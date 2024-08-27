مصور يوثق مسارًا جبليًا مهيبًا في إحدى الجواهر الخفيّة بسلطنة عُمان

في عُمان.. مصور يوثق مسارًا جبليًا مهيبًا من بدايته حتى نهايته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت من مُحبّي الإثارة والمغامرات، فأنت تعلم حتمًا أن هناك العديد من العجائب الطبيعية الخلّابة التي يمكن اكتشافها. وتُعدّ منطقة السيفة، وهي تابعة إلى محافظة مسقط، إحدى الجواهر الخفيّة في سلطنة عُمان.

وفي مقطع فيديو مُهيب، يوثق المصور العُماني، طارق العجيلي، مسارًا جبليًا جذّابًا يصل ارتفاعه إلى حوالي 1,200 متر.

هل تجرؤ على صعوده؟

قد يبدو المسار طويلًا، لكنه يستحق عناء المغامرة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال العجيلي، وهو يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2005، والتصوير الجوي منذ عام 2020، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الإطلالة ساحرة للغاية، حيث يستطيع المشاهد رؤية منطقة السيفة وشاطئها الجميل بالكامل".

وحرص المصور العُماني على اختيار الموقع المناسب لتصوير المسار الجبلي، وحازت المشاهد التي صوّرها على إعجاب العديد من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

هل تُفكر بزيارتها؟

ينصح المصور العُماني باستكشاف منطقة السيفة بين أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية أن فصل الشتاء في البلاد يمتاز باعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، ما يُتيح للزائر المغامرة لاستكشاف الجمال الطبيعي الذي تحظى به.