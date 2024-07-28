بينها أبوظبي.. ما هي أفضل أماكن السفر لعام 2024 وفق تصنيف مجلة "تايم"؟

أيقونة البحار التابعة لشركة رويال كاريبيان هي أكبر سفينة سياحية في العالم وقد تبلغ سعتها 10 آلاف شخص. إنها إحدى تجارب السفر التي تم تسليط الضوء عليها ضمن قائمة TIME "أفضل الأماكن في العالم لعام 2024".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تأكد من أنّ لديك صفحات كافية في جواز سفرك، لأنّ مجلة "تايم" (TIME) أصدرت للتو قائمتها لأفضل مئة مكان في العالم تنصحك بزيارته خلال عام 2024.

ومن كوستاريكا، إلى كوه ساموي، فجمهورية الكونغو، اختار فريق تحرير المجلة الإخبارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها وجهات استثنائية وتجارب جديدة مثيرة يجب أن يطّلع عليها المسافرون.

بيت العائلة الإبراهيمية: تم افتتاح هذا المجمع الجديد المذهل متعدد الأديان في أبو ظبي العام الماضي وهو عبارة عن مسجد ومعبد يهودي وكنيسة. Credit: Ryan Lim/AFP/Getty Images

وقابلت CNN كبيرة محرري مجلة "تايم"، إيما باركر، للتحدث حول بعض الاتجاهات التي شهدوها هذا العام.

كورتينا دامبيزو: سيكون منتجع الرياضات الشتوية الإيطالي هذا في دائرة الضوء قريبًا باعتباره مكانًا لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026. Credit: Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images

أثر وسائل التواصل الاجتماعي

هذا الاتجاه ليس بجديد، لكنه بالتأكيد ضخم. يختار الملايين منا وجهات العطل بناءً على مدى روعة مظهرها في مقاطع الفيديو على تطبيق "تيك توك"، أو "إنستغرام"، ونرغب بالذهاب إلى هناك لنحصل على بعض المحتوى القابل للمشاركة أيضاً.

رافلز لندن في The OWO: تم تحويل المكتب التاريخي الذي كان يستخدمه ونستون تشرشل سابقًا إلى فندق رافلز لندن الفاخر. تبدأ أسعار الغرف من 1100 جنيه إسترليني (حوالي 1392 دولارًا) في الليلة. Credit: The OWO

وأشارت باركر إلى أنّ "هذه الأماكن التي تتميز بطابعها الفني والتصميمي الغريب" مثل بلدة أرانيا الساحلية في الصين.

وهي عبارة عن بلدة مذهلة بتصميمها البسيط، و"يقصدها الكثير من الشباب في الصين بسبب وتيرة حياتها البطيئة وأجوائها المريحة"، ولمدى روعتها في الصور.

ولفتت إلى أن "هذا النوع من الأماكن ذات الصور الجميلة جدًا تحظى بشعبية كبيرة".

السفر النشط

يشارك الجيل "زد" حبه للمغامرات الخارجية في الهواء الطلق على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو اتجاه كبير للمسافرين بشكل عام.

حمام زيريك تشينيلي: تم إغلاق هذا الحمام المذهل الذي يبلغ عمره 500 عام في حي زيريك بإسطنبول لأكثر من عقد من الزمن، ولكن أعيد فتح أبوابه العام الماضي. Credit: Ayhan Altun/Alamy

وعلًّقت باركر أنه عند إعداد فريق المجلة للقائمة، لاحظوا أنّ الكثير من مشغلي السفر أضافوا "لمسة مختلفة على تجربة تقليدية"، مثل السفاري بالدراجة الذي تقدمه شركة "Natural Selection" في بوتسوانا.

وتابعت أنه عوض الذهاب في سفاري داخل شاحنة تقودها عبر الطبيعة، إنه عبارة عن تجربة سفاري تتنقل فيها بالدراجة.

