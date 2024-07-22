رجل يبني طائرة حقيقية لعائلته في حديقة منزله.. كيف فعل ذلك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد انتقاله للعيش بالقرب من أحد المطارات في المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، بدأ المهندس الميكانيكي أشوك أليسيريل ثاماراكشان بالتفكير جديّا في تعلّم قيادة الطائرات.

وقد خاض تجربة الطيران لأول مرة، عندما قامت زوجته أبهيلاشا بشراء تجربة طيران مدتها 30 دقيقة، بمناسبة عيد ميلاده.

وقام أليسيريل، الذي يقطن بمقاطعة إسكس في شرق إنجلترا، بحجز بعض دروس الطيران في مطار محلي وتوجّه إلى جزيرة وايت، التي تقع قبالة الساحل الجنوبي الإنجليزي، خلال رحلته الأولى.

وقال لـCNN: "لقد كانت تجربة مثيرة كشفت لي كيف يمكن أن يمنحك (الطيران) حرية الذهاب إلى أماكن مختلفة إذا تحليت بالقدرة على القيادة والوصول إلى طائرة".

وحصل أليسيريل على رخصة طيار خاص في عام 2019، وسرعان ما بدأ في استئجار طائرات مخصصة للرحلات القصيرة.

Credit: Ashok Thamarakshan

مع ازدياد عدد أفراد عائلته، بعدما رزق وزوجته بطفلتين، لم تعُد الطائرات ذات المقعدين المتاحة عادة للتأجير الخاص مناسبة له ولعائلته، وبدأ يفكر في شراء طائرته الخاصة.

ولفترة وجيزة، خطرت له فكرة شراء طائرة، صُنعت خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكنه شعر بعدم الارتياح بشأن احتمالية نقل عائلته على متن طائرة قديمة.

وبدأ بالنظر في إمكانية ضنع طائرة بنفسه، معتقدًا أن ذلك سيسمح له باكتساب فهم أفضل للطائرة، بحيث سيكون من الأسهل صيانتها على المدى الطويل.

وبعد البحث في مجموعات طائرات ذاتية التجميع، عثر على طائرة ذات 4 مقاعد صنعتها شركة "Sling Aircraft" في جنوب إفريقيا.

في يناير/ كانون الثاني عام 2020، سافر أليسيريل إلى منشأة مصنع "Sling Aircraft" في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تجربة التحليق بطائرة Sling TSi، وقد أعجب بها بشدة لدرجة أنه قرر شرائها.

وقال أليسريل: "كان ذلك قبل جائحة كوفيد-19، عندما كان السفر لا يزال سهلاً للغاية. وقد قمت بطلب عدّة تجميع الطائرة عندما عدت. وبحلول وقت وصولها، كانت المملكة المتحدة في حالة إغلاق كامل".

Credit: Ashok Thamarakshan

وأشار أليسيريل إلى أن زملائه، وبعضهم لديه خبرة في بناء الطائرات، عرضوا عليه المساعدة، لكن القيود التي فرضتها الجائحة خلال تلك الفترة حالت دون ذلك.

وبالفعل، شرع أليسيريل ببناء سقيفة صغيرة في حديقة منزله الخلفية، وخطط للمراحل المختلفة للمشروع، والتي خضعت للإشراف من قبل جمعية الطائرات الخفيفة، وهي هيئة تمثيلية في المملكة المتحدة تشرف على بناء وصيانة الطائرات محلية الصنع، بموجب موافقة هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة.

وتختلف القواعد الخاصة بالطائرات المصنوعة من قبل الهواة قليلاً من بلد إلى آخر.

وتخضع الطائرات التي يصنعها الهواة في المملكة المتحدة للفحص من قبل هيئة الطيران المدني، التي تصدر من جهتها "تصريح طيران" بمجرد التأكد من أن الطائرة صالحة للطيران.

وتمكن أليسيريل من بدء مشروعه في نيسان/ أبريل عام 2020.

Credit: Ashok Thamarakshan

ورغم أنه أشار إلى أن خلفيته الهندسية ساعدته في بعض النواحي، إلا أن خبرته في صيانة منزله هي التي أثبتت فائدتها أثناء بناءه الطائرة، التي يبلغ طولها 7.175 متر وارتفاعها 2.45 متر.

