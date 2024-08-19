هذه الصور المذهلة من الأعماق تعرض "عجائب وهشاشة" محيطات العالم

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من لقطة مقرّبة لفم فقمة النمر مفتوح، وأخطبوط يحتمي داخل كيس بلاستيكي، إلى سمكة تختبئ داخل قنديل البحر، هي من بين الصور المذهلة التي اختيرت في القائمة النهائية لمسابقة مصور المحيط لهذا العام.
واختيرت الـ105 صور من بين أكثر من 15 ألف صورة قدمها أفضل مصوري السواحل، والمصورون تحت الماء، والذين يستخدمون طائرات "درون" من جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيان من المنظمين نُشر، الخميس.
وتشمل الصور الأخرى التي وصلت للمرحلة النهائية صورة لأخطبوط الطحالب المتوهجة، وصورة لعلماء يقومون بفحص بالموجات فوق الصوتية على أنثى سمكة قرش النمر.
وحسبما جاء في البيان الصحفي،"تتمثل مهمة مصور المحيط لهذا العام، الذي تقدمه مجلة Oceanographic Magazine وBlancpain، في تسليط الضوء على عجائب وهشاشة كوكبنا الأزرق، والاحتفال بالمصورين الذين يمنحونه صوتًا".
وتشمل فئات المسابقة الحياة البرية، والمغامرة، والحفاظ على البيئة، والفنون الجميلة، والتواصل الإنساني، والمصورين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن الفائز الشامل والفائزين بفئات المسابقة في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن المقرر عرض الصور في المتحف البحري الوطني الأسترالي في مدينة سيدني اعتبارًا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي عدة أماكن أخرى في أوائل عام 2025.