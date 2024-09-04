مع انتهاء مرحلة "السفر المزدحم".. ما هو التوقيت المثالي لحجز رحلاتك خلال فصلَي الخريف والشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يبدو الأمر كذلك بعد، لكن الأجواء تتحسن. ولا ينطبق ذلك على درجات الحرارة المرتفعة فحسب، بل على تكاليف السفر أيضا.

وتشرح هايلي بيرج، وهي الخبيرة الاقتصادية الرئيسية لدى منصة السفر "Hopper" أن "هذا الوقت من العام يعد الأفضل للسفر إلى أي مكان تقريبًا".

ومع حلول فصل الخريف، تخف الحشود، وتنخفض أسعار بعض الوجهات وكذلك تكاليف تذاكر الطائرات عقب موسم الذروة.

وتقول بيرج: "تنخفض أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير من الصيف وصولًا إلى شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بحيث يمكنك قضاء إحدى تلك العطلات الطويلة والمكلفة مقابل 30% أقل في جميع المجالات، بصرف النظر عن المكان الذي تتجه إليه".

وتشير إلى أنه وقت رائع لزيارة الوجهات المدرجة ضمن قائمة أمنياتك.

ويتفق مستشار السفر ديف هيرشبرغر، وهو رئيس شركة "Prestige Travel" في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، على فكرة أن تأجيل رحلة أواخر الصيف لبضعة أسابيع فقط، يمكن أن تؤتي ثمارها بالتأكيد.

ويقول: "هناك العديد من الوجهات التي إذا قمت بتمديدها خارج فترة الذروة الرئيسية، فستحصل على قيمة جيدة وتجربة أفضل".

فيما يلي بعض الوجهات التي قد ترغب بزيارتها خلال الأشهر المقبلة:

المنتزهات الوطنية الأمريكية

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت بعض المنتزهات الوطنية المذهلة في الولايات المتحدة مشهورة للغاية لدرجة أنها بدأت تتطلب الحجز خلال أوقات الذروة، وخاصة خلال أشهر الصيف المزدحمة. لكن الحشود تتلاشى مع حلول الخريف.

ويقول هيرشبرغر، وهو زائر شغوف بالمنتزهات الوطنية: "يقل عدد الأشخاص في المنتزهات الوطنية كثيرًا خلال فصل الخريف، لذا فإنها تعد خيارا جيدا للزيارة".

وفي منتزه يوسيميتي الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي كان يتطلب الحجز كل يوم خلال موسم الذروة في الصيف، أصبح الحجز مطلوبًا الآن فقط خلال أيام السبت، والأحد، والأعياد. وانتهت متطلبات الحجز الصيفي للمناطق الشعبية في منتزه جبل رينيير الوطني في واشنطن.

ولفتت بيرج إلى أن كلفة الطيران إلى مدينة سياتل الأمريكية، حيث يبعد المطار حوالي 90 دقيقة بالسيارة من جبل رينيير، تشهد انخفاضًا كبيرًا بأكثر من 100 دولار خلال فصل الخريف مقارنة بالصيف.

مع ذلك، أوضح هيرشبرغر أن وجهات مثل منتزه أكاديا الوطني في ولاية مين الأمريكية، حيث تشكّل أوراق الخريف عامل جذب كبير، يتوقع أن تكون مزدحمة.

سانتا فيه، ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

الخريف يعد الوقت المناسب لاستكشاف جبال سانغري دي كريستو وسانتا فيه، بولاية نيو مكسيكو Credit: Tetra Images/Alamy Stock Photo

ذكر هيرشبرغر أن سانتا فيه، عاصمة ولاية نيو ميكسكو الأمريكية، تعد خيارا مناسبا للزيارة خلال فصل الخريف.

وغالبًا تحجز الفنادق في سانتا فيه بالكامل تقريبًا خلال عطلات نهاية الأسبوع في الصيف. لكن عدد الحشود يبدأ في التضاؤل ​​خلال فصل الخريف.

ويُعد متحف "جورجيا أوكيف" ومتحف الفن الشعبي الدولي في المدينة اثنين فقط من معالم الجذب العديدة لعشاق الفن. ويمكن الوصول بسهولة إلى الرحلات الخريفية الخلابة والترفيه في الهواء الطلق.

اليابان

يظهر جبل فوجي خلف أفق طوكيو عند الغسق Credit: Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

استقطبت اليابان أعدادًا قياسية من الزوار خلال الصيف، وذلك بفضل ضعف عملة الين والطلب على الوجهات الآسيوية بعد القيود طويلة الأمد التي فرضتها جائحة كورونا. وفي حين لا يزال الطلب على اليابان مرتفعًا وانتعاش الين من أدنى مستوى له خلال 38 عامًا مقابل الدولار في يوليو/ تموز الماضي، فإن تأجيل رحلة آسيوية باهظة الثمن إلى الخريف يمكن أن يعني توفيرًا كبيرًا.