وذكر أليسيريل أن عدّة تجميع الطائرات مصممة بحيث سيتمكن أي هاوٍ من تركيبها، بشرط أن يمتلك خبرة عملية في استخدام بعض الأدوات المخصصة، واصفًا التعليمات التفصيلية بأنها أشبه بالتي تجدها مرفقة مع أثاث "إيكيا".

وأكدّ أنّه "في المجمل، يمكن لأي شخص المشاركة في أنواع البناء هذه".

Credit: Ashok Thamarakshan

وأشرف أليسيريل على العمل بنفسه، وطلب من زوجته مساعدته في بناء بعض الأقسام التي تتطلب أكثر من شخص. بينما قامت ابنتهما الكبرى تارا، بالقيام بمهام مثل إزالة البلاستيك عن كل جزء.

وبحلول نهاية صيف 2020، كان أليسيريل قد بنى الذيل والأجنحة. وشرع ببناء قسم هيكل الطائرة في أكتوبر/ تشرين الأول، عندما وصلت الأجزاء الأخرى من الطائرة.

ورغم أنه خطّط في البداية لاستئجار مساحة للعمل فيها من أجل بناء الطائرة، إلا أنّ أليسيريل شعر أن إنشاء هذه المساحة في منزله كان الخيار الأفضل.

وما أن بنى غالبية أقسام الطائرة، وحان وقت تجميعها، نقل أليسيريل كل ​الأجزاء من منزله إلى حظيرة بالقرب من كامبريدج للتجميع النهائي وتثبيت المحرك. وخضعت الطائرة لفحصها النهائي بعد بضعة أشهر.

وتُعتبر الطائرة واحدة من أولى طائرات "Sling TSi" التي بُنيت محليًا في المملكة المتحدة. وأُطلق عليها اسم ابنته الصغرى "G-Diya"، لقيامها بأول رحلة لها في يناير/ كانون الثاني 2022.

ويتذكر أليسيريل الشعور بالقلق الذي شعر به على الأرض عندما حلّق طيار بطائرته، التي أمضى 18 شهرًا في عملية بنائها، من أجل اختبارها.

تجربة الطائرة

تم إصدار تصريح الطيران للطائرة التي يصل مداها إلى 1389 كيلومترا في مايو عام 2022. Credit: Courtesy Ashok Thamarakshan

وقال أليسيريل: "حلّق (الطيار) بها لمدة 20 دقيقة، ثم هبط بها أرضًا".

وكانت تلك الرحلة الأولى مهمة للغاية من نواح كثيرة.

وأوضح أليسيريل لـCNN أنّ "مشاريع البناء هذه، تبقى مجرد مشروع حتى تحلق للمرة الأولى"، مضيفًا: "بمجرد انطلاقها، تصبح طائرة. لم تعد مشروع طائرة بعد الآن. وهذا، من الناحية النفسية، يُعتبر خطوة كبيرة".

وعندما حان وقت قيادة الطائرة بنفسه للمرة الأولى، رافق أليسيريل طيّار اختبار.

وبينما اعترف بحذره الشديد، كان طيار الاختبار "يدفع بسرعة الطائرة، وكأنها سيارة سباق".

وأعرب أليسيريل لـCNN عن شعوره بتوتر شديد، مضيفًا: "لكنه، طيّار الاختبار، كان يدفعها حقًا إلى أقصى الحدود. وكان من الجيد تجربة ذلك".

ومرّت "G-Diya"، التي يبلغ مداها 1389 كيلومترًا، بعدد من الرحلات التجريبية الأخرى قبل إصدار تصريح لها بالطيران في مايو/ أيار 2022.

وفي عطلة نهاية الأسبوع التالية، سافر أليسيريل مع زوجته وابنتيه ديا وتارا على متن الطائرة، إلى جزيرة وايت، حيث استقلوا سيارة أجرة من المطار باتجاه الشاطئ.

ولم تكن هناك حظيرة للطائرات في المطارات القريبة من منزله، لذلك قرر أليسيريل بناء حظيرة جديدة للطائرة في مطار إسكس. وقد اكتملت عملية بناء الحظيرة الجديدة في أوائل عام 2023.