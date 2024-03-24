شاهد.. لن تصدق حجم ماسة وجدها رجل في أول زيارة له لحديقة وطنية بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا توجد طرق ولا مسارات في الحديقة الوطنية الأقل زيارة في أمريكا.

وتقع Alaska’s Gates of the Arctic، وهي محمية وحديقة وطنية، على بُعد 322 كيلومترًا شمال فيربانكس، وتمتد على مساحة 8.4 مليون فدان.

ويمكن أن تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر. وفي عام 2023، سجل الموقع ما يزيد قليلاً عن 11 ألف زيارة ترفيهية، ما يجعله الأقل زيارة من بين 63 متنزهًا وطنيًا رئيسيًا.

محمية ومتنزه بوابات القطب الشمالي الوطنية Credit: Marlena Sloss/The Washington Post/Getty Images

وتعد ولاية ألاسكا موطنًا لخمسة من المتنزهات الوطنية الأمريكية العشرة الأقل زيارة لعام 2023.

وقال بيتر كريستيان، وهو رئيس الشؤون العامة والتشريعية في منطقة ألاسكا التابعة لهيئة المتنزهات الوطنية، لـCNN العام الماضي: "تعد المتنزهات الوطنية في ألاسكا من أقل المتنزهات زيارة لسبب وجيه، فيصعب الوصول إليها".

والبرية البكر في الولاية ليست الوحيدة غير المزدحمة بين متنزّهات أمريكا.

تمتد حديقة أميركان ساموا الوطنية على ثلاث جزر في جنوب المحيط الهادئ. Credit: BlueBarronPhoto/iStockphoto/Getty Images

وتقع الحديقة الوطنية الثانية الأقل زيارة في أمريكا على مسافة بعيدة من شواطئ البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وتمتد حديقة American Samoa الوطنية على 3 جزر تضم غابات استوائية مطيرة، ومنحدرات بركانية، وشواطئ بكر.

وفيما يلي 10 حدائق وطنية أمريكية تُعد الأقل زيارة في عام 2023:

1.Alaska’s Gates of the Arctic في ألاسكا: شهدت 11,045 زيارة ترفيهية

مع عدم وجود طرق، ولا مسارات، ولا خدمة خلوية، ولا مواقع تخييم ثابتة، فإن هذه المساحة الشاسعة تعد تجربة برية حقيقية. وبحسب الموقع الإلكتروني للمتنزه: "يمكن للزوار التجول حسب رغبتهم عبر 8.4 مليون فدان من الجمال الطبيعي الفائق".

ويجب أن يتمتع الزوار بالاكتفاء الذاتي، والمرونة، والقدرة على التواصل في حال وجود حالة طارئة.

2. American Samoa: شهدت 12،135 زيارة ترفيهية

سيحتاج معظم مرتادي الحديقة إلى جواز سفر لزيارة هذا المكان الواقع في منطقة نائية من جنوب المحيط الهادئ. تقدم خطوط هاواي الجوية رحلات مباشرة إليها من هونولولو.

وتتكون الحديقة من وحدات على 3 جزر، وتمتد على مساحة 13،500 فدان، منها حوالي 4 آلاف فدان بحري معظمها من الشعاب المرجانية.

محمية ومتنزه بحيرة كلارك الوطنية Credit: Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

3.Lake Clark في ألاسكا: شهدت 16،728 زيارة ترفيهية

تمتد هذه الحديقة الوطنية والمحمية على مساحة أكثر من 4 ملايين فدان، وهي موطن لثلاثة أنهار مصنفة ضمن قائمة "الأنهار البرية"، وبركانين مدرجان ضمن قائمة "المعالم الطبيعية الوطنية". والمنطقة شاهدة على 10 آلاف عام من التاريخ البشري، وتحافظ على أوطان أجداد شعب Denaʼina.

4.Kobuk Valley في ألاسكا: شهدت 17,616 زيارة ترفيهية

منتزه وادي كوبوك الوطني Credit: NPS

لا توجد طرق، أو مناطق تخييم، أو بوابات دخول للزوار من البشر على مساحة 1.8 مليون فدان. ويهاجر نصف مليون الرنة من نوع "كاريبو" عبر هذه الحديقة، ويعبرون نهر "كوبوك"، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.

