دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعد مدينة واسيلا، الواقعة جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية، موطنًا للدببة، والبحيرات، والجبال، وتحتضن مدرسة طيران باتت تتحول إلى أرض للعجائب.

وفي منشأة "FLY8MA Pilot Lodge"، يمكنك اختيار القيام بجولة طيران ذات مناظر خلابة مع إطلالات على الأنهار الجليدية، أو تَلَقّي درس طيران، أو حتى الانخراط بشكلٍ كامل والحصول على التدريب.

الإضافة الأحدث للموقع هي طائرة من طراز "ماكدونل دوغلاس دي سي 9" التي تم تحويلها إلى سكن مكون من ثلاث غرف نوم وحمامين. Credit: FLY8MA

وعندما يحل الليل، يمكنك التوجه إلى واحدة من تجربتي إقامة فريدتين، وهما في طائرة من طراز "دوغلاس دي سي 6" المعدلة، أو النسخة الأحدث منها، "ماكدونل دوغلاس دي سي 9".

ويعد الموقع سريع التطور بمثابة مشروع مستمر من قبل مؤسس نزل منشأة تعليم الطيران "FLY8MA"، جون كوتويكي، الذي امتلك سابقًا مدرسة طيران في ولاية فلوريدا، قبل أن يعمل كطيار تجاري، وينتهي المطاف به في ألاسكا.

تبلغ تكلفة الإقامة بطائرة "دي سي 6"، التي تحتوي على موقد نار على سطح الجناح، حوالي 448 دولارًا في الليلة على منصة Airbnb Credit: FLY8MA

وقال كوتويكي إنّ العمل كطيار لدى شركات الطيران "يدر دخلاً جيدًا، لكنه عمل ممل للغاية".

وبعد أن وقع في حب المنطقة خلال إجازة قضاها في المشي لمسافات طويلة، وصيد الأسماك، ورصد الدببة، اختارها كوتويكي كوجهة حيث يمكنه هو وفريقه "شراء الكثير من العقارات، وربما تطوير مطارنا الخاص، وإدارة مشروعنا الخاص".

ملعب آخذ في الاتساع

Credit: FLY8MA

ويمتد الموقع على مساحة تزيد قليلاً عن 100 فدان، وبدأ كمدرج طائرات فقط. ثم جاءت الكبائن لإيواء الطلاب، ثم كبائن لإقامة السياح في الرحلات ذات المناظر الخلابة.

وتم تجهيز المقصورات بأرضيات مُدفّأة وقضبان مناشف و"كل شيء فاخر"، حسبما ذكره كوتويكي.

ورأى كوتويكي أنه من المدهش الحصول على طائرة قديمة وتحويلها إلى منزل.

وأراد كوتويكي جعل المقصورات جميلة، ووضع حوض "جاكوزي" على الجناح، وشواية.

وتابع: "فكرنا في أن نحصل على طائرتين إضافيتين ليصبح لدينا ثلاث منها".

أوضح كوتويكي أن الحصول على طائرة جديدة للموقع قد يستغرق 9 شهور. Credit: FLY8MA

لذلك، قام الفريق ببناء مدرج ثانٍ وحظيرة طائرات لهذا الملعب الآخذ في التوسع، وقال: "إنه أمر ممتع، سواء كان الأمر يتعلق بالبالغين الذين ينبهرون بالمكان، أو الأطفال الذين يركضون ذهابًا وإيابًا على طول الطائرة، ويصابون بالذهول ويتوجهون إلى قمرة القيادة".

تحتوي طائرة "دي سي 9" على غرفة ساونا وحوض استحمام ساخن وأرضيات مدفأة Credit: FLY8MA

وكانت أول طائرة يتم تحويلها هي طائرة "دي سي 6" التي صُنعت في الخمسينيات، والتي كانت في حياتها السابقة تنقل البضائع والوقود إلى القرى النائية حول ألاسكا.

والآن أصبح مكان الإقامة مكونًا من غرفتي نوم وحمام واحد، مع موقد نار على سطح الجناح، وتبدأ أسعار المكوث فيه حوالي 448 دولارًا في الليلة عبر منصة "Airbnb".

فرصة المكوث في برج التحكم

ومن أبرز العناصر التي لا تزال قيد الإنشاء برج مراقبة بارتفاع 18 مترًا مزود بقبة زجاجية بالكامل.

وسيكون البرج مكان إقامة متاح عبر "Airbnb"، حيث يمكن للضيوف الاستلقاء على السرير، والتمعن في الأضواء الشمالية المذهلة لألاسكا.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت، سيكون الموقع بمثابة حديقة ترفيهية صغيرة خاصة بهم.

وسيتمكن الضيوف من إلقاء نظرة على الطائرات القديمة والمحركات الموجودة حول العقار، ويتمتع الموقع بالفعل بمسارات للتزلج الريفي، ويخطط كوتويكي لإنشاء ملعب غولف وملعب للكرة الطائرة.

قمرة القيادة على متن طائرة دوغلاس "دي سي 9" Credit: FLY8MA

ولفت كوتويكي إلى أن عملية الحصول على طائرة جديدة للموقع تستغرق 8 شهور إلى 9 شهور عادةً، فتشمل العملية التواصل مع جهات الاتصال، وطرق الأبواب، إلى أن يجدوا أخيرًا طائرة ليست متاحة للشراء فحسب، بل قابلة للنقل إلى واسيلا أيضًا.

وكان الحصول على التصاريح لتحويلها إلى أماكن إقامة أسهل كثيرًا مما قد يكون عليه الحال في مكان أكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وأضاف: "لحسن الحظ، المكان الذي نحن فيه بألاسكا ليس مقيدًا. وبسبب حجمه، يُسمح لنا بأن نفعل ما نشاء في العقار الذي اشتريناه".