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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أفادت الشرطة في مدينة باريس لـ CNN، الأحد، أنّه تم إخلاء برج إيفل الشهير بعد أن شُوهد رجل وهو يتسلق الهيكل التاريخي في فرنسا.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وأتت عملية الإخلاء قبل ساعات قليلة من إقامة حفل اختتام الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في ملعب "ستاد دو فرانس".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرجل وهو يتسلق إحدى الحلقات الأولمبية التي تم تركيبها على البرج بمناسبة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"هناك شخص ما يتسلق الحلقات الأولمبية في برج إيفل. يمكنكم رؤيته على الحلقة الزرقاء".

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المتسلق أثناء مرافقة الشرطة له خارج منصة المشاهدة للبرج، والذي قال للمتفرجين: "إنّه دافئ أليس كذلك؟".

وسبق أن تم إلقاء القبض على أشخاص بسبب تسلق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترًا.

وفي عام 2019 على سبيل المثال، تم إخلاء البرج بعد أن تسلق رجل الهيكل من الجانب، كما رُصِد ثلاثة أشخاص وهم يتسلقون المعلم في عام 2015.