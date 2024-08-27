لمحبي السهر.. إليكم أفضل 10 مدن للحياة الليلية بحسب مجلة "تايم آوت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الحياة الليلية؟ إذًا، يجب عليك زيارة هذه الوجهات السياحية الساخنة، وفقًا لمجلة "تايم آوت" (Time Out).
وتم الإعلان عن مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل كأفضل مكان في العالم للاحتفال حاليًا، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته مجلة "تايم آوت" شمل آلاف الأشخاص حول العالم.
وتتميز هذه الوجهة بالموسيقى الحية، وقاعات الرقص، والحانات على الطراز "البوهيمي".
واحتلت مدينة ريو دي جانيرو مرتبةً عالية عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف فيها، ولكن تتمتع العاصمة الفلبينية، مانيلا بمشهد حفلات جامح وأفضل من حيث التكلفة.
ويرى خبراء الحياة الليلية أنّ مشهد الوجبات الليلية فيها، التي تعمل حتى وقت متأخر من الليل، تستحق الزيارة بشكلٍ خاص.
ولم يكن من الغريب تتويج عاصمة النوادي الأسطورية أي برلين في ألمانيا، كأفضل مكان للحفلات في أوروبا.
إليكم أفضل 10 وجهات للحياة الليلية في العالم، بحسب مجلة "تايم آوت":
ريو دي جانيرو، البرازيل
تُعد هذه المدينة الساحلية في البرازيل موطنًا لاحتفالات الكرنفال السنوية، وفقًا لـ"تايم آوت".
مانيلا، الفلبين
أكّد السكان المحليون لمجلة "تايم آوت" أن الحياة الليلية في العاصمة الفلبينية تُعتبر "جميلة"، و"مشرقة"، و"مفعمة بالحياة" بعد انتهاء ساعات العمل.
برلين، ألمانيا
تُوِّجت العاصمة الألمانية كأفضل مكان للاستمتاع بالحفلات في قارة أوروبا.
غوادالاخارا، المكسيك
من المؤكد أن المكسيك ستكون قادرة على منح زوارها وقتًا ممتعًا باعتبارها المنطقة التي قدمت للعالم فِرَق الـ"مارياتشي" الموسيقية، ومشروب التيكيلا، حسبما أشارت المجلة.
أوستن، الولايات المتحدة
إذا كنت تبحث عن الوجهة المثلى للاستمتاع بالحفلات في أمريكا، فيجب عليك التوجه إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس.
لاغوس، نيجيريا
من الحياة الراقية إلى موسيقى "Afrobeats"، يُظهر المشهد الموسيقي في نيجيريا للعالم كيف يمكن قضاء وقت ممتع بالشكل الصحيح منذ فترة الستينيات.
روتردام، هولندا
تتمتع هولندا بالكثير لتقدمه بعيدًا عن مجرد السدود أو مستعمرات القنادس. وتستقطب البلاد السياح للاستمتاع بطريقة أقل تكلفة للاحتفال على الطريقة الهولندية.
مانشستر، المملكة المتحدة
لطالما اشتهرت هذه المدينة الإنجليزية بمشهد مزدهر للسهر بين حاناتها الليلية.
بودابست، المجر
في هذه المدينة، ستتمكن من زيارة الحانات الشهيرة التي تشغل مباني مهجورة، واستكشاف وجهات جديدة حاضنة للحياة الليلية.
أكرا، غانا
تُعد حانة ومطعم "The Republic"، الواقعة في حي أوسو، من أشهر الحانات في عاصمة غانا الساحلية. وتقدم هذه الوجهة مشروبات كوكتيل بنكهات أصيلة من البلاد.