تحديث قد يستدعي تغييرًا في كتب التاريخ.. برج إيفل أصبح أكثر طولا

في مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر فرنسي يسير على حبل بين برج إيفل ونهر السين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المقرر أن ترتفع أسعار تذاكر دخول برج إيفل الشهير في فرنسا بنسبة 20%، حسبما أفادت قناة "BFMTV" المتعاونة مع شبكة CNN، للمساعدة في تغطية تكاليف أعمال التجديد والخسائر المالية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأفادت قناة "BFMTV" أنّ كلفة تذكرة البالغين، التي تشمل ركوب المصعد إلى قمة المعلم الباريسي، سترتفع من 29.40 يورو (31.91 دولارًا) إلى 35.30 يورو (38.31 دولارًا) اعتبارًا من 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وسترتفع تكلفة التذكرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا إلى 17.70 يورو (19.21 دولارًا أمريكيًا)، وبالنسبة للأطفال الأصغر عمرًا، والذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عامًا، فإن سعر تذكرة الوصول إلى القمة بالمصعد سيرتفع إلى 8.90 يورو (9.66 دولارًا أمريكيًا).

وذكرت قناة "BFMTV" أنّ الزيادة في الأسعار جاءت جزئيًا بسبب "خسارة كبيرة في الإيرادات" بسبب "الأزمة الصحية بين عامي 2020 و2022".

وفي عام 2020، زار أقل من 1.6 مليون شخص برج إيفل، مقارنةً بحوالي 6.2 مليون زائر في العام السابق، حسبما ذكرت الشركة المشغلة للنصب التذكاري " Sociéte d’Exploitation de la tour Eiffel "، أو "SETE".

وزار أقل من 2.1 مليون شخص البرج في العام التالي.

وأوضحت "SETE" أنّه في كلا العامين، بلغت تكاليف التشغيل حوالي ثلاثة أضعاف إجمالي مبيعات تذاكر المعلم.

وذكرت قناة "BFMTV" أن أعمال التجديد تقف أيضًا وراء زيادة التكلفة، بما في ذلك "تدابير الوقاية من الرصاص" المتعلقة بطلاء البرج.

ومن المتوقع أن تستمر أعمال الطلاء حتى عام 2027، ومن المقرر أيضًا العمل على صيانة المصاعد، ما سيؤدي إلى بعض الإغلاقات.

وتواصلت CNN مع "SETE" للتعليق.