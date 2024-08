في المغرب.. الكشف عن الفندق الأكثر ترحيبًا في العالم لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما صمّمه ملك المغرب، محمد السادس، بذل هذا المنتجع الفاخر في مراكش كلّ ما في وسعه حتى يشعر نزلاؤه بأنهم من الملوك، منذ افتتاحه في عام 2010.

وبسبب خدمته "المتميزة"، حصل منتجع "رويال منصور مراكش" على جائزة "Art of Hospitality"، قبل الإعلان عن جوائز "The World’s 50 Best Hotels" في 17 سبتمبر/ أيلول من العام 2024.

تجربة من الدرجة الأولى

يوصف المنتجع بأنه "معيار لصناعة الفنادق الفاخرة" بفضل ضيافته "الاستثنائية" واهتمامه بالتفاصيل.

وصُمم على أساس فكرة إنشاء "مدينة داخل مدينة"، حيث يحتوي المنتجع المنعزل على شبكة من الأنفاق الخفية و"الأبواب السرية" التي تساعد على توفير الخصوصية المُطلقة للنزلاء.

ووفقًا لأكاديمية "أفضل 50 فندقًا في العالم"، المؤلفة من حوالي 600 خبير "لم تكشف أسماؤهم" في مجال الفنادق من حول العالم، فإن فندق "رويال منصور مراكش" لا يُضاهى حقًا من حيث الضيافة والترحيب.

حصل المنتجع على جائزة "No.3 Gin Art of Hospitality" قبل الإعلان عن جوائز "The World’s 50 Best Hotels" في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. Credit: Royal Mansour Marrakech

تقول إيما سلايت، رئيسة قسم المحتوى في أكاديمية "أفضل 50 فندقاً في العالم"، إنّ فندق رويال منصور مراكش "يُجسّد فنّ الضيافة، من خلال توفير قصر خاص، وخادم شخصي لكل نزيل".

وأشادت بدورها بصمود الفندق بعد الزلزال المُدّمر الذي ضرب وسط المغرب، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وكانت مدينة مراكش، المُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، بين المواقع التي تضرّرت بشدة بعد الزلزال.

وأضافت سلايت: "رغم التحديات التي جلبها الزلزال، يستمر فريق رويال منصور في تقديم تجربة من الدرجة الأولى لضيوفه".

أُشيد المنتجع، الذي يضم 53 غرفة، بخدمته الاستثنائية. Credit: Royal Mansour Marrakech

من أجل تحديد الفائز، طُلب من أعضاء الأكاديمية تسمية المنشأة التي حصلوا فيها على "أفضل تجربة ضيافة"، خلال فترة التصويت التي استمرت 18 شهراً، مع إيلاء اهتمام خاص لبيئة الفندق وضيافته وأجوائه.

ويقول جان كلود ميسانت، المدير الإداري لمجموعة "رويال منصور"، إنه "فخور للغاية" بالجائزة.

وينسب ميسانت الفضل إلى فريق العمل "الرائع" في المنتجع من فئة الخمس نجوم، لكونه "لا يخطئ في تقديم أعلى مستوى من الدفء والضيافة والخدمة لضيوفنا".

ووصف بدوره فندق "رويال منصور مراكش"، الذي يضم أربعة مطاعم راقية، بأنه "جوهرة التاج" في مجموعة "رويال منصور"، قائلًا: "نريد أن يغادر جميع ضيوفنا فنادقنا وهم يحملون أسعد الذكريات وأكثرها سحراً من فترة إقامتهم".