دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "من الصعب وصف جمال المكان بالكلمات.. يجب أن تتأمل مدى روعته بنفسك"، هذا ما قاله المغامر الهندي، محاسن باليكال، عن جمالية أحد الكتل الجليدية بكازاخستان، في مقابلة له مع موقع CNN بالعربية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

خلال رحلته الاستكشافية لثلوج البلاد، التي استمرّت أسبوعًا واحدًا، قام باليكال بـ3 مغامرات مشي لمسافات طويلة، بينها زيارة كتلة "بوجدانوفيتش" الجليدية.

تُعتبر بين المواقع الأقل شعبية، لكنها "جميلة بشكل لا يُصدّق"، وفقًا للمغامر الهندي، حيث سيُذكرك شكلها ولونها ببعض الكتل الجليدية الموجودة في آيسلندا.

وتمتاز "بوجدانوفيتش" بإطلالة رائعة على عدد من القمم المحيطة من نقطة المراقبة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Explore Kazakhstan".

وتشمل ما يلي:

قمة "أمانجيلدي"

قمة "نور سلطان"

قمة "كارليتاو"

زار باليكال كتلة "بوجدانوفيتش" الجليدية التي يبلغ طولها حوالي 3 كيلومترات، في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2024.

ورغم برودة الأجواء آنذاك، إلّا أنه يبقى من الأفضل زيارة " بوجدانوفيتش" خلال أشهر الشتاء، حيث تكون أكثر ملاءمة وأمانًا للاستكشاف.

وقال باليكال: "هناك خطر حدوث انهيارات نتيجة ذوبان الجليد في الفصول الأخرى".

ومن الضروري أن تكون لديك خبرة سابقة بالمشي لمسافات طويلة على الجليد على غرار المغامر الهندي.

ففي وقت سابق، خاض باليكال رحلة مشي لمسافة 100 كيلومتر في مدينة رأس الخيمة الإماراتية، التي استغرقته حوالي 3 أيام. كما مشى أيضًا لمسافة طويلة على الجليد خلال رحلته إلى جورجيا في العام 2023.

وأوضح: "جميع هذه التجارب ساعدتني على إتمام رحلتي في كازاخستان بنجاح".

وإلى جانب ذلك، يحرص المغامر الهندي على تحضير نفسه بمعدات مناسبة للمشي لمسافات طويلة على الجليد، ومستلزمات الإسعاف الأولية، مع الاحتفاظ بخريطة خاصة بمساره.

ماذا ترتدي خلال زيارة كتلة "بوجدانوفيتش" الجليدية؟

من الضروري ارتداء ملابس وأحذية مريحة للمشي لمسافات طويلة. ويُفضّل إحضار قبعة وقفازات وملابس حرارية إضافية، كي تتمتع بالدفء خلال موسم الشتاء.

الوقاية من الشمس

يؤكد الموقع الإلكتروني "Explore Kazakhstan" على ضرورة تجنب الإصابة بحروق الشمس في فصل الشتاء، لا سيّما عند التواجد على ارتفاعات عالية.

ويجب ارتداء قبعة ذات حواف ونظارات شمسية، كما يمكن أن تكون القمصان الخفيفة ذات أكمام طويلة منقذة للحياة عند المشي على المسارات المكشوفة.

وحازت المشاهد التي صوّرها المغامر الهندي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به. كما تفاجأ كثيرون بوجود مثل هذا الموقع في كازاخستان.