"الطاقم يتقيأ".. "خطر بيولوجي" يحوّل مسار رحلة جوية في أمريكا

الغثيان على متن الطائرة..3 نصائح أساسية لتجنب هذا الشعور بالرحلات الجوية

تعرّف إلى قصة مضيفة الطيران التي أصبحت رئيسة الخطوط الجوية اليابانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدّى "خطر بيولوجي" على متن رحلة جوية تابعة لخطوط "يونايتد" إلى هبوط مبكر، غير مخطط له، لهذه الطائرة التجارية.

وأفادت شركة "يونايتد" أنّ "مشكلةً طبية" عانى منها أحد الركاب تسببت بهبوط الرحلة رقم 2477 في ولاية فيرجينيا الأمريكية، لأنه كان لا بد من "تنظيف الطائرة بعمق".

ويُظهر موقع " FlightAware" أنّ الرحلة غادرت هيوستن صباح الأحد، كي تتوجه لاحقًا إلى مطار "واشنطن دالاس" الدولي بعد حوالي ساعتين من الرحلة.

وكانت الرحلة متجهة في الأصل إلى مطار "بوسطن لوغان" الدولي.

وفي منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وثّق مقطع صوتي منشور بواسطة حساب يُدعى " Thenewarea51" أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يعلن وجود"خطر بيولوجي" على متن الرحلة.

وقال الرجل عبر المقطع الصوتي المسجل: "يبدو أنّ الوضع سيئ للغاية هناك"، ومن ثم أضاف: "الطاقم يتقيأ والركاب في كل مكان يطلبون الكمامات".

وأفادت خطوط "يونايتد" في بيان: "لقد قمنا بتنظيف الطائرة بعمق، وغادَرَت إلى بوسطن في وقتٍ لاحق بعد ظهر ذلك اليوم".

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تم تحويل رحلة جوية تابعة لشركة "دلتا" إلى نيويورك عندما أدى الطعام الفاسد إلى إصابة الركاب بالمرض.

وفي أبريل/ نيسان، اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد" للعودة إلى سان فرانسيسكو عندما بدأ المرحاض يفيض.