ويستمر تقليد صيد رنة "الكاريبو"، الذي يعود تاريخه إلى 8 آلاف عام، هنا حتى اليوم.

5. Isle Royale في ميشيغان: شهدت 28،965 زيارة ترفيهية

حديقة الجزيرة الملكية الوطنية Credit: Per Breiehagen/Stone RF/Getty Images

تضم حديقة اIsle Royale الوطنية، وهي عبارة عن أرخبيل معزول في بحيرة "سوبيريور"، 265 كيلومترًا من المسارات، وأكثر من 30 موقعًا للتخييم.

والموقع مفتوح من منتصف أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وعادةً ما يتم تشغيل خدمة العبّارات والطائرات المائية من منتصف مايو/أيار وحتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وتعد الذئاب والموظ من بين الحيوانات البارزة فيها.

6.Katmai في ألاسكا: شهدت 33،763 زيارة ترفيهية

منتزه ومحمية كاتماي الوطنية Credit: John Moore/Getty Images

تُعد محمية وحديقة Katmai الوطنية موطنًا مهمًا لآلاف الدببة البنية، وواحدة من أفضل المواقع لمشاهدة الدببة في العالم، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية، وهي موطن لـ2،200 دب بني تقريبًا.

ويعد مخيم Brooks على طول نهر "بروكس" واحدًا من أكثر المواقع الشهيرة لمشاهدة الدببة وهي تتغذى على سمك السلمون.

7.North Cascades في واشنطن: شهدت 40،351 زيارة ترفيهية

منتزه شمال كاسكيدز الوطني Credit: Tegra Stone Nuess/Stone RF/Getty Images

تعلو القمم التي يتوِّجها أكثر من 300 نهر جليدي فوق هذه المناظر الطبيعية.

ورُصِدت أكثر من 1،600 نوع من النباتات على هذه المنطقة التي تمتد من الغابات المطيرة المعتدلة، إلى النظام البيئي لصنوبر "بونديروسا" الجاف.

وهناك أكثر من 640 كيلومتر من المسارات.

8.Wrangell-St. Elias في ألاسكا: شهدت 78،305 زيارة ترفيهية

متنزه ومحمية رانجيل-سانت إلياس الطبيعية الوطنية Credit: Lumir Pecold/iStock Editorial/Getty Images

بمساحة تبلغ مساحة 13.2 مليون فدان، أو ما يعادل مساحة حديقة Yellowstone الوطنية، وحديقة Yosemite الوطنية، وسويسرا مجتمعة، تُعد محمية وحديقة Wrangell-St. Elias أكبر حديقة وطنية في أمريكا.

وتقع أغلبية الحديقة الوطنية في مناطق نائية، مع وجود خدمات محدودة للزوار.

9.Dry Tortugas في فلوريدا: شهدت 84،285 زيارة ترفيهية

حديقة دراي تورتوغاس الوطنية Credit: Jeffrey K Collins/iStockphoto/Getty Images

تعد هذه الحديقة الوطنية من بين 20 موقعًا تابعًا لخدمة المتنزهات الوطنية حطمت أرقام الزيارة القياسية في عام 2023.

والمنطقة محاطة غالبًا بالمياه المفتوحة، وتضم 7 جزر صغيرة.

ويمكن الوصول إليها بالقارب أو الطائرة، وهي حاضنة لـ300 نوع من الطيور تقريبًا.

10.Great Basin في نيفادا: شهدت 143،265 زيارة ترفيهية

متنزه غريت باسين الوطني Credit: Kelly Carroll/NPS

تلتقي قمم الجبال بالوديان الصحراوية الساخنة هنا. وتُعد حديقة Great Basin موطنًا لقمة "ويلر بيك" التي يبلغ ارتفاعها 3,982 متر، وأشجار الصنوبر القديمة، و40 كهفًا تقريبًا، ومجموعة واسعة من النباتات والحيوانات.