دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بتضاريسه الوعرة وطرقه المُتعرّجة، لفت جبل الهدا بمحافظة الطائف السعودية انتباه المصور اللبناني، جاد المراد، ما دفعه لتصويره بعدسة كاميرته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال المراد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أكثر ما يُميّز جبل الهدا هو جماله الخلّاب، الذي يخطف الأنفاس، وروعته الهندسية".

ويتميّز الطريق بوجود العديد من المنعطفات الحادّة، والتي تعكس إطلالات بانوراميّة ساحرة للجبال والوديان الوعرة الموجودة بالأسفل.

وأضاف المراد، وهو يُمارس التصوير منذ العام 2012 أن "هذا ما يجعل القيادة على الطريق ليست مذهلة بصريًا فحسب، وإنما أيضًا تجربة مثيرة وغير منسيّة".

جبل الهدا

يُعتبر جبل الهدا، وهو تابع لسلسلة جبال السروات، أحد أشهر جبال المملكة العربية السعودية.

ويصل طريقه الحلزوني بين مدينتي مكة والطائف، حيث يبدأ من الأسفل بدرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية صيفًا، وينتهي عند حرارة لا تتجاوز الـ30 درجة مئوية.

ويحدث هذا التغيير في مسافة لا تزيد عن 23 كيلومترًا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتكمن أهمية الطريق بشكل أساسي في كونه يخدم مواسم الحج والعمرة، حيث يسلكه قاصدو مكة من الحجاج والمعتمرين من وسط وشرق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

"درب الجمّالة"

أوضح الموقع الإلكتروني لـ"Visit Saudi" أن تاريخ طريق الهدا، وهو مُكوّن من صخور متينة، يعود إلى ألف عام مضت. وعُرف سابقًا باسم "درب الجمّالة"، حيث استخدمته قوافل الجمال المُحمّلة بالبضائع التجارية.

خيرات الطبيعة ومشهد غير منسي

على ارتفاع 2,177 مترًا عن سطح البحر، تنتشر أشجار الطلح والعرعر ومجموعة من الأعشاب على طول الطريق.

كما توجد أكشاك خاصة لبيع منتجات من خيرات الطبيعة، مثل ماء الورد الطائفي، وثمار المحاصيل الزراعية، والمشروبات الدافئة، والمأكولات الخفيفة.

وواجه المصور اللبناني العديد من التحديات أثناء رصد جبل الهدا، أبرزها الرياح، إذ أشار إلى أن الرياح القوية يمكن أن تؤثر على ثبات الطائرة بدون طيّار والتحكم فيها. كما يمكن أن يؤدي التحليق على ارتفاعات عالية إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع. وقد تتسبب التضاريس الجبلية أحيانًا في فقدان الإشارة أو تداخلها.

ومع ذلك، حازت المشاهد التي رصدها المراد على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أن جبل الهدا يبدو وكأنه "مرسوم بريشة فنان".

وينصح بدوره بزيارة جبل الهدا خلال الأشهر الأكثر برودة، أي بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول حتى أبريل/ نيسان. وخلال هذه الفترة يكون الطقس معتدلًا وممتعًا، ما يجعله مثاليًا لممارسة الأنشطة الخارجية ومشاهدة المعالم السياحية.

وفي المستقبل، يأمل المصور اللبناني أن يكون بمثابة مرجع لوجهات السفر والسياحة في السعودية، إذ قال: "بصفتي مهندسًا معماريًا، أُدقّق عادة في التفاصيل، وأختار أفضل الزوايا لالتقاط صور ذات مناظر خلّابة ومدهشة".