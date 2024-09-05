دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت نائب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، الأميرة هيفاء آل سعود، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال جلسة حوارية.

وأبرز نشطاء قول الأميرة "ممكن جوالي" طالبة هاتفها المحمول وهي على المنصة بعد طلب قدمه أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام سعودية محلية.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول اجراء الأميرة هيفاء آل سعود لمكالمة هاتفية وقامت بإلغاء القرار الذي يشترط أن يكون المرشد السياحي "كامل الحواس" قائلة إن هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "ميزنا ضدهم بهذا الشرط"، ليتم إلغاءه مباشرة أمام الحضور.

ويذكر أن الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود عيّنت نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة بقرار ملكي صدر في يوليو 2022.