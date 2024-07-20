من هو المعماري يحيي جان الذي يبنى أطول فندق في العالم بدبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا نظرت إلى أفق دبي، ستعجب على الأرجح بتصاميم يحيى جان، رئيس ومدير تصميم شركة الهندسة المعمارية والهندسة NORR التي تقف وراء بعض المعالم الأكثر شهرة في المدينة، مثل أبراج الإمارات، وبرج الفتان، ومبنى فيدا ريزيدانس، وفندق "ذا وان"، وفندق "إنديغو"، وغيرها.

يبلغ ارتفاع فندق سيل حوالي 1200 قدم (365 مترًا)، وسيتميز بحوض سباحة على السطح. Credit: NORR

وها هو يسعى لإضافة أحد أكثر إبداعاته طموحًا والمنتظر أن ينتهي العمل بها بحلول نهاية عام 2024، برج سيل دبي مارينا، الذي يطلق عليه بالعامية برج سيل. ويحتوي على أكثر من 1000 غرفة وجناح موزعة على 82 طبقة، ويرتفع حوالي 1200 قدم (365 مترًا)، وسيحظى بلقب أطول فندق في العالم عند افتتاحه.

مشروع دافعه الشغف

بالنسبة للمشروع، تم تكليف جان بتصميم ناطحة السحاب على قطعة أرض مثلثة في مرسى دبي بمساحة تبلغ 2500 متر مربع فقط! وهي تعتبر مساحة صغيرة بالنسبة لمبنى بهذا الارتفاع.

وكان سبق له أن قال لـCNN عام 2021: "إنها قطعة أرض مضغوطة جدًا. إنها مماثلة لما يمكن أن تقع عليه في مانهاتن أو لندن. لقد كانت القيود هائلة، ومع ذلك كان علينا أن ننجح".

تصوّر لبرج سيل في الليل. Credit: NORR

وبحسب المطوّر العقاري The First Group، سيوفر سطح المراقبة الزجاجي إطلالات 360 درجة على المدينة، بالإضافة إلى الساحل والمعالم البارزة مثل جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية. سيتمكن الزوار أيضًا من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية من حوض السباحة الموجود على السطح، وبمأكولات المطاعم.

وقال جان إنه، فضلًا عن جاذبية المشروع للحواس، فهو يتميز بكفاءة استخدام الطاقة، إذ يستخدم طاقة أقل بنسبة 25٪ لتكييف الهواء مقارنة بالمباني المماثلة.

وقال لـCNN: "هذا المشروع لا يقوم على الهندسة المعمارية فقط بل وعلى الهندسة معًا. لهذا السبب أحب المشروع كثيرًا. إنه... شغفي، التقارب بين العلم والفن".

طوال عملية البناء، قال جان إنه "شارك بشكل كبير" في العمل. وأوضح: "عندما تصمم مشروعًا معقدًا مثل سيل، لا يمكنك أن تتخلى عن حذرك أبدًا، ولا يمكنك أبدًا القول بإن الأمر قد انتهى. إنها عملية مستمرة".

إقامة ممددة

عندما وصل جان لأول مرة إلى دبي في عام 1996، لم يتخيل أبدًا أنه سيترك مثل هذا الإرث، حيث قام بتصميم بعض مشاريع التطوير المكتبي الأكثر شهرة في المدينة، والأبراج السكنية ومراكز التسوق.

نشأ وترعرع في كراتشي، باكستان، وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما بلغ من العمر 18 عامًا بمنحة دراسية، حيث تخصص بالهندسة الإنشائية في جامعة برينستون، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية. بعد ذلك، عمل جان في الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات، ولم يكن لديه أي نية للمغادرة حتى تلقى عرض عمل كمصمم كبير يعمل في مكتب أبراج الإمارات والمجمع الفندقي.

ويبلغ الآن من العمر 61 عامًا، وقال إنه لم يخطط أبدًا للبقاء في الإمارات العربية المتحدة لفترة طويلة، بعدما أمضى الآن 28 عامًا من حياته في دبي. وقال: "لقد جذبتني الإثارة هنا".

أما بالنسبة لبرج سيل، المأخوذة من الكلمة الفرنسية التي تعني السماء، يأمل جان أن يُنظر إليه على أنه معلم خالد، مثل مبنى إمباير ستيت، أو مبنى كرايسلر في مدينة نيويورك.

وقال: "السبب الذي يجعلني أحب حقيقة أن اسمه Ciel، أنني أؤمن بأن السماء هي الحد الأقصى لحياتنا، وهذه هي الحال بالتأكيد في حياتي الخاصة. لقد أتيحت لي الفرصة للنمو، للقيام بأمور لم أكن أعتقد أنني سأحصل على فرصة لأنجزها. لذلك كان مساري مذهلاً".