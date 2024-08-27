لمحبي السهر.. إليكم أفضل 10 مدن للحياة الليلية بحسب مجلة "تايم آوت"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الحياة الليلية؟ إذًا، يجب عليك زيارة هذه الوجهات السياحية الساخنة، وفقًا لمجلة "تايم آوت" (Time Out).

وتم الإعلان عن مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كأفضل مكان في العالم للاحتفال حاليًا، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مجلة "تايم آوت" شمل آلاف الأشخاص حول العالم.

وتتميز هذه الوجهة بالموسيقى الحية، وقاعات الرقص، والحانات على الطراز "البوهيمي".

واحتلت مدينة ريو دي جانيرو مرتبةً عالية عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف فيها، ولكن تتمتع العاصمة الفلبينية، مانيلا بمشهد حفلات جامح وأفضل من حيث التكلفة.

ويرى خبراء الحياة الليلية أنّ مشهد الوجبات الليلية فيها، التي تعمل حتى وقت متأخر من الليل، تستحق الزيارة بشكلٍ خاص.

ولم يكن من الغريب تتويج عاصمة النوادي الأسطورية أي برلين في ألمانيا، كأفضل مكان للحفلات في أوروبا.

إليكم أفضل 10 وجهات للحياة الليلية في العالم، بحسب مجلة "تايم آوت":

ريو دي جانيرو، البرازيل

صورة لموكب كرنفال في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2024. Credit: PABLO PORCIUNCULA / Contributor

تُعد هذه المدينة الساحلية في البرازيل موطنًا لاحتفالات الكرنفال السنوية، وفقًا لـ"تايم آوت".

مانيلا، الفلبين

صورة من شارع "P. Burgos" في منطقة مانيلا الكبرى بالفلبين. Credit: Peter Treanor/Alamy

أكّد السكان المحليون لمجلة "تايم آوت" أن الحياة الليلية في العاصمة الفلبينية تُعتبر "جميلة"، و"مشرقة"، و"مفعمة بالحياة" بعد انتهاء ساعات العمل.

برلين، ألمانيا

حانة في الهواء الطلق بالقرب من نهر في ألمانيا. Credit: Art Kowalsky/Alamy

تُوِّجت العاصمة الألمانية كأفضل مكان للاستمتاع بالحفلات في قارة أوروبا.

غوادالاخارا، المكسيك

مدينة غوادالاخارا في المكسيك. Credit: Wirestock, Inc./Alamy

من المؤكد أن المكسيك ستكون قادرة على منح زوارها وقتًا ممتعًا باعتبارها المنطقة التي قدمت للعالم فِرَق الـ"مارياتشي" الموسيقية، ومشروب التيكيلا، حسبما أشارت المجلة.

أوستن، الولايات المتحدة

منطقة الموسيقى والترفيه في شارع "Sixth Street" في مدينة أوستن الأمريكية. Credit: DANIEL SLIM / Contributor

إذا كنت تبحث عن الوجهة المثلى للاستمتاع بالحفلات في أمريكا، فيجب عليك التوجه إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس.

لاغوس، نيجيريا

Credit: Andrew Esiebo / Stringer

من الحياة الراقية إلى موسيقى "Afrobeats"، يُظهر المشهد الموسيقي في نيجيريا للعالم كيف يمكن قضاء وقت ممتع بالشكل الصحيح منذ فترة الستينيات.

روتردام، هولندا

شارع "ويت دي ويسترات" في هولندا. Credit: Robin Utrecht/ANP/AFP/Getty Images

تتمتع هولندا بالكثير لتقدمه بعيدًا عن مجرد السدود أو مستعمرات القنادس. وتستقطب البلاد السياح للاستمتاع بطريقة أقل تكلفة للاحتفال على الطريقة الهولندية.

مانشستر، المملكة المتحدة

إحدى حانات مانشستر في إنجلترا. Credit: OLI SCARFF / Contributor

لطالما اشتهرت هذه المدينة الإنجليزية بمشهد مزدهر للسهر بين حاناتها الليلية.

بودابست، المجر

موظف يستعد لافتتاح حانة "Szimpla Kert" الشهيرة في مدينة بودابست. Credit: ATTILA KISBENEDEK / Contributor

في هذه المدينة، ستتمكن من زيارة الحانات الشهيرة التي تشغل مباني مهجورة، واستكشاف وجهات جديدة حاضنة للحياة الليلية.

أكرا، غانا

مطعم وحانة "The Republic" في غانا. Credit: CRISTINA ALDEHUELA / Contributor

تُعد حانة ومطعم "The Republic"، الواقعة في حي أوسو، من أشهر الحانات في عاصمة غانا الساحلية. وتقدم هذه الوجهة مشروبات كوكتيل بنكهات أصيلة من البلاد.