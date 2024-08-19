هذه الصور المذهلة من الأعماق تعرض "عجائب وهشاشة" محيطات العالم

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دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من لقطة مقرّبة لفم فقمة النمر مفتوح، وأخطبوط يحتمي داخل كيس بلاستيكي، إلى سمكة تختبئ داخل قنديل البحر، هي من بين الصور المذهلة التي اختيرت في القائمة النهائية لمسابقة مصور المحيط لهذا العام.

وثق المصور فيليبو بورغي هذه الصورة لفقمة النمر. Credit: Filippo Borghi

واختيرت الـ105 صور من بين أكثر من 15 ألف صورة قدمها أفضل مصوري السواحل، والمصورون تحت الماء، والذين يستخدمون طائرات "درون" من جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيان من المنظمين نُشر، الخميس.

سمكة صغيرة تختبئ داخل قنديل البحر، التقطتها عدسة المصورة كاثرين لو. Credit: Katherine Lu.

وتشمل الصور الأخرى التي وصلت للمرحلة النهائية صورة لأخطبوط الطحالب المتوهجة، وصورة لعلماء يقومون بفحص بالموجات فوق الصوتية على أنثى سمكة قرش النمر.

تُعد هذه الصورة لأخطبوط الطحالب المصور تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية من المرشحين النهائيين في فئة المصور الشاب. Credit: Jacob Guy

وحسبما جاء في البيان الصحفي،"تتمثل مهمة مصور المحيط لهذا العام، الذي تقدمه مجلة Oceanographic Magazine وBlancpain، في تسليط الضوء على عجائب وهشاشة كوكبنا الأزرق، والاحتفال بالمصورين الذين يمنحونه صوتًا".

التقطت تانيا هوبرمانز هذه الصورة لعلماء يقومون بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية على أنثى سمكة قرش النمر قبالة ساحل جراند باهاما، والتي ترشحت إلى القائمة المختصرة في فئة الاتصال البشري. Credit: Tanya Houppermans

وتشمل فئات المسابقة الحياة البرية، والمغامرة، والحفاظ على البيئة، والفنون الجميلة، والتواصل الإنساني، والمصورين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن الفائز الشامل والفائزين بفئات المسابقة في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

صورة لأخطبوط مختبئ داخل كيس بلاستيكي، التقطها المصور بيترو فورميس، وهي من بين الصور المرشحة للفوز في فئة الحفاظ على البيئة والتأثير. Credit: Pietro Formis

ومن المقرر عرض الصور في المتحف البحري الوطني الأسترالي في مدينة سيدني اعتبارًا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفي عدة أماكن أخرى في أوائل عام 2025.