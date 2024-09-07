قريبا.. دبي موطن ثاني أطول برج بالعالم بعد برج خليفة

من المقرر أن يصبح برج عزيزي في دبي ثاني أطول مبنى في العالم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يضمّ أفق دبي مترامي الأطراف أطول ناطحة سحاب في العالم. والآن، من المقرر أن يستقبل ثاني أطول برج بالعالم أيضًا.

بدأ العمل على برج عزيزي في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، لكن لم يتم الكشف عن ارتفاعه الدقيق حينها، ذلك أنّ مطوّره كان ينتظر موافقة السلطات في دبي، ضمنًا الهيئة العامة للطيران المدني التي تشارك في التخطيط لبناء مباني "سوبر تول".

لكن الأربعاء، أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري أنّ ناطحة السحاب الخاصة بها سترتفع فوق المعالم المجاورة جميعها باستثناء واحد، أي بارتفاع فائق يبلغ 725 مترًا (2379 قدمًا).

وقال ميرواس عزيزي، مؤسس ورئيس شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـCNN في بيان: "منذ البداية، وضعنا خططًا لتصميمين، أحدهما لارتفاع 526 مترًا، والآخر للارتفاع الأطول الذي تمت الموافقة عليه الآن وهو 725 مترًا".

أبقى المطوّر "خياراته مفتوحة للسيناريوهين" عندما بدأ الأعمال التحضيرية في وقت سابق من هذا العام. ولفت عزيزي إلى أنه مع منحه الضوء الأخضر للمقترح الأكثر طموحًا للمبنى، فإن~ العمل الإضافي على الأساسات "جارٍ على قدم وساق".

ستضم ناطحة السحاب المكوّنة من 131 طبقة شققًا، وفندقًا فاخرًا "سبع نجوم"، ومركز تسوّق "عمودي" يمتد على سبع طبقات.

أرقام قياسية بالجملة

برج عزيزي في دبي سيصبح ثاني أطول برج في العالم. Credit: Tizian H. G. Raab/Azizi Developments

وسينتصب برج عزيزي في شارع الشيخ زايد، بمنطقة مركز التجارة العالمي في دبي، وسيظل أقصر بحوالي 340 قدمًا (103 أمتار) من برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 2717 قدمًا (828 مترًا)، والذي يبعد عنه أقل من ميلين. لكنه سيحظى بسهولة على لقب ثاني أطول برج في المدينة، متجاوزًا حامل اللقب الحالي، مارينا 101 (1394 قدمًا أي 425 مترًا).

وعند اكتماله، سيتجاوز برج عزيزي أيضًا ثاني أطول مبنى في العالم حاليًا، ميرديكا 118 في ماليزيا، الذي يبلغ ارتفاعه 2227 قدمًا (نحو 679 مترًا).

ووفقًا لشركة عزيزي للتطوير العقاري، يتوقع أن يحقق البرج العديد من الأرقام القياسية، ضمنًا أعلى بهو فندق في العالم (في الطبقة 11)، وأعلى ملهى ليلي في العالم (في الطبقة 126)، وأعلى منصة مراقبة في العالم (في الطبقة 130).

وقالت الشركة المطورة أيضاً إن المبنى سيحقق الرقم القياسي لأعلى مطعم في دبي (أي أن مكانه سيقع في الطبقة 122، وبالتالي سيكون أعلى من مطعم At.mosphere (في الطبقة 122 في برج خليفة)، وأعلى غرفة فندقية في المدينة في الطبقة 118 من البرج.

وفي بيان صحفي، أفاد عزيزي أنّ الاستثمار في المشروع تجاوز 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).

وأوضح عزيزي في البيان أنّ "رؤيتي لبرج عزيزي تتمثّل بخلق إرث دائم، وتكريم دبي كوجهة مفضلة لكل من السكان والزوار، وإنجاز ضخم في الهندسة".

تضم دبي حاليًا عددًا أكبر من الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن 300 متر (984 قدمًا) من أي مدينة أخرى في العالم، وفقًا لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.

المدينة ليست غريبة على المباني الفائقة. فهي تفتخر بأعلى حمام سباحة لا متناهي في العالم، وأكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، وأكبر برواز في العالم، على سبيل المثال لا الحصر.

وهناك العديد من المباني قيد الإنشاء أيضًا: يأمل برج فرانك مولر أيتيرنيتاس المطالبة بلقب أطول برج ساعة سكني في العالم عند افتتاحه في عام 2027، ومن المتوقع أن يصبح برج سييل دبي مارينا، المقرر اكتماله في وقت لاحق من هذا العام، أطول فندق في العالم. وسيصبح برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز أطول مبنى سكني في العالم (وثالث أطول مبنى في دبي) بارتفاع 1952 قدمًا (595 مترا).

ويتوقّع ان ينتهي العمل ببرج عزيزي في عام 2028، ويتوقع طرح الشقق للبيع في فبراير/ شباط 2025.