج التصميم المعماري لمباني ومرافق مشروع تطوير شاطئ جبل علي بين نمطين، وهما الهندسة الطبيعية المستوحاة من الأشكال الموجودة في الطبيعة البحرية، والتصميم "البوهيمي" (Boho Style) الذي يستخدم العناصر والمواد المتوفرة في الطبيعة المحلية بالمنطقة.

وستكون بعض التصاميم مستوحاة من الكثبان الرملية، مع تصميم الأبنية بمظهر وملمس يحاكي البيئة الرملية المحيطة.

وأفاد المفوض العام لمسار البنية التحتية، والتخطيط العمراني، وجودة الحياة، مطر الطاير، في بيان أنه "باعتباره شاطئًا مفتوحًا للجمهور، وموقعًا يحظى بأهمية بيئية عالمية، يُعد مشروع تطوير شاطئ جبل علي الأول من نوعه في البلاد".

وأضاف أنّه "يهدف إلى إنشاء واجهة شاطئية ترفيهية منفردة وجاذبة، تتمتع بطابع بيئي يدعم مكتسبات الإمارة في مجال الاستدامة، والسياحة البيئية المستدامة".

ويقع الشاطئ ضمن محمية جبل علي للحياة الفطرية المدرجة ضمن اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية.

ويأتي هذا المشروع بإطار الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400% عبر إضافة شواطئ عامة جديدة، وتطوير الشواطئ الموجودة بالفعل، وتزويدها بخدمات، ومرافق ترفيهية، ورياضية، وجمالية، واستثمارية جديدة، بما يتوافق مع خطة دبي الحضرية 2040.