السياحة العلمية

الصحراء البيضاء، القارة القطبية الجنوبية: تقول إيما باركر، كبيرة محرري مجلة TIME، إن شركة الرحلات السياحية هذه "وضعت بالفعل نموذجًا لكيفية جعل السياحة أكثر استدامة، من خلال شراكة المسافرين مع العلماء الذين يقصدون القارة القطبية الجنوبية". Credit: White Desert

تزايدت السياحة المتعلقة بالفضاء في الصين وأماكن أخرى، ويستخدم المسافرون حول العالم العطل لتعلم المزيد عن كوكبنا والكون.

وتطرّقت باركر إلى أن الزيادة الأخيرة في السفر إلى القارة القطبية الجنوبية شكّل تحديًا لأن "ذلك يزيد من الأثر على مناظر طبيعية حساسة جدًا".

لذا في قائمة "تايم"، سلّطوا الضوء على مشغل السياحة "White Desert" الذي "وضع نموذجًا لكيفية جعل تلك السياحة أكثر استدامة، من خلال الشراكة مع العلماء الذين سيتوجهون إلى القارة القطبية الجنوبية".

ويتشارك السياح الرحلات مع العلماء المتوجهين إلى المنطقة ثم يحصلون على فرصة لمساعدة الباحثين في عملهم.

وقالت باركر: "إنهم لا يزيدون من عدد الرحلات القادمة، بل يستفيدون فقط مما يحدث بالفعل مع العلماء".

وأضافت: "ثم يحصل السياح أيضًا على فرصة للمساعدة في تلك العلوم والتعرف على المناظر الطبيعية، وكيف يمكنهم حمايتها".

الاكتشاف الذاتي

تركز أكاديمية "Modern Elder" في سانتا في الواقعة بنيو مكسيكو، على العناية بالذات في منتصف العمر.

وعلّقت باركر أن التجربة "أشبه بمنتجع لمن بلغوا متوسط العمر، وأعتقد أن هذا مثير للاهتمام وممتع".

محمية مقاطعة إيبيرا: "تعد أكبر منطقة محمية في الأرجنتين موطنًا لأحد أكثر مشاريع إعادة الحياة البرية شمولاً على هذا الكوكب، وهي تؤتي ثمارها بعيدًا عن حدود هذه المحمية التي تبلغ مساحتها 5000 ميل مربع،" بحسب مجلة TIME. Credit: Lorena Samponi/Alamy

يقدم المركز للناس موارد للتعامل مع هذه الفترة الصعبة من الحياة، بالإضافة إلى توفير مجتمع يمكن للزوار من خلاله التواصل مع أشخاص يمرون بالتجارب ذاتها.

وسلطت CNN الضوء مؤخرًا على زيادة منتجعات انقطاع الطمث، بينما تعتبر العناية بالصحة الجنسية أيضًا اتجاهًا شائعًا.

السياحة المتجددة

حمامات كركلا: عادت المياه إلى هذه الحمامات العامة القديمة في روما لأول مرة منذ 1500 عام. Credit: Manuel Breva Colmeiro/Moment RF/Getty Images

لقد أصبحت السياحة التطوعية، حيث يعمل المسافرون كمتطوعين في المناطق التي يزورونها، "نمطية قليلاً، ربما، لأنها تجعلك تشعر بالرضا عما تفعله، لكنها قد لا تكون مفيدة حقًا"، كما تقول باركر.

النهج الجديد والمبتكر لهذا الموضوع يتجسد في السياحة المتجددة، التي "تركز أكثر على ترك المناظر الطبيعية والمكان في حالة أفضل مما كانت عليه".

وأرادت مجلة "تايم" تسليط الضوء على ماوي، إذ أعيد فتح غرب ماوي للسياحة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما دمرته حرائق الغابات الصيف الماضي.

تقدم منظمة "Maui Cultural Lands" غير الربحية المملوكة للسكان الأصليين فرصًا تطوعية "ممتعة حقًا"، بحسب باركر. وتابعت: "أنت لا تضيع عطلتك من خلال القيام بأعمال شاقة، رغم أنها عمل. أنت تكون بين هذا المنظر الطبيعي الرائع، وتزرع الأشجار. وستستمتع كثيرًا ومن ثم تتوجه لدعم الأعمال المحلية".