في مشهد بديع.. سُحب ضبابية تتغلغل بين مرتفعات الباحة في السعودية

بمشاهد آسرة.. مصور يوثق قممًا صخرية مهيبة من السماء في السعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد بديع، أضفت الأجواء الضبابية التي تشهدها مدينة الباحة السعودية مزيدًا من الجمال على جبالها وغاباتها ومنتزهاتها، ما جعلها محطّ أنظار المصطافين والمصورين الفوتوغرافيين.

وكان علي الشدوي، بين الأشخاص المحظوظين في توثيق هذه المناظر الخلّابة بعدسة كاميرتهم.

Credit: Instagram/o53ooo

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ما تراه العين أبعد من قدرة الإنسان على وصفه.. لكن قد تعكس الكاميرا جزءًا لا بأس به من هذا الجمال".

Credit: Instagram/o53ooo

الباحة

تُعرف المدينة التي ترتفع 2,500 متر فوق مستوى سطح البحر، بطبيعتها الساحرة وتُراثها العريق.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّها تمتاز بالتنوع النباتي، الذي يشمل أشجار العرعر، والطلح، والزيتون، والعتم، والنباتات العطرية مثل الحبق، والنعناع، والريحان، والبعيثران، إلى جانب النباتات العشبية الحولية التي تعتمد على موسم الأمطار.

Credit: Instagram/o53ooo

وتشمل أبرز المعالم التي رصدها الشدوي في الباحة ما يلي:

حديقة الأمير سلطان بن سلمان

تُعتبر من ضمن الحدائق والمنتزهات التي تتميز بأشكال هندسية متنوّعة، بحسب ما ذكره موقع (واس).

وتتوفّر جلسات خاصة للعائلات، وألعاب للأطفال، ومرافق خدمية، إضافة إلى مساحات مزروعة بالنجيلة الطبيعية التي تكسو أرضيتها.

وتمتاز الحديقة تحديدًا بوجودها على قمة جبل مهران، وتطلّ على شفاء تهامة. وأصبحت بين الأماكن الجميلة التي يرتادها المصطافون والزائرون للسياحة في المنطقة.

Credit: Instagram/o53ooo

جبل شدا الأسفل

أوضح الموقع الإلكتروني "روح السعودية" أن جبل شدا الأسفل يُشكّل أحد قمم جبال منطقة الباحة الشاهقة. ويقصده السياح للاستمتاع بأجواء وتضاريس الطبيعة البديعة.

ويمتاز جبل شدا الأسفل عمّا حوله من الجبال بكثرة الصخور الغرانيتية الضخمة، لا سيّما الكتل الصخرية التي يُقدّر طولها بحوالي 200 متر تقريبًا.

ويوجد أيضًا عدد كبير من الهضاب والمغارات المظلمة والقابعة تحت الصخور، وفقًا لموقع "روح السعودية".

Credit: Instagram/o53ooo

وحازت المشاهد التي التقطها الشدوي، الذي يمارس التصوير منذ أكثر من 28 عامًا، على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Credit: Instagram/o53ooo

وقال: "جميع ما أقوم بتصويره هو وليد لحظة، وليس لدي أي مخطط مسبق سوى أن تواجدي يكون بفعل عوامل الطقس التي أُتابعها بشكل منتظم".

Credit: Instagram/o53ooo

وأوضح المصور السعودي أن الضباب يتشكّل على قمم الباحة على مدار العام، لكنّه يزداد كثافة من شهر أغسطس / آب حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.