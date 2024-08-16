في الإمارات.. مغامران يركضان على مسار جبلي بحواف حادة في تجربة مثيرة بالشارقة

إماراتي يرصد منظرًا خلابًا لضباب يعناق قمم الجبال في الشارقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من صحرائها الذهبية إلى جبالها الشاهقة وشواطئها الفيروزية، تتمتع طبيعة دولة الإمارات بالكثير من الأسرار الجمالية.

ويأخذنا المصور الإماراتي، سالم سرحان الصوافي، في رحلة بصرية لاستكشاف سحر إمارة الشارقة من السماء، وتحديدًا جبل "ديم" التابع لمدينة كلباء.

Credit: Salem Alsawafi

وفي مشهد بديع، يُعانق الجبل ما يُعرف بـ"سحب الكوس"، التي تتشكّل بسبب الرياح الشرقية المُحمّلة بالرطوبة، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بفصل الصيف.

وقال الصوافي الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ العام 2015، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أُحبّ رصد الظواهر الطبيعية التي تحدث في منطقتنا ومشاركتها مع المشاهدين".

Credit: Salem Alsawafi

بداية، يحرص المصور الإماراتي على قراءة النشرة الجوّية، والبحث في برامج الطقس عن الوقت المتوقع لتشكّل هذه السحب. وبناءً على ذلك، يُحضّر معدات التصوير الخاصة به، ومؤونته من الطعام، ثم ينطلق نحو وجهته.

Credit: Salem Alsawafi

وبين أبرز التحديات التي واجهها الصوافي أثناء تصوير الجبل، الذي يرتفع حوالي 850 مترًا، وعورة الطريق المؤدي للقمة. كما تتسبّب قوة الرياح أحيانًا في ارتفاع السحب فوق القمة، ما يمنع إبراز الجبل أثناء التصوير.

ومع ذلك، نجح المصور الإماراتي أخيرًا في التقاط مشاهد رائعة ونادرة لجبل "ديم".

وحازت أعماله على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تفاجأ كثيرون بالتقاط مثل هذه المشاهد في دولة الإمارات.

Credit: Salem Alsawafi

وكتب الصوافي عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "الطريق إلى السحب.. يعتبر من بين الطرق المخفيّة غير المعروفة بين الناس".

وينصح المصور الإماراتي بزيارة جبل "ديم" في الفترة الانتقالية بين الصيف والشتاء. ويأمل بدوره أن يُحافظ جميع الزوار على نظافة المكان من التلّوث، وعدم المخاطرة في الوقوف على حافة الجبل.

Credit: Salem Alsawafi

كلباء

أوضح الموقع الإلكتروني "Visit Sharjah" أن كلباء هي أكبر مدينة في إمارة الشارقة.

وتمتاز كلباء بكونها عبارة عن خليج هادئ، وموطن للمباني التاريخية القديمة، وأشجار القرم التي تأوي وتحمي أجناسًا من الطيور النادرة.

وبمجرد زيارتها، من الصعب أن تُحدّد أين ستذهب أولًا، فهل ستبدأ باستكشاف المتحف في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، أم مراقبة الطيور المذهلة في مركز كلباء للطيور الجارحة، أم الاستمتاع بمشاهدة الطيور وأنت تجدف بين أشجار القرم.