وفقًا لبيانات منصة "Hopper"، يبلغ متوسط ​​تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا إلى اليابان هذا الخريف 942 دولارًا، ما يُعد انخفاضا بنسبة 33% عن أسعار صيف 2024. والأسعار هذا الخريف منخفضة بنسبة 21% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب منصة "Hopper"، فإن اليابان تبرز كوجهة عائلية، مع مدن يسهل التنقل فيها عبر وسائل النقل العام، وخيارات منخفضة التكلفة للترفيه والوجبات.

الرحلات البحرية

تنقل خطوط الرحلات البحرية سفنها من منطقة إلى أخرى مع تغير الفصول. وهذا يعني بعض الصفقات الرائعة للمسافرين الذين يرغبون في القيام بـ "رحلة بحرية مفتوحة".

من جهته، أوضح آرون سوندرز، وهو كبير المحررين لدى موقع "Cruise Critic" أنه: "بدلاً من نقل السفن فارغة، تقوم الشركاب ببيع هذه الرحلات البحرية للجمهور، غالبًا بتكلفة منخفضة للغاية. وبصرف النظر عن المدخرات، يتمكن المسافرون أيضًا من الاستمتاع بالإبحار على مسارات لا تتوفر عادةً".

على سبيل المثال، تتوقف رحلة بحرية عبر المحيط الأطلسي، على متن سفينة "Norwegian Epic"، ولمدة 13 ليلة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في كل من روما، وكان، وإيبيزا، وكارتاخينا (إسبانيا)، وبونتا ديلغادا ‏في جزر الأزور البرتغالية قبل الوصول إلى ميناء "كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتبدأ أسعار الرحلة البحرية من 688 دولارًا للشخص الواحد (أو 53 دولارًا لليلة).

عالم والت ديزني

تميل منتزهات عالم والت ديزني إلى أن تكون أقل ازدحامًا في أوائل فصل الخريف بعد عودة الأطفال إلى المدارس Credit: RSBPhoto1/Alamy Stock Photo

ويشير هيرشبرغر إلى أن منتزهات "ديزني" تكون أقل ازدحامًا الآن بعد عودة غالبية الأطفال إلى المدرسة.

وتُعد أسعار تذاكر منتزهات والت ديزني وورلد الترفيهية لتواريخ وسط الأسبوع خلال سبتمبر/ أيلول الأقل قيمة على الإطلاق، إذ تبدأ من 109 دولارات لتذكرة يوم واحد إلى ديزني مملكة الحيوانات.

وبالمثل، الرحلات الجوية إلى أورلاندو وغيرها من الوجهات الشعبية في ولاية فلوريدا الأمريكية تكون أقل تكلفة.

وتقول بيرج إن أسعار فصل الخريف تنخفض بنحو 80 دولارًا للتذكرة إلى مدينتي أورلاندو وميامي.

ألبانيا

يعتبر نهر فيوسا في ألبانيا أحد آخر الأنهار البرية في أوروبا Credit: Ferdi Limani/Getty Images

تُظهر استطلاعات منصة "Hopper" للسفر في الخريف أن المسافرين من المرجح أن يوفروا أكثر من 30% من كلفة السفر إلى أوروبا من خلال تجنب السفر في ذروة الصيف هذا العام. لكن أسعار أوروبا لا تزال مرتفعة، لذا قد يكون من المنطقي اختيار وجهة تجذب الزوار بشكل متزايد بقيمتها الرائعة.

وتستقطب ألبانيا عشاق الشاطئ للاستمتاع بشواطئها المطلة على البحر الأدرياتيكي، لكن جبال الألب الألبانية، التي تُعرف باسم الجبال اللعينة، ونهر "فيوسا"، نالا أيضًا إشادات واسعة النطاق مع عدد زوار أقل من الريفييرا الألبانية.

وإذا كنت ترغب في زيارة إحدى الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية، فإن الخريف لا يزال أقل تكلفة من الصيف.

وأكدت بيرج أن "الأسعار أقل، وهناك أيضًا المزيد من عروض السفر".

وأضافت: "على سبيل المثال، يمكنك الآن السفر من بوسطن إلى مدريد مقابل 360 دولارًا ذهابًا وإيابًا. وهذا ليس عرض ستجده متوفرا في الصيف.. وهناك العديد من عروض السفر الأخرى التي تقل عن 500 دولار ذهابًا وإيابًا إلى أوروبا الآن أكثر مما نشهده عادةً".