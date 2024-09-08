كأنّه "فرن".. "وادي الموت" في أمريكا يشهد أحر صيف على الإطلاق

لأول مرة منذ 19 عامًا.. بحيرة "وادي الموت" الأكثر جفافًا في أمريكا تمتلئ بالمياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصبحت واحدة من أكثر الأماكن سخونة على وجه الأرض أكثر سخونة من قبل.

وشهد منتزه "وادي الموت" الوطني، الواقع في أمريكا، الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق من الناحية الجوية (يونيو/حزيران – أغسطس/آب)، فبلغ متوسط ​​درجة الحرارة على مدار 24 ساعة 40.3 درجة مئوية، وفقًا لبيان صحفي صادر خدمة المتنزهات الوطنية.

وتجاوزت درجة الحرارة هذه الرقم القياسي القديم الذي بلغ 40.1 درجة مئوية، والذي تم قياسه في عام 2018.

وأفاد البيان الصحفي أنّ شهر يوليو/تموز خلق جوًا "يشبه الفرن" عندما سجلت محطة الأرصاد الجوية بالمنتزه في "فورنيس كريك" الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وبلغت درجة الحرارة للمنتزه 51.7 درجة مئوية أو أعلى لتسع أيام متتالية، كما أنّه لم يشهد سوى ما بلغ مجموعه 7 أيام من درجات الحرارة التي لم تصل إلى 48.9 درجة مئوية.

وبلغت أعلى درجة حرارة هذا الصيف 54 درجة مئوية في 7 يوليو/تموز، ولكن لم تكن فترة النهار وحدها التي تمتعت بجوٍ حار.

استمرار الحرارة ليلاً

ذكرت خدمة المتنزهات الوطنية أنّ درجات الحرارة ليلاً لعبت دورًا كبيرًا أيضًا في الحرارة الشديدة.

وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة المنخفضة 33.3 درجة مئوية، ما يعني أنّه لم يكن هناك راحة تذكر عند غروب الشمس.

وأفاد البيان أنّ درجة الحرارة انخفضت إلى أقل من 26.7 درجة مئوية خمس مرات فقط في الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 أغسطس/آب.

وتم استدعاء حرس المنتزه بسبب العديد من الحوادث المرتبطة بالحرارة، بما في ذلك حالتي وفاة كانت الحرارة عاملاً مساهمًا فيهما، بحسب البيان.

وفي حادثة أخرى، تم إنقاذ رجل من الكثبان الرملية بعد أن فقد حذائه وأصيب بحروق في قدميه.

وإذا كنت تخطط لرحلة إلى هناك قريبًا، فلا تتوقع أن تكون ممتعة تمامًا لمجرد أنّنا في شهر سبتمبر/أيلول الآن.

وذكرت خدمة المتنزهات الوطنية في البيان: "يُنصح الزوار بالبقاء على بُعد مسافة لا تتجاوز 10 دقائق سيرًا على الأقدام من سيارة مُكيَّفة، وشرب الكثير من الماء، وتناول الوجبات الخفيفة المالحة، وارتداء قبعة، استخدام واقي الشمس".

ويُعد "وادي الموت" أدنى نقطة في أمريكا الشمالية، حيث يقع حوض "بادووتر" على ارتفاع 86 مترًا تحت مستوى سطح البحر، وهو مغطى بالمسطحات الملحية.

ويساهم هذا الارتفاع المنخفض بشدة في الحرارة الشديدة، فلا يمكن للهواء الساخن أن يرتفع فوق الجبال العالية وشديدة الانحدار المحيطة بالمنطقة، ما يحصره في الوادي المنخفض للغاية.